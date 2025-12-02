Colombia

Conductor se burló de la Policía durante un procedimiento de tránsito: “La multa se la pago mil veces”

La Secretaría de Movilidad se pronunció tras el suceso, que desató indignación entre los habitantes de la capital

Guardar
El video fue ampliamente rechazado entre los internautas capitalinos - crédito X

Un conductor en aparente estado de embriaguez reaccionó de forma despectiva en contra de los uniformados durante un operativo de control en el barrio La Castellana, ubicado al norte de Bogotá, lo que generó controversia entre la ciudadanía, debido a que se difundió un video en el que se aprecia cómo el implicado desafía a los agentes de la Policía.

En las imágenes se puede apreciar la actitud del sujeto, que fue requerido por los uniformados, debido a que estaba mal parqueado. Además, en el momento en el que los agentes lo cuestionaron, decidió responder con burlas y frases provocadoras, entre ellas: “La multa se la pago mil veces”, además de afirmar que no pretendía mover el vehículo del lugar en donde se encontraba.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho fue registrado por los policías que adelantaban el operativo. Allí se muestra cómo el conductor no solo no respondió a las indicaciones de las autoridades, sino que los agredió verbalmente mientras se encontraba junto a su vehículo, un Corvette.

La situación fue ampliamente rechazada
La situación fue ampliamente rechazada por la comunidad - crédito X

Cabe mencionar que el ciudadano no solo fue requerido por estar parqueado en este sector, sino por el alto volumen de la música y la actitud que mostró en contra de los uniformados. Además, la denuncia pública indica que, presuntamente, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El caso fue difundido por Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, que a través de su cuenta de X expresó su indignación ante el comportamiento del conductor, que no respetó a la autoridad.

Quintero escribió: “¿Qué tal el descaro de este ‘superpoderoso’? Mal parqueado, con fiesta a todo volumen, presuntamente borracho y encima atacando a la Policía. Tiene para un Corvette pero no para un parqueadero. @SectorMovilidad necesitamos sanciones”, instando a las autoridades a adelantar acciones en contra de este y todos los conductores que no cumplen la ley.

Autoridades de tránsito se pronunciaron

En respuesta a la denuncia y a la difusión del video, la Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que se tomaron medidas inmediatas frente al caso.

La entidad informó en un mensaje de respuesta al concejal: “Lamentamos esta desafortunada situación. Actuamos de manera inmediata ante este caso y nuestros agentes civiles de tránsito realizaron el procedimiento correspondiente: se impusieron dos comparendos y el vehículo fue inmovilizado. Seguimos reforzando los controles para contrarrestar el mal parqueo y cualquier comportamiento que afecte la seguridad vial en nuestra ciudad”.

Respuesta de las autoridades ante
Respuesta de las autoridades ante la grave situación ocurrida en Bogotá - crédito X

El historial del vehículo involucrado reveló que el Corvette acumula comparendos por un valor superior a $1 millón debido a infracciones como bloquear la calzada o una intersección. Además, durante la jornada del 31 de octubre de 2025, en la localidad de Kennedy, el automóvil fue objeto de otro comparendo porque el conductor en ese momento no portaba licencia de conducción.

La intervención de las autoridades en La Castellana terminó con la imposición de dos comparendos y la inmovilización del vehículo de alta gama, mientras el conductor continuaba burlándose y enfrentando a los uniformados encargados del control en la vía, lo que desató la indignación en las plataformas digitales.

Entre los comentarios de la ciudadanía se encuentran: “A la final son puros levantados” y “Con un Corvette se cree poderoso”. Además, otros cuestionaron el actuar de los uniformados: “Y hay si nuestros héroes de la patria no usan la fuerza... Ah pero fuera un trabajador con su motico que le hubieran hecho ya” y “Vaya una persona del común a medio decirle algo a un policía y de una vez lo tumban y le dan su paliza en un CAI, pero como es alguien con ‘plata’ hay si no hacen nada”.

Temas Relacionados

La CastellanaVideo viralDenunciaConductor borrachoCorvetteMovilidad en BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Fan de Jhonny Rivera se subió al escenario para exponer infidelidad: dijo que su marido fue al concierto con la “moza”

La ciudadana no dudó en burlar la seguridad para acercarse al cantante

Fan de Jhonny Rivera se

Más de 764.000 bogotanos recibirán pasajes gratuitos de TransMilenio durante diciembre: estas serán las personas beneficiadas

La estrategia de Ingreso Mínimo Garantizado amplía su cobertura, priorizando adultos mayores, personas con discapacidad y hogares en pobreza, con una inversión histórica que fortalece el acceso al transporte público

Más de 764.000 bogotanos recibirán

Daniel Quintero insistió en que aún podrá inscribirse como candidato presidencial, pese a que fue declarado inhabilitado por la Registraduría

El acusado exalcalde de Medellín, que a juicio del órgano electoral ya fue descartado en la consulta del 26 de octubre, reiteró su postura de que debe permitirse su inscripción como aspirante al primer cargo de la Nación, que ya no sería por firmas, sino con el aval de un partido político

Daniel Quintero insistió en que

Fiscalía pidió medida de aseguramiento para exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla: “Esta historia jurídicamente apenas empieza”

El abogado Mauricio Pava, defensor del exministro de Hacienda, afirmó que su cliente enfrentará el proceso “con la verdad” y que las pruebas presentadas por el ente acusador serán sometidas a un análisis exhaustivo

Fiscalía pidió medida de aseguramiento

Huevo colombiano se abre paso en Estados Unidos con nueva autorización que permite exportarlo sin tanto papeleo

El aval permite al país suramericano diversificar su oferta exportable, consolidando la industria avícola y abriendo posibilidades de crecimiento económico en mercados de alto estándar sanitario

Huevo colombiano se abre paso
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Operativo militar impidió el secuestro

Operativo militar impidió el secuestro de cinco personas, incluido un menor de edad, en la vía Panamericana

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

ENTRETENIMIENTO

Estas son las parejas del

Estas son las parejas del ‘Desafío’ que tuvieron hijos tras conocerse en la competencia

Las emotivas palabras del profe Montoya para J Balvin después de ser invitado a su concierto en Medellín

Español defendió a su esposa colombiana de quienes le dicen interesada: “No saben lo que ha vivido”

Qué serie ver esta noche en Netflix Colombia

La canción más reproducida en Apple Colombia hoy

Deportes

Independiente Medellín vs. América: siga

Independiente Medellín vs. América: siga EN VIVO el minuto a minuto de las semifinales de la Liga BetPlay II

Néyser Villarreal, tras polémica salida de Millonarios, ya fue oficializado por su nuevo club: esto deberá pagar el equipo europeo que lo quiera

Jhon Durán da de qué hablar de nuevo en Turquía: marcó agónico gol para el Fenerbahce ante el Galatasaray en el clásico del país

Así son los 16 estadios del Mundial 2026: fotos, características y tecnología de avanzada

Luis Díaz estrenará camiseta en Navidad con el Bayern Múnich: esta es la nueva indumentaria