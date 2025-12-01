Saab negó la participación de la primera dama en la compra de aviones Gripen: “Nunca ha sido parte de este proceso”

Saab niega cualquier intervención de la primera dama de Colombia o intermediarios privados en la compra de aviones Gripen - crédito Lina Muñoz Medina / Infobae Colombia

La empresa sueca Saab, reconocida por la fabricación de los aviones de combate Gripen, negó de manera categórica cualquier intervención de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, o de intermediarios privados en la reciente negociación para la adquisición de 17 aeronaves por parte del Estado colombiano, un contrato valorado en $16,5 billones.

Durante la inauguración de Expodefensa 2025, la compañía defendió la transparencia y la ética del proceso, que se extendió a lo largo de los últimos tres gobiernos, y subrayó que la interlocución se mantuvo exclusivamente entre representantes oficiales de ambos países.

Pierre Farkas, director ejecutivo de Saab Colombia, detalló ante los medios que la única interacción documentada con la Presidencia de la República se limitó a una reunión protocolaria celebrada el 2 de abril, en la que participaron el presidente Gustavo Petro, el embajador y varios ministros.

Farkas enfatizó que la negociación se desarrolló bajo una estructura técnica rigurosa, con equipos de evaluación financiera, operativa e industrial, supervisados por autoridades colombianas y suecas.

Según explicó, “la primera dama nunca ha sido parte de este proceso, ni ninguna de las primeras damas”, y reiteró: “Quiero ser enfáticamente claro ante todos los medios aquí presentes. La primera dama jamás ha sido parte del proceso, como tampoco las previas primeras damas… y para ser enfáticamente aún más claro, la primera dama no ha sido parte del proceso ni antes, ni durante, ni después”, dijo Farkas.

En respuesta a las versiones que sugerían la existencia de intermediarios privados, Farkas afirmó que la relación se mantuvo estrictamente de gobierno a gobierno. “Este proceso siempre ha sido conducido por las autoridades oficiales colombianas con el apoyo del gobierno sueco”, sostuvo, y añadió que no se registraron “presiones de altos niveles gubernamentales de ninguno de los países durante las administraciones que han cubierto el periodo de negociación”.

Farkas subrayó que el proceso fue seguido por equipos de control ético de Colombia y Suecia, y destacó su propia participación continua durante más de una década: “Tienen enfrente de ustedes a un hombre que ha estado en este proceso por 10 años”, expresó.

Durante el acto de apertura de Expodefensa 2025, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, resaltó que la compra de los Gripen representa la renovación más ambiciosa de la Fuerza Aeroespacial Colombiana en décadas.

Sánchez explicó que la adquisición no se limita a las aeronaves, sino que incluye armamento de última tecnología, sistemas logísticos, capacidades de guerra electrónica y un programa de entrenamiento integral.

“Lo que adquirimos corresponde a una capacidad completa, integral de superioridad aérea. No son solamente aeronaves: incluye armamento de última tecnología, sistemas logísticos, capacidades de guerra electrónica y entrenamiento para asegurar que esta capacidad funcione”, afirmó Sánchez.

El ministro precisó que la selección de los Gripen respondió a criterios ajustados a la realidad del país, a los desafíos actuales en materia de defensa y a las posibilidades financieras del Estado. Subrayó que se trató de un proceso de más de 10 años: “Es una decisión que no tardó tres días ni media hora; tardó más de una década”, declaró Sánchez al medio colombiano.

Ante los cuestionamientos publicados en medios y redes sociales sobre el presunto involucramiento de figuras políticas o terceros en el contrato, Saab difundió un comunicado en el que detalló que el acuerdo incluye 15 aeronaves Gripen E (monoplaza) y dos Gripen F (biplaza), además de sensores avanzados, radares de alta precisión, equipos de autoprotección, sistemas de simulación y armamento moderno.

El paquete contempla también soporte logístico integral, repuestos y un sofisticado programa de entrenamiento. La compañía insistió en que el proceso cumplió con estrictas reglas internas y estándares internacionales de ética, alineados con las directrices de la Ocde.