Salario mínimo de 2026: critican a presidente de Fenalco por no estar en la negociación, dicen que “no se sabe en qué mundo anda”

La instalación de la Comisión de Concertación de Políticas Salariales y Laborales tuvo la presencia del ministro Antonio Sanguino y dirigentes gremiales como Bruce Mac Master - crédito Ministerio del Trabajo

El inicio de diciembre marcó la instalación de la Comisión de Concertación del Salario Mínimo en Colombia, un espacio donde el Gobierno, las centrales sindicales, los gremios empresariales, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) y el Ministerio de Hacienda, con el acompañamiento de la Organización Internacional del Trabajo, buscan definir el aumento del salario mínimo para 2026 (en la actualidad es de $1.423.500), teniendo en cuenta los datos de inflación de 2025 y productividad laboral.

La jornada estuvo marcada, entre otras cosas, por la decisión definitiva de la Federación Nacional de Comerciantes de Colombia (Fenalco), encabezada por Jaime Cabal, de no participar en la mesa de negociación, generó controversia y respuestas inmediatas de figuras como el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias.

La Comisión, instalada el 1 de diciembre, se propuso alcanzar un consenso dentro de los plazos legales, con diálogo tripartito y rigor técnico, para lograr un incremento salarial que supere la inflación (5,51% anual, según el Dane). El Gobierno invitó a todos los sectores a sumarse a una discusión seria y basada en datos, con el objetivo de dar una “buena noticia al país” mediante una cifra consensuada.

Jaime Cabal, presidente de Fenalco, dijo que "no vamos a sentarnos en un espacio donde el Gobierno ya decidió, anunció y politizó el aumento del salario mínimo antes de permitir cualquier deliberación" - crédito Fenalco

Así las cosas, Fenalco anunció de manera oficial su retiro de la mesa de concertación, en la que estuvo presente el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), Bruce Mac Master. En una carta dirigida a la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, el gremio de comerciantes expresó su rechazo a la postura del Gobierno con el argumento de que la administración de Gustavo Petro ya había definido el monto del salario mínimo antes de que la Comisión pudiera deliberar.

Decisión anticipada

Cabal señaló que “una decisión anticipada, sin soporte técnico y sin discusión, vacía de contenido el diálogo social, desconoce los compromisos internacionales de Colombia y envía un mensaje de profunda inseguridad sobre la solidez de la institucionalidad laboral”.

Fue enfático al calificar de “payasada” la participación en una mesa donde, según él, el Gobierno ya tiene una decisión tomada: “Creemos que es una payasada prestarse a asistir cuando ya el Gobierno sabe lo que quiere hacer, tiene definida su carta, que además es una carta populista. Un incremento de dos dígitos, dos veces más que la inflación, no tiene sentido para Colombia”. El dirigente gremial advirtió que este tipo de determinaciones deterioran la confianza, afectan la credibilidad del sistema de concertación y exponen al país a mayores riesgos en materia de empleo, informalidad e inflación.

El aumento del salario mínimo para 2025 fue de 9,54% - crédito Luisa González/Reuters

Además, insistió en que la fijación del salario mínimo debe basarse en rigor técnico, análisis responsable y deliberación transparente entre las partes, y no en anuncios políticos unilaterales: “No se puede legitimar una mesa en la que las decisiones fundamentales ya fueron tomadas y comunicadas de manera unilateral por el propio Gobierno. Participar en esas condiciones equivaldría a avalar una práctica que contraría la esencia misma de la concertación”.

La reacción del ministro del Trabajo y los sindicatos

La reacción del ministro Antonio Sanguino no se hizo esperar. El funcionario lamentó y reprochó en rueda de prensa la postura del líder gremial.

“Yo creo que los comerciantes de Colombia, los tenderos, los dueños de los supermercados de barrio, que son adonde van a comprar los trabajadores que se ganan hasta un salario mínimo y que el señor Cabal dice representar, deben estar muy molestos con la negativa del señor Cabal a concurrir a esta discusión, comportándose más como un opositor político que como un líder y representante gremial a quien le asiste la obligación de concurrir a esta discusión”.

El ministro resaltó la importancia de una discusión leal y sincera, basada en los datos oficiales y en la participación de todos los actores: “No creemos que sobre este asunto se hagan cuentas alegres, sino que haya una discusión leal y sincera en el escenario que establece la ley. Y, por supuesto, los trabajadores llegan con sus propuestas, sus mediciones, sus expertos también en la materia, como lo hacen los empresarios”.

