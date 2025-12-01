Encuesta Invamer: así está la imagen de Gustavo Petro a 250 días para el final de su mandato; balance no sería positivo

Gustavo Petro sigue teniendo un alto porcentaje de imagen negativa, de acuerdo con la firma Invamer - crédito AP

La reciente encuesta de la firma Invamer, dada a conocer en la noche del domingo 30 de noviembre de 2025, y que fue contratada por Noticias Caracol y Blu Radio, dejó un balance agridulce para el presidente de la República, Gustavo Petro: al que le restan 250 días en el poder, pues terminará el 7 de agosto de 2026 por mandato constitucional y tendrá que darle paso a su sucesor, que tomará posesión de su cargo para los próximos cuatro años (2026-2030).

De acuerdo con esta medición, que se efectuó con las indicaciones de la nueva ley de encuestas, el jefe de Estado registró un 56,7% de imagen desfavorable, frente a un 37,7% de consultados que respaldan su aspiración; es decir, casi seis de cada 10 encuestados no están de acuerdo con el presente Gobierno. Aunque, en comparación con los datos entregados en agosto, hubo una ligera disminución: pues tenía un 58% de percepción negativa, y 37% positiva.

Así le fue a Gustavo Petro en la encuesta de firma de Invamer, a falta de 250 días para el final de su mandato - crédito suministrada a Infobae Colombia

Aunque el balance es favorable si se tiene en cuenta que en noviembre de 2021, a falta de nueve meses para el final del mandato, Iván Duque Márquez registró un 70% de desaprobación de su mandato, y solo un 25% de apoyo, la encuesta no revalidaría la idea que ha defendido Petro: que, en caso de presentar su aspiración, saldría reelegido para un nuevo periodo. Los datos hablan por sí solos y es más el rechazo que causa su gestión que el respaldo.

En cuanto al interrogante de si Colombia va por buen camino, la encuesta mostró, si se quiere, el pesimismo de los ciudadanos, pues el 59,8% de los consultados dijo que no se estarían haciendo las cosas bien, ante un 34,4%. Pero si se comparan estos datos con los de agosto de 2025, la diferencia es importante: pues en ese entonces el 64,4% expresó que Colombia no iba por el sendero correcto; en tanto que el 31% sí salió en respaldo a la gestión de Petro.

Casi seis de cada 10 colombianos desaprueba a Gustavo Petro como presidente - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

Así fue la reacción de Gustavo Petro a la encuesta de Invamer

La revelación de esta medición causó reacciones en el primer mandatario, pese a que se hizo claridad que cumple con los requisitos dispuestos en la Ley 2494 de 2025, o nueva ley de encuestas. “¿Y la ley?“, comentó el gobernante, como si entendiera con ello que no se pudieran publicar resultados, cuando la normativa es clara en afirmar que sí se pueden adelantar mediciones teniendo en cuenta un mayor espectro consultado y el cubrimiento de gran parte del territorio.

El presidente Gustavo Petro reaccionó con este mensaje sobre la encuesta de Invamer que midió la intención de voto y la favorabilidad de su Gobierno - crédito @petrogustavo/X

Ficha técnica de la encuesta

La encuesta, que causó fuertes reacciones en las redes sociales, fue hecha por la firma Invamer S.A.S y financiada por Noticias Caracol y Blu Radio. Se aplicaron 3.800 encuestas en 148 municipios de todo el país, de ellas 26 capitales y 122 no capitales. En de esta selección se incluyeron municipios de inclusión forzosa, así como municipios grandes, medianos y pequeños, conforme a lo establecido en el artículo 3 de la Ley 2494 de 2025.

A su vez, cuenta con un margen de error general de diseño de 1,81% y un nivel de confianza del 95,0%, mientras que el trabajo de campo se desarrolló entre el 15 y el 27 de noviembre de 2025. Así pues, se empleó un muestreo estratificado por región, seleccionando de manera aleatoria y sistemática los puntos muestrales dentro de cada estrato, ordenados según el tamaño poblacional del municipio que ha sido incluido en este ejercicio estadístico.

El número de encuestas realizadas por región fue:

Centro–Oriente: 1.224

Caribe: 864

Eje Cafetero: 688

Pacífico: 608

Centro–Sur–Amazonía: 256

Llano: 160