Se salvaron de milagro: así fue el accidente de dos jóvenes en una motocicleta que terminaron bajo una buseta en Medellín

Dos jóvenes quedan atrapadas bajo una buseta tras accidente en el Parque Juanes de la Paz en Medellín - crédito Santiago Mesa/Colprensa

Un grave accidente de tránsito en las inmediaciones del parque Juanes de la Paz, en Medellín (Antioquia), activó la respuesta inmediata de la comunidad local, cuando una motocicleta y una buseta de servicio público se vieron involucradas en un choque en el tramo norte-sur de la vía.

La emergencia ocurrió en la noche del domingo 30 de noviembre y requirió la intervención de varias personas, quienes, sumando esfuerzos, lograron levantar la buseta para liberar a dos jóvenes que habían quedado atrapadas bajo el vehículo.

El rescate permitió extraer a las ocupantes de la motocicleta con vida, aunque ambas presentaron lesiones y un significativo dolor, por lo que fueron trasladadas en ambulancia a centros médicos cercanos para recibir atención especializada.

“Ambas fueron rescatadas con vida, aunque resultaron muy lastimadas y con fuertes dolores”, según relató un testigo del incidente al diario regional Minuto 30.

Vecinos y transeúntes logran rescatar a las jóvenes atrapadas tras levantar la buseta en una acción conjunta - crédito Captura video

Por otro lado, residentes del sector señalaron que la calle, afectada por una intensa inundación producto de las lluvias, entorpecía la visibilidad de los estopetoles que dividen los carriles.

Esta situación, denunciaron, ya ha propiciado varios accidentes similares. Las autoridades se encuentran investigando las causas exactas del choque, mientras la comunidad insiste en que las condiciones de la vía representan un riesgo constante para los conductores en la temporada de lluvias en la capital antioqueña.

Lluvias en Medellín

Las fuertes precipitaciones propias de la segunda temporada de lluvias en el 2025 han motivado a la Administración Municipal de Medellín a reforzar las medidas de prevención para minimizar emergencias.

Durante las últimas semanas del mes de noviembre, la ciudad ha sido escenario de cerca de doscientas intervenciones ambientales, coordinadas entre el Grupo de Intervenciones Ambientales y el Comité de Aseo y Ornato, que han contribuido a la recuperación de 850.630 metros cuadrados de espacio público.

Se investiga el hallazgo de un cuerpo en aguas del embalse Porce I - crédito @DAGRDMedellin/X

Como parte de esas acciones, se recolectaron 1.004 metros cúbicos de residuos, se lavaron 30.309 metros cuadrados de andenes y vías, y más de 700 plantas fueron sembradas en áreas identificadas como críticas.

La Secretaría de Medio Ambiente añadió a esta estrategia un enfoque educativo, realizando 96 jornadas pedagógicas que impactaron a 2439 personas. El objetivo fue sensibilizar sobre la importancia de conservar el entorno natural y cómo ello previene situaciones de riesgo.

Marcela Ruiz, secretaria de Medio Ambiente, evaluó estos esfuerzos al mencionar en Caracol Radio: “En lo que va corrido del año, atendido 104 puntos críticos por riesgo hidráulico en distintos lugares de nuestras quebradas en la ciudad. Y también hemos cubierto 4 mil metros lineales de cauces intervenidos. Con estas acciones hemos evitado riesgos y hemos permitido que la ciudadanía esté más segura. Invitamos a todos a ser guardianes de las quebradas. No debemos depositar ni arrojar residuos a las quebradas. De su limpieza y de su protección depende la seguridad de todos”.

Las fuertes lluvias en Medellín agravan la inseguridad vial y contribuyen a la ocurrencia de siniestros de tránsito - crédito Alcaldía de Medellín

El reto es considerable: según el primer informe de la Escuela del Hábitat de la Universidad Nacional de Medellín, un 30% de la población -alrededor de 780 mil personas- reside en áreas expuestas a amenazas naturales, ya sean inundaciones, avenidas torrenciales o deslizamientos de tierra. Los barrios del nororiente y noroccidente suelen encabezar la estadística de emergencias recientes, situación que agrava la vulnerabilidad social en estos sectores.

El Observatorio del Hábitat, unidad responsable del informe, precisó que aproximadamente el setenta y cuatro por ciento de las pérdidas originadas por desastres naturales se debe a deslizamientos, una problemática relacionada principalmente con la ocupación informal de laderas inestables. Esta correlación evidencia la urgencia de combinar trabajo preventivo y educación ambiental con estrategias de ordenamiento territorial ajustadas a la realidad de Medellín.