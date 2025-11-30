Colombia

Centro Democrático señaló aumento de grupos armados bajo la gestión de Gustavo Petro y recordó los logros del uribismo

El informe divulgado por el partido de Álvaro Uribe Vélez, sostiene que los grupos armados ilegales han crecido un 15% en 2025

Centro Democrático se despachó contra el presidente Gustavo Petro y sacó pecho por el expresidente Uribe - crédito Andrea Puentes/Presidencia - Centro Democrático

El partido Centro Democrático difundió un mensaje crítico hacia el presidente Gustavo Petro a través de la red social X, en el que comparó los resultados en materia de seguridad durante los gobiernos de Álvaro Uribe con el escenario actual del país.

En el pronunciamiento, la colectividad cuestionó lo que describen como “miopía para entender la realidad del país” por parte del actual mandatario.

De acuerdo con la publicación en X, el partido recordó cifras obtenidas durante la gestión de Álvaro Uribe Vélez: “durante el gobierno del presidente Álvaro Uribe se desmovilizaron 53.000 hombres en armas, paramilitares y guerrilleros, 1.200 criminales fueron extraditados y los homicidios cayeron de 29.000 a 15.000”.

Bajo la misma línea, la colectividad contrastó esos resultados con los desafíos actuales de orden público y violencia, denunciando la expansión de la criminalidad bajo la administración de Petro.

Centro Democrático le lanzó pullas a Gustavo Petro y le recordó los logros de la administración de Álvaro Uribe Vélez - crédito @CeDemocratico

El Centro Democrático señaló que, a diferencia de periodos anteriores, el 2025 registra un crecimiento de estructuras armadas ilegales.

La agrupación advirtió que “cerca de 800 municipios están hoy bajo intimidación de estructuras criminales” y afirmó que los grupos armados no se encuentran en procesos de desmovilización, sino en fortalecimiento.

El pronunciamiento añadió que, según un informe de inteligencia citado por El Tiempo, para los primeros ocho meses de 2025 el número de integrantes de agrupaciones ilegales superó los 25.000, lo que representaría un incremento del 15% respecto a enero de este año.

En palabras de la bancada opositora, “la ceguera es tal que no ve lo evidente”, e insistieron en que las cifras oficiales contradicen la percepción del Ejecutivo sobre la situación de seguridad.

En el cierre del mensaje, el partido sugirió que el gobierno Uribe constituye un precedente positivo que, en su opinión, debería ser tenido en cuenta ante la actual coyuntura.

“Cuando necesite un referente de resultados y servicio al país, el gobierno del presidente Uribe es el mejor ejemplo”, concluyó.

El Centro Democrático contrastó logros de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe con el panorama de violencia e incremento de grupos armados durante la gestión de Gustavo Petro - crédito EFE

Centro Democrático opinó sobre decisión del CNE en el exceso de topes en la campaña presidencial de Gustavo Petro

El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció el 27 de noviembre de 2025 un fallo relevante para el escenario político colombiano. Con una votación de seis contra tres, la Sala Plena estableció que la campaña presidencial de Gustavo Petro excedió los topes legales de gasto electoral en ambas vueltas, con un monto adicional aproximado de 3.500 millones de pesos.

El organismo también identificó omisiones en el reporte de conciliaciones financieras, incluyendo ingresos provenientes de sindicatos y partidos políticos, situación que constituye financiación no permitida por la legislación vigente.

Las sanciones administrativas y económicas emitidas por el CNE recayeron en los principales responsables financieros de la campaña, entre ellos Ricardo Roa, quien fuera gerente de la organización electoral y actual presidente de Ecopetrol, así como la tesorera y la auditora, quienes deberán responder individualmente ante las autoridades.

Los partidos Colombia Humana y Unión Patriótica, responsables de inscribir la candidatura, fueron igualmente sujetos de multas por su vinculación directa en este proceso.

Con este mensaje, el Centro Democrático se pronunció tras fallo del CNE sobre la campaña Petro Presidente - crédito @cedemocratico/X

En horas de la noche del 27 de noviembre, el Centro Democrático reaccionó por medio de X al fallo del CNE, señalando el efecto adverso que puede causar la financiación ilegal en la confianza institucional.

La colectividad liderada por el expresidente Álvaro Uribe Vélez aprovechó la coyuntura para traer a discusión los casos previos de aportes irregulares registrados en campañas anteriores, particularmente la de Juan Manuel Santos, en la cual la multinacional Odebrecht inyectó recursos en 2010 y 2014.

El comunicado del Centro Democrático sostiene que “la financiación ilegal y la violación de topes en las campañas políticas, sobre todo en las presidenciales, generan grietas profundas en la democracia colombiana”.

El pronunciamiento advirtió sobre las consecuencias éticas y morales para el actual Gobierno y cuestionó la equidad en la imposición de sanciones.

“Colombia sigue esperando explicaciones sobre los aportes de Odebrecht a la campaña de Juan Manuel Santos”, enfatizó el partido opositor, quien sugirió diferencias de trato judicial entre los involucrados.

