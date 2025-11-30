Catherine Juvinao contesta a la suegra de Armando Benedetti por decir que “si el centro y la izquierda no se unen, podrían pasar 2 candidatos de la ultra derecha”

La representante respondió a las advertencias de Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, asegurando que el centro no apoyará al petrismo tras experiencias negativas con el actual gobierno y cuestionando la presión para una alianza - crédito Germán Forero y @adelina_covo

A medida que se aproximan las elecciones, distintos referentes de diversos sectores expresan sus opiniones sobre el desarrollo del proceso electoral y comparten sus perspectivas en torno a los comicios. Estas declaraciones reflejan la atención pública que genera cada instancia del calendario electoral.

En ese contexto, Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, ministro del Interior del Gobierno liderado por el presidente Gustavo Petro, afirmó que “si el centro y la izquierda no se unen, podrían pasar 2 candidatos de la ultra derecha”. Sus palabras motivaron una respuesta de la representante a loa Cámara Catherine Juvinao.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las palabras de Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti, han provocado eco en el ámbito político al alertar sobre las posibles consecuencias de la falta de unidad entre el centro y la izquierda de cara a las próximas elecciones. Covo destacó que, si estos sectores no logran unirse, existe el riesgo de que candidatos que calificó como de “ultraderecha”, según sus palabras, avancen a la segunda vuelta electoral.

Asimismo, Covo señaló directamente a quienes priorizan sus ambiciones individuales, advirtiendo que esa actitud podría derivar en escenarios políticos desfavorables. Advirtió que, si continúa esa conducta, los involucrados podrían arrepentirse cuando el daño ya esté hecho.

“Si el centro y la izquierda no se unen, podrían pasar 2 candidatos de la ultra derecha a la segunda vuelta. Hay varios que no parecen querer a Colombia sino a si mismos y a sus enormes egos. Sigan pendejeando para que vean, después no lloren sobre la leche derramada”, escribió Covo por medio de un mensaje en su cuenta de la red social X.

Adelina Covo habló de las elecciones del 2026 en Colombia - crédito @adelina_covo

Frente a las declaraciones emitidas por la suegra del ministro Benedetti sobre la necesidad de unión entre el centro y la izquierda, la representante a la Cámara Catherine Juvinao, integrante del partido Alianza Verde —considerado por muchos como una fuerza de centro—, respondió de manera directa.

Juvinao afirmó que, en esta ocasión, el centro no respaldará la candidatura de Gustavo Petro ni de su sector. En su mensaje, manifestó que la experiencia con el actual gobierno le dejó claro que el cambio promovido por el petrismo no representó una transformación positiva, sino más bien una sustitución de prácticas y actores cuestionados, según su opinión. Su respuesta rechazó la presión para consolidar una alianza entre ambos sectores bajo estos términos.

Cathy Juvinao contestó al mensaje de la suegra de Armando Benedetti - crédito @CathyJuvinao

“No señora: el centro esta vez no votará por Petro. Nos quedó bastante claro que el único cambio que representa el petrismo es el cambio de corruptos y el cambio de mañosos. A otro perro con este” , escribió en su cuenta de la red social X la legisladora perteneciente a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

Catherina Juvinao fue criticada por cuestionar al uribismo y al petrismo

Recientemente, Catherine Juvinao generó controversia a través de un comentario publicado en su cuenta de X al referirse críticamente tanto al uribismo como al petrismo, señalando que ambos han causado graves daños al país. Juvinao sostuvo que estas dos corrientes políticas han entregado el poder a actores nocivos y que llegó el momento de que Colombia busque alternativas alejadas de estos dos proyectos, los cuales, según ella, se sostienen en la corrupción, el odio, la división y la violencia.

“El uribismo le entregó el país a los paras y el petrismo le entregó el país a las disidencias. Están a mano. Creo que ya podemos decir NEXT y entender que Colombia merece un futuro por fuera de estos dos proyectos políticos sostenidos en corrupción, odio, división y violencia”, comentó Juvinao.

Andrés Forero defendió al Gobierno de Álvaro Uribe por mensaje de la representante Juvinao - crédito @AForeroM

Debido a esto varios miembros del Centro Democrático salieron a criticarla en redes sociales. Un ejemplo de esto fue el representante Andrés Forero quien le contestó: “Uribe desmovilizó a los paras y los jerarcas terminaron extraditados y en la cárcel. De hecho los homicidios entre 2002 y 2010 se redujeron a la mitad. Petro levantó las órdenes de captura a las disidencias, que se han fortalecido y siguen masacrando. Insostenible comparación”.