Petro casó pelea ajena en redes sociales con fuerte mensaje contra Tomás Uribe, hijo del expresidente: “Te pasaste”

Gustavo Petro entra en una disputa inesperada con Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez

El presidente Gustavo Petro volvió a generar controversia con sus reacciones a comentarios hechos por Tomás Uribe Moreno, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Este episodio dejó al descubierto no solo la polarización que sigue dominando la política colombiana, sino la incoherencia en la postura del mandatario, que se vio envuelto en una disputa que no le correspondía.

El desencadenante de esta polémica fue una serie de críticas de Tomás Uribe sobre los masivos despidos de periodistas en W Radio y Caracol Radio. En sus declaraciones, el empresario lamentó la salida de periodistas como Paula Bolívar —que destapó la red de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd)—, pero no dudó en atacar directamente al periodista Daniel Coronell, uno de los más destacados en el país.

En su mensaje, Tomás Uribe criticó la decisión de despedir a varios periodistas como una medida de austeridad, al cuestionar el alto salario de Coronell, que trabaja desde el extranjero y gana más que otros colegas; esta crítica provocó la pronta respuesta del presidente Petro.

Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe, rechazó el despido de la periodista Paula Bolívar, al compararla con la permanencia del periodista Daniel Coronell, al que calificó de "cara de rana" - crédito @paulabolivarpinilla/Instagram - Daniel Coronell/Facebook

Tomás Uribe expresó en X: “Para ahorrar, tuvieron que despedir a @paulabolivar y a 6 más. Se hubieran ahorrado lo mismo con lo que le pagan al neo flaco, cara de rana, contratista y negociante @DCoronell por trabajar una hora diaria desde Miami (sic)”.

La crítica no solo cuestionaba las decisiones de los medios de comunicación, sino que además atacaba de forma personal a Coronell, lo que no tardó en generar reacciones en varios sectores.

A pesar de que las palabras de Uribe no hacían referencia directa al presidente, Gustavo Petro decidió entrar al ‘ring’, uniendo nuevamente sus fuerzas con aquellos que defienden a los periodistas y atacan a quienes considera sus detractores.

En un post, Petro respondió: “Ufff amigo Uribe, te pasaste, pero a ti sí no te dice nada la @FLIP_org. Daniel Coronell es uno de los mejores periodistas de Latinoamérica. Odias la verdad y solo buscas el periodismo bajo salario y extorsión (sic)”.

El presidente defendió al periodista Daniel Coronell, pero se vio envuelto en un conflicto ajeno - crédito @petrogustavo/X

El presidente defendió, de manera curiosa, a Coronell; sin embargo, cuando el periodista lo entrevistó el 20 de octubre en la Casa de Nariño, la conversación entre ellos se centró en el aumento de las tensiones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, así como en las severas críticas del presidente a Donald Trump.

Aunque no se produjo un enfrentamiento físico ni una interrupción abrupta durante la entrevista, sí se percibió una fuerte tensión verbal y conceptual, lo que generó gran controversia debido al tono y las declaraciones del presidente.

Más tarde, Coronell compartió sus “impresiones” sobre el encuentro, destacando que Petro parecía “alterado” y más centrado en “oírse a sí mismo” que en abordar las consecuencias específicas de la crisis diplomática. Durante la entrevista, el mandatario lo ‘regañó’ en varias ocasiones porque no lo dejaba hablar, también le dijo que le molestaba la manera en que los medios tergiversaban sus palabras, como una crítica directa al periodista.

En las instalaciones de Palacio, el presidente Gustavo Petro habló con el periodista Daniel Coronell sobre temas cruciales de su Gobierno - crédito Presidencia

Petro compró una pelea ajena, pese a tener el foco puesto sobre él por sus escándalos de Gobierno

En este mensaje, Petro no solo defendió a Coronell, sino que cargó contra Uribe Moreno, acusándolo de no ser foco de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que es crítica con la actitud de algunos sectores políticos frente al ejercicio periodístico en Colombia, como del mismo mandatario que fue advertido por su vocabulario frente al ejercicio de la labor periodística de muchos profesionales en el país.

Lo que resulta más desconcertante en esta reacción de Petro es que el presidente de la República se involucró en una disputa que, de inicio, no le correspondía. Ni Uribe Moreno ni Coronell están directamente relacionados con su gestión o lo citaron; sin embargo, el líder político decidió responder de manera tajante.

Este tipo de intervenciones, donde el mandatario se enfrenta a figuras opositoras en temas ajenos a su Gobierno, provoca preguntas sobre su enfoque en asuntos prioritarios para el país.

La administración de Gustavo Petro atraviesa uno de los momentos más difíciles de su mandato - crédito Jesús Avilés/Infobae

De este modo, el presidente se involucró en una disputa ajena, eligiendo responder a Tomás Uribe en lugar de abordar una serie de controversias que afectaban a su Gobierno, como la revelación de una presunta alianza entre las disidencias de las Farc y funcionarios del Estado o la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a su campaña presidencial de 2022 por exceder los límites financieros establecidos.

En lugar de centrarse en estos temas, Petro se limitó a quejarse porque la Flip no había emitido un pronunciamiento sobre las críticas de Uribe hacia Coronell, reconocido por sus investigaciones sobre varios temas del Estado, especialmente por denuncias sobre los actos ilegales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), mientras que a él sí lo atacan cada vez que arremete contra los medios.