Creadora de contenido, experta en procesos migratorios, aclara si le pueden negar la visa por deber en Datacrédito

La inquietud sobre los verdaderos motivos que pueden llevar a la negación o cancelación de una visa estadounidense persiste entre quienes desean viajar a ese país.

Frente a la proliferación de mitos y temores, la especialista en migración María Paula Ramos, conocida como @mapiscorner en Instagram, ha desglosado cuáles de estos factores son realmente determinantes y cuáles carecen de fundamento.

En su video menciona que, contrario a la creencia extendida, no dominar el inglés no representa un obstáculo para obtener una visa de turismo.

Según María Paula Ramos, “no saber inglés” no afecta negativamente el proceso, ya que el idioma no figura entre los requisitos evaluados por los oficiales consulares para este tipo de trámite.

De igual manera, la situación financiera personal, que suele generar ansiedad entre los solicitantes, tampoco es un factor excluyente. La experta afirma que “tener deudas en Colombia” o “estar reportado en Datacrédito” no constituyen motivos para rechazar la solicitud, pues la evaluación consular no se asemeja a un estudio de crédito bancario local.

La preocupación por el comportamiento de familiares también es frecuente. Muchos temen que las acciones de parientes puedan perjudicar su propio proceso migratorio.

Ramos aclara que la responsabilidad migratoria es estrictamente individual. “Tener un primo que se fue de ilegal, no pasa nada”, sostiene, descartando que las faltas de familiares lejanos se transfieran automáticamente al solicitante.

El historial migratorio personal, aunque relevante, no es definitivo. Haber recibido una negativa en una solicitud anterior no implica una prohibición permanente. La experta señala que es posible volver a presentarse y obtener la aprobación si las circunstancias han cambiado, desmintiendo la idea de una condena perpetua por un rechazo previo.

Existen, no obstante, situaciones que sí pueden provocar la negación inmediata o la cancelación de la visa. El respeto a las leyes, tanto en el país de origen como en Estados Unidos, es un criterio central.

Ramos advierte que “cometer un delito en Colombia” constituye una causa directa para que la visa sea “cancelada o negada”, dependiendo del estatus actual del solicitante.

En el ámbito de las obligaciones familiares legales, enfrentar una “demanda por alimentos” puede derivar en la cancelación del visado, ya que evidencia incumplimiento de deberes civiles esenciales.

El historial migratorio previo es especialmente sensible. “Haber trabajado regularmente en Estados Unidos” sin la autorización correspondiente representa una infracción grave a las condiciones de la visa de turismo y conduce a la negación del documento. Asimismo, “haber sido deportado de algún país” se convierte en un antecedente que cierra las puertas de entrada a Estados Unidos.

La salud pública también influye en la decisión consular. Ramos explica que “tener una enfermedad grave” puede ser motivo de negación, en función de las regulaciones de salud y carga pública que aplican las autoridades migratorias.

La especialista concluyó mencionando su experiencia en el acompañamiento de procesos migratorios, al afirmar que ha ayudado a más de 200 familias a iniciar trámites de residencia con una tasa de aprobación superior al 96% para la visa EB-3, visa de inmigrante que permite a trabajadores calificados, profesionales y otros trabajadores obtener la residencia permanente en EE. UU. a través de una oferta de trabajo.

Las dudas sobre los criterios de aprobación o rechazo de visas estadounidenses se tomaron los comentarios del video. Entre los más destacados, varios internautas expresaron su desconcierto ante la posibilidad de que, tras haber trabajado de manera regular y con estatus legal en Estados Unidos, se les pueda negar una visa en el futuro. Uno de ellos preguntó: “¿Por qué te negarían la visa si trabajaste regularmente y con estatus legal en Estados Unidos?... es confuso”.

La inquietud se repite en quienes han utilizado visas temporales, como la H2B, y planean solicitar una visa de turista posteriormente. Un usuario relató su caso: “Espera, si vengo y trabajo legalmente en Estados Unidos, ¿cómo es eso de que luego me van a negar visa si no he hecho nada fuera de la ley?”.

Este otros testimonios reflejan la percepción de que cumplir con las normas migratorias debería garantizar la aprobación de futuras solicitudes, aunque la realidad puede ser más compleja.