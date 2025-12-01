Colombia

Se salvaron de milagro: así fue el accidente de dos jóvenes en una motocicleta que terminaron bajo una buseta en Medellín

Un choque entre una motocicleta y un vehículo de servicio colectivo movilizó a la comunidad, que logró rescatar a las afectadas

Guardar
Dos jóvenes quedan atrapadas bajo
Dos jóvenes quedan atrapadas bajo una buseta tras accidente en el Parque Juanes de la Paz en Medellín - crédito Santiago Mesa/Colprensa

Un grave accidente de tránsito en las inmediaciones del parque Juanes de la Paz, en Medellín (Antioquia), activó la respuesta inmediata de la comunidad local, cuando una motocicleta y una buseta de servicio público se vieron involucradas en un choque en el tramo norte-sur de la vía.

La emergencia ocurrió en la noche del domingo 30 de noviembre y requirió la intervención de varias personas, quienes, sumando esfuerzos, lograron levantar la buseta para liberar a dos jóvenes que habían quedado atrapadas bajo el vehículo.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El rescate permitió extraer a las ocupantes de la motocicleta con vida, aunque ambas presentaron lesiones y un significativo dolor, por lo que fueron trasladadas en ambulancia a centros médicos cercanos para recibir atención especializada.

Ambas fueron rescatadas con vida, aunque resultaron muy lastimadas y con fuertes dolores”, según relató un testigo del incidente al diario regional Minuto 30.

Vecinos y transeúntes logran rescatar
Vecinos y transeúntes logran rescatar a las jóvenes atrapadas tras levantar la buseta en una acción conjunta - crédito Captura video

Por otro lado, residentes del sector señalaron que la calle, afectada por una intensa inundación producto de las lluvias, entorpecía la visibilidad de los estopetoles que dividen los carriles.

Esta situación, denunciaron, ya ha propiciado varios accidentes similares. Las autoridades se encuentran investigando las causas exactas del choque, mientras la comunidad insiste en que las condiciones de la vía representan un riesgo constante para los conductores en la temporada de lluvias en la capital antioqueña.

Lluvias en Medellín

Las fuertes precipitaciones propias de la segunda temporada de lluvias en el 2025 han motivado a la Administración Municipal de Medellín a reforzar las medidas de prevención para minimizar emergencias.

Durante las últimas semanas del mes de noviembre, la ciudad ha sido escenario de cerca de doscientas intervenciones ambientales, coordinadas entre el Grupo de Intervenciones Ambientales y el Comité de Aseo y Ornato, que han contribuido a la recuperación de 850.630 metros cuadrados de espacio público.

Se investiga el hallazgo de
Se investiga el hallazgo de un cuerpo en aguas del embalse Porce I - crédito @DAGRDMedellin/X

Como parte de esas acciones, se recolectaron 1.004 metros cúbicos de residuos, se lavaron 30.309 metros cuadrados de andenes y vías, y más de 700 plantas fueron sembradas en áreas identificadas como críticas.

La Secretaría de Medio Ambiente añadió a esta estrategia un enfoque educativo, realizando 96 jornadas pedagógicas que impactaron a 2439 personas. El objetivo fue sensibilizar sobre la importancia de conservar el entorno natural y cómo ello previene situaciones de riesgo.

Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente, evaluó estos esfuerzos al mencionar en Caracol Radio: “En lo que va corrido del año, atendido 104 puntos críticos por riesgo hidráulico en distintos lugares de nuestras quebradas en la ciudad. Y también hemos cubierto 4 mil metros lineales de cauces intervenidos. Con estas acciones hemos evitado riesgos y hemos permitido que la ciudadanía esté más segura. Invitamos a todos a ser guardianes de las quebradas. No debemos depositar ni arrojar residuos a las quebradas. De su limpieza y de su protección depende la seguridad de todos”.

