Colombia

Alerta por estafa en Nequi: denuncian nueva modalidad de robo con un simple clic

Usuarios de una reconocida aplicación financiera reportaron novedades en sus transacciones y llamaron la atención sobre recientes notificaciones relacionadas con movimientos de dinero

Guardar
La funcionalidad de Nequi beneficia
La funcionalidad de Nequi beneficia especialmente a trabajadores independientes y pequeñas empresas, eliminando barreras en transacciones globales - crédito Nequi

La temporada decembrina registra un incremento de alertas por fraudes digitales en Colombia.

Recientemente, usuarios de Nequi, una de las aplicaciones de billetera digital más usadas en el país, reportaron una nueva modalidad de estafa que les ha permitido a los ciberdelincuentes vaciar cuentas con la simple acción de presionar el botón ‘Aceptar’ en la aplicación.

Los reportes recopilados desde redes sociales detallan que esta técnica comienza cuando los delincuentes envían una solicitud de dinero a la cuenta del usuario objetivo.

La notificación llega por medio de la propia aplicación, como si se tratara de una transacción pendiente de aprobación.

Paralelamente, según las denuncias de los afectados, los estafadores se comunican con la víctima a través de llamadas o mensajes de Whatsapp, fingiendo ser compradores, clientes o supuestos remitentes de un pago.

En la interacción, los delincuentes informan que enviaron una suma de dinero y solicitan que el usuario pulse el botón ‘Aceptar’ para “completar la transacción”.

Quien desconozca el procedimiento, al hacerlo, en realidad aprueba una solicitud de cobro, autorizando que el dinero salga de su cuenta y llegue directamente a los estafadores.

Este método ha afectado especialmente a personas mayores de edad, que suelen tener poca familiaridad con los riesgos de las transferencias digitales, y a comerciantes que dependen de pagos electrónicos para su actividad diaria.

Usuarios han confirmado que la operatividad de la estafa se ha multiplicado a raíz del inicio de la temporada navideña debido al aumento en el volumen de transacciones que ocurre a lo largo de diciembre.

El mecanismo implica que no se necesita el acceso a la clave ni a la contraseña de la cuenta, ya que todo se realiza mediante la engañosa notificación y el consentimiento de la persona engañada.

En pocos segundos, los fondos se transfieren fuera de la cuenta afectada, dejando al cliente sin oportunidad de recuperar el dinero en el momento.

Frente a esta situación, Nequi emitió recomendaciones y recordatorios sobre la importancia de prestar total atención a cualquier solicitud inusual de dinero y no aceptar operaciones si existe duda sobre la identidad del remitente o el origen de la transacción.

La entidad reiteró que una notificación que pide presionar ‘Aceptar’ suele corresponder a un cobro y no a un abono de recursos. Recomienda, en todo caso, confirmar cualquier pago directamente en la aplicación o con la persona relacionada antes de autorizar la operación.

La estafa se apoya en la confianza de los usuarios y en la premura que suele generarse durante las conversaciones, lo que facilita que las personas cedan sin verificar la información. La modalidad no requiere mecanismos sofisticados de hackeo, sino el engaño efectivo mediante comunicaciones directas y la explotación de rutinas de la plataforma.

¿Qué hacer si es estafado en Nequi?

Nequi advierte, en caso de sospechar haber sido víctima, realizar la denuncia oficial ante la Fiscalía General de la Nación.

Es necesario relatar con detalle los hechos y consignar la información de la cuenta a la que se destinaron los recursos o desde la cual se realizó la transacción.

Presentar la denuncia contribuye a que las autoridades inicien la investigación y procedan judicialmente si corresponde.

Posteriormente, el afectado debe contactarse con el servicio de atención al usuario de Nequi, ya sea llamando a la línea (+57) 300 600 01 00 o utilizando el chat dentro de la aplicación móvil.

En el reporte, se recomienda adjuntar los soportes disponibles, como capturas de pantalla, evidencias de los chats o llamadas, y la copia de la denuncia ante la Fiscalía.

Nequi explicó que su equipo especializado realiza un acompañamiento a los usuarios y entrega una guía para resolver la situación.

La empresa refuerza la comunicación periódica en redes sociales y canales propios para advertir sobre estafas activas y ofrecer estrategias de prevención, como la revisión cuidadosa de cada notificación y la verificación de datos antes de autorizar transferencias.

Las autoridades y la plataforma recuerdan que, especialmente en temporadas de alto movimiento financiero, los estafadores intensifican sus ataques y emplean tácticas psicológicas para convencer a las víctimas de colaborar involuntariamente con el fraude. Recomiendan desconfiar de solicitudes inesperadas o que apelen a la urgencia.

El llamado de las entidades es mantener en todo momento la precaución, consultar directamente cualquier inquietud con la entidad oficial y evitar compartir información personal o financiera ante contactos no verificados.

