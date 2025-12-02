Conductor se burló de la Policía durante un procedimiento de tránsito: “La multa se la pago mil veces”

El video fue ampliamente rechazado entre los internautas capitalinos - crédito X

Un conductor en aparente estado de embriaguez reaccionó de forma despectiva en contra de los uniformados durante un operativo de control en el barrio La Castellana, ubicado al norte de Bogotá, lo que generó controversia entre la ciudadanía, debido a que se difundió un video en el que se aprecia cómo el implicado desafía a los agentes de la Policía.

En las imágenes se puede apreciar la actitud del sujeto, que fue requerido por los uniformados, debido a que estaba mal parqueado. Además, en el momento en el que los agentes lo cuestionaron, decidió responder con burlas y frases provocadoras, entre ellas: “La multa se la pago mil veces”, además de afirmar que no pretendía mover el vehículo del lugar en donde se encontraba.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El hecho fue registrado por los policías que adelantaban el operativo. Allí se muestra cómo el conductor no solo no respondió a las indicaciones de las autoridades, sino que los agredió verbalmente mientras se encontraba junto a su vehículo, un Corvette.

La situación fue ampliamente rechazada por la comunidad - crédito X

Cabe mencionar que el ciudadano no solo fue requerido por estar parqueado en este sector, sino por el alto volumen de la música y la actitud que mostró en contra de los uniformados. Además, la denuncia pública indica que, presuntamente, se encontraba bajo los efectos del alcohol.

El caso fue difundido por Juan David Quintero, vicepresidente del Concejo de Bogotá, que a través de su cuenta de X expresó su indignación ante el comportamiento del conductor, que no respetó a la autoridad.

Quintero escribió: “¿Qué tal el descaro de este ‘superpoderoso’? Mal parqueado, con fiesta a todo volumen, presuntamente borracho y encima atacando a la Policía. Tiene para un Corvette pero no para un parqueadero. @SectorMovilidad necesitamos sanciones”, instando a las autoridades a adelantar acciones en contra de este y todos los conductores que no cumplen la ley.

Autoridades de tránsito se pronunciaron

En respuesta a la denuncia y a la difusión del video, la Secretaría de Movilidad de Bogotá confirmó que se tomaron medidas inmediatas frente al caso.

La entidad informó en un mensaje de respuesta al concejal: “Lamentamos esta desafortunada situación. Actuamos de manera inmediata ante este caso y nuestros agentes civiles de tránsito realizaron el procedimiento correspondiente: se impusieron dos comparendos y el vehículo fue inmovilizado. Seguimos reforzando los controles para contrarrestar el mal parqueo y cualquier comportamiento que afecte la seguridad vial en nuestra ciudad”.

Respuesta de las autoridades ante la grave situación ocurrida en Bogotá - crédito X

El historial del vehículo involucrado reveló que el Corvette acumula comparendos por un valor superior a $1 millón debido a infracciones como bloquear la calzada o una intersección. Además, durante la jornada del 31 de octubre de 2025, en la localidad de Kennedy, el automóvil fue objeto de otro comparendo porque el conductor en ese momento no portaba licencia de conducción.

La intervención de las autoridades en La Castellana terminó con la imposición de dos comparendos y la inmovilización del vehículo de alta gama, mientras el conductor continuaba burlándose y enfrentando a los uniformados encargados del control en la vía, lo que desató la indignación en las plataformas digitales.

Entre los comentarios de la ciudadanía se encuentran: “A la final son puros levantados” y “Con un Corvette se cree poderoso”. Además, otros cuestionaron el actuar de los uniformados: “Y hay si nuestros héroes de la patria no usan la fuerza... Ah pero fuera un trabajador con su motico que le hubieran hecho ya” y “Vaya una persona del común a medio decirle algo a un policía y de una vez lo tumban y le dan su paliza en un CAI, pero como es alguien con ‘plata’ hay si no hacen nada”.