Las fuertes lluvias en Medellín
Las fuertes lluvias en Medellín agravan la inseguridad vial y contribuyen a la ocurrencia de siniestros de tránsito - crédito Alcaldía de Medellín

El reto es considerable: según el primer informe de la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional de Medellín, un 30% de la población -alrededor de 780 mil personas- reside en áreas expuestas a amenazas naturales, ya sean inundaciones, avenidas torrenciales o deslizamientos de tierra. Los barrios del nororiente y noroccidente suelen encabezar la estadística de emergencias recientes, situación que agrava la vulnerabilidad social en estos sectores.

El Observatorio del Hábitat, unidad responsable del informe, precisó que aproximadamente el setenta y cuatro por ciento de las pérdidas originadas por desastres naturales se debe a deslizamientos, una problemática relacionada principalmente con la ocupación informal de laderas inestables. Esta correlación evidencia la urgencia de combinar trabajo preventivo y educación ambiental con estrategias de ordenamiento territorial ajustadas a la realidad de Medellín.

Temas Relacionados

Accidente de tránsito MedellínBus y motoJóvenes atrapadas bajo busRescate jóvenesParque Juanes de la PazMedellínColombia-Noticias

Más Noticias

Uribe acusó a Petro de llegar al poder con corrupción, y el Presidente replicó que el expresidente lo hizo con “fuerza paraca”

El presidente de Colombia y el líder natural del Centro Democrático se enfrentaron nuevamente en redes sociales por declaraciones de Álvaro Uribe

Uribe acusó a Petro de

Policía se hace viral por reacción en plena cancha del Metropolitano de Barranquilla cuando pedía convalidar el segundo gol de Junior contra Nacional

Stiven ‘Titi’ Rodríguez marcó el gol con el que el Tiburón remontó el partido de local ante los verdolagas y puso a soñar a la hinchada rojiblanca con una nueva final

Policía se hace viral por

Este es el nuevo banco que nace en Colombia: la nueva marca será el producto de la fusión de Davivienda con Scotiabank

La Superintendencia Financiera autorizó la integración de las entidades, que ahora les permite a los usuarios retiros gratuitos y una cuenta con tasa de interés anual del 8 por ciento

Este es el nuevo banco

La Aerocivil estima que para el martes se regrese a la normalidad aérea tras actualizaciones de ‘software’ en aviones de Avianca

Luego de la noticia de las afectaciones en los aviones Airbus por la radiación solar, la aerolínea ha avanzado en en la actualización de las aeronaves afectadas

La Aerocivil estima que para

Rescatan a ocho personas tras colapso de vivienda en Pasto: así fue el operativo

Las dos familias, incluidos dos niños, fueron liberadas por equipos de emergencia luego de quedar atrapadas bajo los restos de una casa antigua en el barrio Obrero

Rescatan a ocho personas tras
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Nuevo grupo de aspirantes a

Nuevo grupo de aspirantes a ‘La casa de los famosos Colombia 3′: se abrieron las votaciones

Dayana Jaimes le respondió a excuñada de Martín Elías y destapó antiguas rencillas en la familia de Diomedes Díaz: “No se olvida”

Yina Calderón tuvo relaciones sexuales en ‘La mansión de Luinny’ con el expretendiente de Karina García: así fue el momento

Karina García ganó la primera edición de ‘La mansión de Luinny’ en República Dominicana: “Fue una experiencia increíble”

Alejandra Rosales relató cómo comenzó su historia de amor con Jorge Rausch, el temido jurado de ‘MasterChef celebrity’

Deportes

Así va la tabla de

Así va la tabla de posiciones del grupo A en las semifinales de la Liga BetPlay II-2025: Junior es líder y esto es lo que necesita para ser finalista

Colombia vs. Argentina: La Tricolor es goleada y se despide de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jorge Bava volvió a salir campeón: a menos de dos meses de renunciar a Santa Fe alzó una nueva copa, mientras el ‘cardenal’ fracasó en el FPC

Ministerio del Interior exige castigos ejemplares por violencia de hinchas de Atlético Nacional

Luis Suárez continúa en racha en Portugal y ratificó por qué está en los planes de la selección Colombia con miras al mundial: se fue de doblete