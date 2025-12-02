Conductor de lujoso Corvette que desafió a la Policía en Bogotá tendría condenas por hurto y tráfico de armas y estaría en libertad condicional: el vehículo no sería suyo

El video fue ampliamente rechazado entre los internautas capitalinos - crédito X

La viralización de un video en el que un conductor de un Chevrolet Corvette C8 Stingray desafía abiertamente a la Policía de Bogotá durante un operativo de control en el barrio La Castellana desató un intenso debate sobre el irrespeto a la autoridad, el mal parqueo y el trato diferencial hacia infractores con alto poder adquisitivo.

Sin embargo, más allá del comportamiento arrogante registrado en cámaras, el caso adquirió una dimensión más grave debido a los antecedentes judiciales y al historial de infracciones de tránsito que rodean al presunto implicado.

Según una investigación de El Tiempo, el Corvette involucrado acumula multas por más de un millón de pesos, entre ellas sanciones por bloquear calzadas e intersecciones. El vehículo figura registrado en el Runt a nombre de Tania Hastblady Bohórquez, de acuerdo con la información oficial consultada por ese medio.

Además, el pasado 31 de octubre, en la localidad de Kennedy, el automóvil recibió otro comparendo debido a que la persona que lo conducía no portaba licencia de conducción.

A este panorama se suma un dato que encendió las alertas de las autoridades: el nombre Bryan Bohórquez, señalado como el hombre que aparece en los videos enfrentándose a los agentes, coincide con el de una persona que figura en expedientes judiciales. Se trataría de un individuo que registra el siguiente historial:

Una condena de tres años por hurto calificado agravado, emitida por el Juzgado 16 Penal de Bogotá en septiembre de 2017.

Una condena de diez años, dictada en septiembre de 2019, por tráfico de armas, receptación y tentativa de hurto, delitos por los que estuvo recluido en la cárcel La Modelo.

Libertad condicional desde el 17 de junio de este año, otorgada tras suscribir una diligencia de compromiso.

Las autoridades ahora verifican si el protagonista del enfrentamiento con los agentes de tránsito es la misma persona condenada anteriormente.

Momento en que agentes de tránsito abordan al conductor del Corvette que se negó a acatar sus órdenes en Bogotá - crédito red social X (AlejoTSolucionamos/X)

De confirmarse, la conducta exhibida —entre ellas resistencia, agresión verbal y negativa a acatar órdenes— podría derivar en la revocatoria de la libertad condicional, lo que reactivaría la ejecución de su pena.

El incidente que detonó esta controversia ocurrió el lunes 1 de diciembre. Vecinos del sector alertaron a las autoridades sobre la presencia de dos vehículos de alta gama mal estacionados, acompañados de música a alto volumen y comportamientos ruidosos frente a un edificio residencial y una clínica en La Castellana.

Al llegar, los agentes de tránsito encontraron el Corvette azul menta y negro, junto a una camioneta Mercedes, ubicados en zona prohibida. Tras verificar las infracciones, procedieron a imponer los comparendos e iniciar la inmovilización.

Fue en ese momento cuando la situación se salió de control. El propietario del Corvette se negó repetidamente a mover su carro y adoptó una actitud de burla y confrontación hacia los uniformados.

En los videos que circularon masivamente en redes sociales se escucha al conductor —presuntamente bajo los efectos del alcohol, según reportes preliminares— decir frases como: “La multa se la pago mil veces”, mientras califica a los agentes de “payasos” y “bobos”. En otra escena, exige que no lo graben y se produce un leve forcejeo con un policía, aunque el altercado no escaló.

En respuesta, la Secretaría de Movilidad informó que actuó de inmediato y confirmó que se impusieron dos comparendos y que el vehículo fue inmovilizado. En su cuenta oficial de X, la entidad publicó además un mensaje irónico acompañado de un meme: “Carro 10/10. Parqueo 1/10. Consejo: el promedio mejora cuando estacionas en un lugar autorizado”.

El episodio se enmarca en un contexto más amplio: el mal parqueo sigue siendo uno de los problemas más frecuentes de la movilidad en Bogotá.

Entre enero y septiembre de 2025, 43.727 conductores fueron sancionados por estacionar en lugares prohibidos. Chapinero, Teusaquillo y Fontibón encabezan las cifras. Según la Alcaldía, los vehículos mal estacionados pueden reducir hasta en un 30 % la velocidad del transporte público, afectando la regularidad del servicio.