Según él, lo propio hace el Gobierno que, además de los datos que entrega el Dane, a todos los que hacen parte de la Comisión, también tiene consideraciones que provienen del Departamento Nacional de Planeación, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de Comercio y, por supuesto, del propio presidente de la República, que es quien tiene la última palabra en la posición del Gobierno sobre esta materia.

Fabio Arias, presidente de la CUT, calificó a Jaime Cabal, presidente de Fenalco, como irracional - crédito @FabioAriasCUT/X

Sanguino destacó la presencia de otros gremios en la mesa, a diferencia de Fenalco: “Nosotros saludamos que los otros gremios, la Andi, Acopi, la SAC y los demás gremios, hayan concurrido y hayan acogido la convocatoria del Gobierno a esta discusión con ellos y con los trabajadores representados en las centrales sindicales”. Además, el ministro recordó que el proceso continuará hasta el 15 de diciembre, fecha en la que se cumple el primer vencimiento para la decisión del aumento del salario mínimo en la que se espera anunciar los acuerdos alcanzados sobre el sueldo.

Ambiente tenso para la negociación

Desde la perspectiva sindical, el presidente de la CUT, Fabio Arias, describió el ambiente en la Comisión como tenso, pero necesario: “En la Comisión de Concertación es tirante, Eso se refleja en cada una de las intervenciones, tanto de los empresarios como, obviamente, las apreciaciones que nosotros tenemos respecto a lo que dicen los empresarios”.

Arias fue directo al calificar la actitud de los empresarios: “Yo lo califico siempre. Los empresarios están en una oposición política y tienen derecho. Si se quieren volver jefes de la oposición política del país, que se vuelvan, eso no tiene problema, Lo que pasa es que no pueden ser irracionales en las apreciaciones que hagan sobre la vida del país”.

El líder sindical cuestionó los argumentos de los empresarios sobre el impacto negativo del aumento salarial y recurrió a los datos oficiales para refutar esas afirmaciones: “Ellos dicen que este Gobierno los iba a llevar a la quiebra y se iban a destruir empresas y yo no sé qué diablos. Y todos los datos del Dane de hoy dicen todo, absolutamente todo lo contrario, con crecimiento económico, rebaja de la tasa de desempleo, inclusive, lo reflejó el Dane por cada uno de los sectores económicos y ahí lo que se ve es, evidentemente, avance. Incluso, el sector que más avance tiene en tanto en el crecimiento económico como en el crecimiento de empleo, es el sector de comercio y servicios”.

Arias dirigió una crítica directa a Cabal y a la postura de Fenalco: “Entonces uno dice: oiga, el doctor Cabal en qué mundo anda, si el Dane le está reflejando de que a los que mejor le va es a ellos y son los que más están chillando y ya han llegado a una posición radical. Y por eso, digo que es irracional, porque es a los que mejor le va y son a los que primero salen corriendo”.

El 30 de diciembre se cumple la fecha límite para establecer el aumento del salario mínimo de 2026 - crédito Ministerio del Trabajo

Calendario oficial de la negociación salarial

El proceso de negociación del salario mínimo para 2026 sigue de la siguiente manera:

5 de diciembre:

El Dane presenta al país la cifra de IPC a las 6:00 p. m..

9 de diciembre (8:00 a 1:00 p. m.):

Mesa de concertación del salario mínimo.

Presentaciones de:

Dane: IPC y cifras.

Ministerio de Hacienda y Crédito Público: coyuntura macroeconómica.

Banco de la República: proyección de inflación y presentación de ofertas de incremento de salario mínimo 2026.

11 y 12 de diciembre (8:00 a. m. a 11:00 a. m.):

Jornadas de concertación.

15 de diciembre (8:00 a. m. a 4:00 p. m):

Primer vencimiento legal para la concertación del salario mínimo.

16 y 17 de diciembre:

Presentación de escritos de salvedades de cada parte.

18 de diciembre (8:00 a. m. a 1:00 p. m):

Sesión para estudiar las salvedades.

19, 22, 23, 24, 26 y 29 de diciembre (8:00 a. m. a 11:00 a. m.):

Jornadas de concertación extraordinarias a convenir.

30 de diciembre:

Fecha límite para la expedición del Decreto de Salario Mínimo (Ley 278 art 8 Inc 2).