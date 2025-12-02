Colombia

Bloqueo en la calle 26 en Bogotá afecta la movilidad hacia El Dorado: cientos de pasajeros caminaron varios kilómetros

Una serie de incidentes simultáneos colapsó la movilidad cerca del aeropuerto El Dorado, obligando a viajeros a caminar largos trayectos y generando caos en el transporte en la zona

El Aeropuerto Internacional El Dorado recomendó a los viajeros anticipar su llegada y buscar rutas alternativas ante la congestión vial - crédito Redes sociales

Un accidente de tránsito y posteriores bloqueos ciudadanos en la calle 26 generaron un colapso en la movilidad que se extendió desde primeras horas de la mañana del martes 2 de diciembre en Bogotá, complicando la entrada y salida de pasajeros hacia el aeropuerto internacional El Dorado y afectando también las vías adyacentes.

La situación alteró la rutina de cientos de viajeros, quienes debieron modificar sus itinerarios y, en muchos casos, caminar varios kilómetros hasta la terminal aérea.

El día comenzó con un incidente entre un vehículo particular y una motocicleta en una conexión entre la paralela y el carril rápido, a la altura de la carrera 82, según informaron las autoridades de tránsito.

“Se presenta siniestro vial entre automóvil y motocicleta en la localidad de Fontibón, avenida El Dorado (Calle 26) con carrera 82, sentido Occidente - Oriente”, señaló la Secretaría de Movilidad.

La congestión en la calle
La congestión en la calle 26 de Bogotá colapsó el acceso al Aeropuerto El Dorado durante varias horas el 2 de diciembre - crédito @BogotaTransito/X

Aunque la zona fue despejada poco después de las 8:00 p. m., cuando las autoridades indicaron que los vehículos implicados en el siniestro habían sido retirados de la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 82, “mejoran las condiciones de movilidad en el sector”.

Minutos más tarde, hacia las 9:30 a. m., se iniciaron protestas y bloqueos: “Manifestantes se ubican en la avenida El Dorado (calle 26) con carrera 94, sentido Oriente - Occidente y generan afectación en la movilidad”. De esta manera, se recomendó tomar la ruta alternas: Avenida Cali Norte -Sur, avenida Esperanza Oriente - Occidente, carrera 103 Sur - Norte.

El cierre de los carriles en este punto impactó directamente el acceso al Portal El Dorado y a diversas estaciones a lo largo del corredor vial, como Modelia, Normandía y Avenida Rojas - Unicervantes.

La ausencia de una mediación confirmada entre el Ministerio del Interior y los manifestantes mantiene bloqueada la vía, a pesar de la presencia de la Policía en la zona, cuya labor se centra en resguardar la seguridad y prevenir desórdenes.

Bloqueos ciudadanos en la carrera
Bloqueos ciudadanos en la carrera 94 agravaron la movilidad y afectaron el Portal El Dorado y estaciones clave del sistema de transporte - crédito @BogotaTransito/X

El grupo de protesta, conformado por habitantes del departamento del Chocó, instaló carpas sobre la carretera para llamar la atención de la entidad gubernamental, reclamando respuesta a una serie de demandas sociales que, según sus declaraciones, permanecen sin atención desde hace meses.

Los manifestantes impidieron el paso en todos los carriles principalmente en sentido oriente-occidente, lo que paralizó tanto el transporte público zonal como el tráfico de vehículos particulares.

En respuesta a la magnitud del caos vial, el propio Aeropuerto El Dorado emitió una recomendación para los viajeros: “Anticípese bastante a su vuelo y busque alternativas para arribar a la terminal aérea”.

La advertencia surgió porque la congestión llevó a que un número considerable de pasajeros optara por caminar hasta el aeropuerto, pues las rutas convencionales quedaron inutilizadas por las manifestaciones.

Por su parte, la Aeronáutica Civil informó a través de sus redes sociales: “Debido a una movilización ciudadana en la calle 26, se presentan afectaciones en la vía. Sugerimos tomar vías alternas y verificar con tu aerolínea cualquier ajuste en tu vuelo. Planea con anticipación tu desplazamiento hacia el aeropuerto El Dorado”.

Las protestas interrumpieron todos los
Las protestas interrumpieron todos los carriles en sentido oriente-occidente, provocando la suspensión de servicios zonales y complicando el tránsito particular - crédito @AerocivilCol/X

Bloqueos en la tarde del lunes 1 diciembre

Las protestas que arrancaron el 1 de diciembre de 2025 en Bogotá provocaron el cierre de diversas arterias principales luego de que, tras los enfrentamientos, los bloqueos se desplazaran hacia puntos estratégicos de la ciudad.

En particular, la avenida NQS con calle 45 en sentido norte-sur permaneció bloqueada, con ambas calzadas —rápida y lenta— cerradas, afectando considerablemente la movilidad en el sector.

Inicialmente, la jornada se caracterizó por bloqueos simultáneos en la calzada rápida y la lenta de la calle 26, tramo occidente-oriente. Esa interrupción generó un cierre total en una de las avenidas más transitadas de la capital. Como resultado de estas acciones, el cierre de circulación se extendió también al intercambiador de la carrera 45 y la carrera 60, lo que multiplicó los problemas en el tráfico local.

Ante el avance de los disturbios, la intervención de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) derivó en enfrentamientos con estudiantes de la Universidad Distrital y jóvenes encapuchados, quienes resistieron la presencia policial en las inmediaciones de la avenida El Dorado con carrera 66. Mientras duraron estos choques, la congestión vehicular y la incertidumbre entre los ciudadanos aumentaron de forma notable.

En reacción a la extensión de los bloqueos, la Policía adoptó nuevas medidas, implementando cierres preventivos en la carrera 68 y el intercambiador de la carrera 69.

Las autoridades buscaron así contener las alteraciones al orden público y canalizar el tránsito hacia rutas alternativas. Para quienes debieron desplazarse por la zona, se recomendaron trayectos por la carrera 68 —de occidente a oriente— o por la carrera 50 —de oriente a occidente—, estrategia destinada a “mantener la conectividad y prevenir mayores congestiones” ante el cierre de los puntos críticos.

