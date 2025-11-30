Violencia en Bolívar: Hombre fue atacado a tiros en una barbería, trataron de ayudarlo, pero murió en el centro médico

La víctima fue identificada como Rubiel Junior López - crédito Montaje Infobae

El corregimiento de Bayunca, en jurisdicción de Cartagena, atraviesa días de duelo tras el asesinato de Rubiel Junior López Ávila, conocido barbero del sector, que fue víctima de un ataque armado este sábado 29 de noviembre de 2025.

El hecho sucedió alrededor de la 1:40 p. m., cuando dos personas en motocicleta arribaron a la barbería situada sobre la vía principal y, tras ingresar uno de ellos al local, le dispararon en repetidas ocasiones.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con la información recopilada por El Universal, testigos narraron que los agresores aprovecharon el temor y la confusión en el establecimiento para darse a la fuga.

Los presentes auxiliaron a López Ávila y lograron trasladarlo aún con vida al centro asistencial más cercano, pero pese a los esfuerzos de los médicos, el joven falleció minutos después de haber recibido los disparos.

Imagen de referencia. El hombre recibió múltiples disparos que acabaron con su vida - crédito Pixabay

La víctima, de 29 años y vecino del corregimiento, era ampliamente reconocida por su oficio de peluquero, y su muerte ha generado conmoción, no solo entre clientes y vecinos, sino también en las redes sociales, donde amigos y allegados le dedicaron mensajes de despedida y afecto.

“Rubiel Junior, prohibido olvidarte, te agradezco todos los consejos que me dabas, nunca los olvidaré”, escribió un familiar en Facebook.

Las primeras versiones oficiales, recogidas en el informe preliminar de la Policía Metropolitana de Cartagena, detallan que “el occiso se encontraba en el establecimiento que queda en la vía principal del corregimiento, cuando llegó un sujeto, desenfunda un arma de fuego y dispara en repetidas ocasiones”.

Las autoridades indicaron al medio citado que continúan adelantando la investigación para esclarecer el caso, aunque todavía no hay pronunciamiento institucional acerca de los móviles ni de los posibles sospechosos.

El sicario llegó en una motocicleta y a los pocos segundos disparó contra el peluquero - crédito Colprensa

Por el momento, la comunidad espera que la labor policial y los forenses de Medicina Legal permitan determinar oficialmente los detalles del caso y avanzar en la identificación y captura de los responsables.

El impacto por la pérdida de Rubiel Junior López Ávila refleja la preocupación constante de los vecinos de Bayunca ante hechos de violencia recientes y la inseguridad que afecta a esta población.

Hombre fue asesinado de cuatro tiros frente a una tienda, presentaba antecedentes judiciales

El barrio Los Cerezos, en la ciudad de Cartagena, fue escenario de un hecho violento en la noche del miércoles 26 de noviembre de 2025, cuando Stanley Rafael Barrios Maussa, conocido como ‘Stanley Barrios Fantasma Locura’ en redes sociales, fue asesinado frente a una tienda de la vía principal hacia 13 de Junio.

Según información recopilada por El Universal, la víctima, de 38 años y de oficio conductor, había compartido horas antes en Facebook imágenes conduciendo una buseta de servicio público.

El ataque se registró cerca de las 9:30 p. m., momento en el que Barrios Maussa, residente del barrio Los Alpes, se encontraba en compañía de amigos en el establecimiento.

Stanley Barrios Maussa recibió cuatro tiros que le quitaron la vida - crédito Montaje Infobae

De acuerdo con testigos, dos hombres en motocicleta arribaron al lugar y el parrillero se le acercó por la espalda para dispararle en repetidas ocasiones.

El sicario descargó cuatro tiros, tres de los cuales impactaron la cabeza de Stanley Barrios, provocando su caída frente al local.

La escena quedó registrada en un video difundido en redes sociales, donde se observa cómo la víctima es auxiliada y trasladada en una silla de plástico, mientras una mujer, que se presume familiar, lo sostiene y solicita ayuda en medio de la desesperación.

Pese al esfuerzo por llevarlo rápidamente a un centro médico, los galenos confirmaron que Barrios Maussa ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso.

Las autoridades locales informaron al diario que el caso se encuentra bajo investigación y, hasta ahora, no se han revelado hipótesis claras sobre los móviles del crimen.

El medio citado registró que en los antecedentes judiciales del conductor figuran dos anotaciones en el Sistema Penal Oral Acusatorio por lesiones culposas cometidas en los años 2014 y 2015.