Lina Garrido criticó al Gobierno Petro por el asesinato al coronel Rafael Granados: “Mientras Nicolás Petro anda con una caravana de escoltas”

La muerte violenta del teniente coronel Rafael Granados Rueda en una concurrida área de Popayán, ubicada en el departamento de Cauca, provocó un fuerte impacto tanto dentro de las Fuerzas Militares de Colombia como entre los ciudadanos del país.

Frente a lo ocurrido, la representante a la Cámara del Partido Cambio Radical Lina Garrido expresó su opinión a través de su cuenta en la red social X, en la que criticó al Gobierno encabezado por Gustavo Petro y cuestionó las prioridades en materia de seguridad. En su publicación, Garrido escribió: “Mientras Nicolás Petro anda con una caravana de escoltas”.

En su mensaje, la representante Garrido cuestionó duramente la gestión estatal frente al asesinato del teniente coronel Rafael Granados, subrayando la desigualdad en la asignación de medidas de seguridad.

Señaló que, según ella, mientras allegados al poder reciben amplias escoltas, oficiales clave en la lucha contra el narcotráfico carecen de protección adecuada. Además, lamentó el destino de la familia del militar asesinado, resaltando el sufrimiento que enfrentará durante las festividades.

“Mientras @nicolaspetroB, el corrupto hijo del presidente, anda con una caravana de escoltas, al coronel Rafael Granados, director de Operaciones contra el Narcotráfico en el #Cauca, lo dejaron solo, sin protección, y lo asesinaron en un sencillo automóvil. El gobierno #Petro trata a los héroes de la Patria como carne de cañón. Otra familia de nuestras Fuerzas Militares pasará esta #Navidad sin su esposo y padre”, escribió en su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión.

Junto al texto publicado en su cuenta de X, Lina Garrido difundió un video donde profundizó en su crítica hacia la distribución de los esquemas de protección y la precariedad en la seguridad otorgada a altos mandos militares. En esa grabación, manifestó: “Mientras un corrupto como Nicolás Petro anda en una caravana de escoltas y camionetas blindadas, y mientras tantos inútiles para el país gozan de robustos esquemas de seguridad, al coronel Rafael Granados, director de Operaciones contra el Narcotráfico en el Cauca, lo asesinaron el jueves pasado en un carro sin blindaje y sin esquema alguno”.

Garrido enfatizó la peligrosidad del puesto ocupado por el coronel Rafael Granados y criticó lo que calificó de una supuesta “inacción” de las autoridades, ante los riesgos conocidos que enfrentan quienes lideran operaciones contra el narcotráfico en regiones afectadas por la violencia.

Exigió mayor sensibilidad y responsabilidad por parte del gobierno nacional, apuntando directamente a la Presidencia y la Vicepresidencia.

“No existe en Colombia un cargo más cercano a la muerte que ese. ¿O acaso necesitan un estudio de riesgo para entender que quien asume esta función prácticamente carga una lápida encima? No sean miserables. Repito: es el comandante de la brigada en el departamento más azotado ante la mirada cómplice de Petro y de Francia”, comentó la representante en el metraje.

De igual manera, dirigió críticas directas al presidente Gustavo Petro y a Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, y recordó el caso de Miguel Uribe Turbay como ejemplo de presunto fallo en la protección estatal.

“Esto confirma que en este gobierno, tratar a militares y policías es entregarlos como carne de cañón. Petro es un cínico lamentando estas muertes. Y ni hablar de Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección, otro cómplice de los criminales, que después de la muerte de Miguel Uribe, lo mínimo que esperábamos era que lo echaran por incompetente”, comentó la congresista del partido Cambio Radical.

Y es que, el Comando de la Tercera División del Ejército Nacional informó que el alto mando, pieza clave en las operaciones antidrogas en el suroeste colombiano, sufrió un ataque armado perpetrado por sicarios mientras regresaba a su hogar en la tarde del 27 de noviembre de 2025.

Granados Rueda, adscrito a la Brigada Contra el Narcotráfico N.° 3, ejercía como jefe del Departamento de Operaciones y lideraba misiones orientadas a combatir organizaciones narcoterroristas y economías ilícitas en la región.