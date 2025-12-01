Colombia

Se conoció el video del momento exacto del asalto a joyería en centro comercial de Bucaramanga: así se vivió el intento de hurto

Un robo violento terminó con la muerte de un jefe policial y un presunto asaltante, además de la detención de cinco implicados en el delito y la recuperación parcial de los objetos robados

El asalto a la joyería
El asalto a la joyería del centro comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga terminó con un intenso tiroteo y dos muertos - crédito Captura video

La tarde del sábado 29 de noviembre, la tranquilidad habitual del centro comercial Cuarta Etapa, en Bucaramanga, se vio abruptamente interrumpida por un asalto a la joyería Carcas que derivó en un intenso intercambio de disparos.

El incidente dejó como saldo la muerte de Fredy Francisco Leal Briceño, intendente jefe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, así como la captura de cinco personas y la muerte de un presunto delincuente.

Según los registros de video que circularon a través de redes sociales de una cámara de seguridad, el asalto comenzó cuando varios sujetos entraron al local simulando ser clientes.

En las imágenes iniciales se observa a una mujer con uniforme azul oscuro y gorra, conversando con una de las empleadas, y a un hombre, vestido de camisa blanca y gorra beige, fingiendo hablar por teléfono.

Las cámaras de seguridad registraron el momento en que los asaltantes simularon ser clientes antes de iniciar el robo - crédito @ColombiaOscura/X

De un momento a otro, el ingreso de otros dos hombres —uno de ellos con camiseta amarilla y gorra negra— generó tensión entre el personal, pues se dirigieron directamente hacia donde estaban las vendedoras y, con la asistencia de otro integrante, iniciaron el saqueo del establecimiento.

La reacción de la seguridad del centro comercial fue cerrar la puerta de la joyería al percatarse de la situación, una medida que no impidió que los asaltantes abrieran fuego contra las autoridades en su intento de fuga.

El violento episodio tuvo como desenlace la muerte del intendente jefe de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, la detención de cinco personas y la baja de uno de los presuntos delincuentes.

Detalles de los delincuentes capturados

La labor de identificación realizada tras el violento intento de robo en la joyería Caracas del centro comercial Cuarta Etapa expuso en detalle la composición y los antecedentes de la banda criminal involucrada.

Autoridades de Bucaramanga confirmaron que once personas conformaban la estructura, de las cuales seis escaparon y cinco quedaron bajo custodia policial. Uno de los presuntos responsables perdió la vida durante el enfrentamiento, siendo vinculado como el posible cabecilla del grupo, en tanto que otros dos arrestados sufrieron heridas de bala.

Este es el momento de la captura y traslado de dos presuntos delincuentes - crédito Santander se conecta/X

Entre los capturados se encuentran perfiles heterogéneos y algunos con historial delictivo previo. La Policía aprehendió a Adrianis Esther González Garavito, una mujer de 27 años, oriunda de Barranquilla, conocida por antecedentes por porte ilegal de armas de fuego. Fue detenida en flagrancia poco después de perpetrarse el ataque. Junto a ella, figura Karina Michellys Criado Pumarejo, también de 27 años y originaria de Valledupar, cuyo pasado judicial muestra registros similares.

En contraste, el caso de Antonio José Felipe Lanchez evidenció un perfil hasta ahora ajeno a la criminalidad, según informó el diario regional Vanguardia: el hombre de 50 años y procedente de Pueblo Viejo, Magdalena, trabajaba como vendedor de pescado y no poseía anotaciones judiciales.

Por otro lado, Jhony José Rodríguez Castillo, venezolano de 27 años, terminó herido con un disparo en el hombro durante la confrontación. La lista del operativo incluye a Orlando José Cabrera Méndez, de 54 años y nativo de Barranquilla, quien también presentó una herida, esta vez en el antebrazo.

Las autoridades informaron que los detenidos enfrentan acusaciones por homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego y hurto. En paralelo, la lista de implicados se completa con Víctor Manuel Martínez Suárez, señalado como el presunto líder de la organización, quien murió en el lugar luego de recibir un tiro en la cabeza. Según el medio citado, Martínez Suárez habría dirigido el asalto que terminó con su vida tras el enfrentamiento con los uniformados.

Freddy Leal, jefe del área
Freddy Leal, jefe del área de crimen organizado, intentó frustrar el millonario robo mientras realizaba compras fuera de servicio - crédito @DirectorPolicia/X

Las investigaciones iniciales sugieren que esta banda llegó desde Barranquilla específicamente para atacar establecimientos comerciales en Bucaramanga. El objetivo prioritario fue la joyería Caracas, aunque los planes se desbarataron ante la rápida reacción policial.

El ministro de Defensa Nacional, general (r) Pedro Sánchez, encabezó el domingo 30 de noviembre un consejo extraordinario de seguridad junto a la cúpula militar y policial desde Bucaramanga. En ese escenario, sostuvo: “Es una delincuencia común organizada que podría tener relación con Los Costeños y también con el Tren de Aragua. Hay un venezolano dentro de los capturados, y el crimen no distingue organización o ciudades, eso nos invita aún más a fortalecer la inteligencia y la capacidad de respuesta”.

Por otra parte, el alcalde Javier Sarmiento manifestó que en articulación con la Gobernación de Santander, se mantiene vigente una recompensa de $100 millones a quien facilite datos que lleven a la detención de quienes participaron en el homicidio del uniformado caído, reiterando: “La seguridad de los bumangueses es nuestra prioridad y expresamos toda nuestra solidaridad a la familia de este héroe de la patria”.

