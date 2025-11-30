Perro antinarcóticos detecta cargamento de marihuana en empresa de encomiendas en Santa Marta

El estupefaciente pretendía ser distribuido en la capital samaria - crédito Policía Nacional

Con la ayuda de perros antinarcóticos, uniformados dela Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional de Colombia lograron incautar más de 13 kilogramos de marihuana que estaba oculta en una empresa de encomiendas en Santa Marta.

Según el reporte oficial, el operativo se desarrolló durante una inspección de rutina en la que uno de los caninos, entrenados para detectar estupefacientes en paquetes y encomiendas, alertaron a los uniformados sobre la presencia del cargamento.

La droga, que había llegado a la ciudad mediante la modalidad de encomienda, se encontraba cuidadosamente oculta con el propósito de evadir los controles policiales.

El comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, señaló que este cargamento estaba previsto a ser distribuido en varios puntos de la capital del departamento del Magdalena.

“Este resultado operativo se obtuvo gracias a la labor de los caninos antinarcóticos, cuyo proceso de entrenamiento le permitió detectar y alertar oportunamente sobre la presencia del estupefaciente oculto entre los paquetes”, indicó el oficial.

Declaraciones del coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta - crédito Policía Nacional

Además, el coronel destacó la importancia de este resultado operativo y subrayó el compromiso institucional en la lucha contra el microtráfico.

“Reafirmamos nuestro compromiso de trabajar incansablemente para evitar la circulación de sustancias ilegales que afectan el tejido social, fortaleciendo las capacidades operativas, técnicas y de control territorial en la lucha frontal contra el microtráfico”, afirmó.

El material incautado fue dejado a disposición de las autoridades competentes para su correspondiente análisis.

Entre tanto, la Policía Nacional aseveró que la incautación de este cargamento representa un golpe a las redes de distribución de estupefacientes que operan en el Caribe colombiano, evidenciando la capacidad de respuesta de las autoridades y la efectividad de los caninos antinarcóticos en la detección de drogas.

Imagen de referencia - Un canino antinarcóticos detectó la marihuana oculta en paquetes enviados bajo la modalidad de encomienda en Santa Marta - crédito Policía Nacional

Incautan 500 dosis de marihuana en Santa Marta

Este no ha sido el único operativo realizado por perros antinarcóticos en la capital samaria.

En otro operativo realizado el 20 de noviembre de 2025, un canino conocido como Fox detectó más de 500 dosis de marihuana en otro lugar empleado para las encomiendas en Santa Marta.

Este hallazgo, realizado durante una inspección rutinaria, puso de manifiesto la sofisticación de las redes de microtráfico, que recurren a la modalidad de envíos para evadir la vigilancia policial.

Según el balance oficial, la marihuana incautada estaba destinada a ser distribuida mediante encomiendas, una táctica que se ha vuelto frecuente entre los grupos dedicados al microtráfico.

Mascota 'Fox' detectó 500 kilos de marihuana en Santa Marta - crédito Policía

El coronel Jaime Hernán Ríos Puerto, comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, destacó la relevancia de este tipo de procedimientos y reafirmó el compromiso institucional: “La Policía Nacional reafirma su compromiso con la seguridad ciudadana y continuaremos intensificando las labores para combatir el microtráfico y las rentas criminales de los grupos al margen de la ley”, declaró el oficial.

Las autoridades anunciaron que mantendrán inspecciones periódicas en empresas de encomiendas, transporte público y zonas identificadas como de riesgo, con el objetivo de interceptar drogas y prevenir su distribución en la ciudad.

Cifras oficiales

En lo que va corrido del 2025, se han incautado 717 toneladas de droga y 462 toneladas de hoja de coca en Colombia, cifras que superan ampliamente los registros de años anteriores, según informó el comandante general de las Fuerzas Militares, almirante Francisco Cubides, a través de sus redes sociales.

El operativo antidrogas, que se ha intensificado en el transcurso del año, incluyó la destrucción de 3.138 laboratorios clandestinos dedicados a la producción de estupefacientes.

Imagen de referencia - En 2025 se han incautado 717 toneladas de droga en Colombia - crédito Fiscalía

Además, las autoridades han logrado neutralizar diez semisumergibles empleados en el transporte ilícito de sustancias, así como el decomiso de setenta y cinco embarcaciones y doscientos cincuenta y nueve vehículos utilizados para el traslado de drogas.

De igual manera, se han confiscado 562 toneladas de insumos sólidos, 531.297 galones de insumos líquidos y 792.388 galones de combustible, todos destinados a la fabricación de sustancias ilícitas.

El almirante Cubides atribuyó estos resultados a la implementación de las campañas de coordinación interinstitucional, interagencial e internacional Paya, Orión y Zeus.

“Desde las Fuerzas Militares se lideran y ejecutan estas campañas, las cuales han incrementado de manera significativa las afectaciones en contra del delito del narcotráfico, como principal exponente del crimen transnacional organizado”, declaro el alto oficial.