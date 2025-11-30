Argentino se dejó llevar del ambiente navideño y se sorprendió por la decoración del alumbrado en Antioquia: “El mejor de la humanidad”

El creador de contenido mostró su sorpresa ante el decorado expuesto en Sabaneta - crédito Captura de Video @el__antifoodie/Instagram

En varios lugares de Colombia ya se siente el ambiente que caracteriza la Navidad, con el encendido de alumbrados y decoraciones propias de la temporada.

Turistas nacionales e internacionales se concentran en estos lugares para departir con sus familiares y compartir un buen tiempo de regocijo, así como observar los detalles especiales que conlleva la llegada de la época navideña.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Uno de ellos fue el creador de contenido argentino @el__antifoodie que recorrió el alumbrado expuesto en el municipio de Sabaneta, en el departamento de Antioquia, y se mostró sorprendido no solo por las decoraciones sino por la cantidad de público en este espacio.

Influencer argentino sorprendido por el alumbrado en Sabaneta Antioquia - crédito @el__antifoodie/Instagram

Incluso, el influencer sudamericano calificó el decorado del municipio antioqueño como uno de los mejores de la historia de la humanidad, siendo recomendado para sus seguidores de las redes sociales.

“Guacho, este es el mejor alumbrado de toda la humanidad. No se puede creer. Mirá lo que eran lucecitas, la musiquita en vivo, hay lucecitas multicolor, todo, los arbolitos, los guachines esos que cuidan al guacho este de Santa Claus, están re locos (sic)”, manifestó el creador de contenido en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Además, el extranjero mostró que, durante su recorrido por el alumbrado en Sabaneta, iba acompañado por una de las bebidas más representativas de su país: el Fernet.

“Sabaneta tiene el mejor alumbrado navideño de la tierra guacho, una locura papá, no se puede creer (...) Y yo tomando un buen fernet, guacho. Aguante el fernet”, expresó.

Influencer argentino sorprendido con un camello, parte del alumbrado navideño en Sabaneta - crédito @el__antifoodie/Instagram

En otro filme publicado en la red social, le llamó la atención de que parte del decorado se encuentre un camello, lo que ocasionó que replique una de las frases célebres de la región, en referencia a cuando alguien consigue un puesto de trabajo.

“Tanto me rompían los huevos de que me raspaba las pelotas, y por fin conseguí camello, boludo. Mirá el camellito que pegué, guacho. Con eso me voy al Sahara y de ahí hasta la Guajira, papá. El camellito. La tenés adentro, Tutankamón. No existís (SIC)”, comentó.

En las redes sociales, usuarios aplaudieron al creador de contenido por su visita a tierras antioqueñas en el inicio de la Navidad, y recalcaron que en Sabaneta es uno de los destinos favoritos de los turistas para las fechas decembrinas.

“Sabaneta todos los años decora DIVINO”; “Espectacular”; “Argentino. Me encantas como disfrutas a Medellín y los alumbrados”; “Acá en Colombia vivimos la Navidad con todo el Power”; “Colombia es hermosa”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.

La versión del 2025 para los alumbrados navideños fue la historia de Medellín - crédito Alcaldía de Medellín

Alumbrado en Medellín también impresionó a influencer chino

Los alumbrados en Sabaneta no solamente generaron buenas reacciones por parte del creador de contenido argentino. A la par, el influencer kai_seol de nacionalidad china también se sorprendió ante la calidad de la decoración navideña en Medellín.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el creador digital aseguró que en Colombia se evidencia un cambio total al momento de llegar el mes de diciembre, por lo que manifestó estar encantado de la cultura colombiana en esta época del año.

“Diciembre es una palabra mágica para los colombianos. Mire como la gente decorando su ciudad. Me encanta esta cultura (...) China ya no tiene la mejor iluminación del mundo porque Medellín ya encendió el alumbrado”, comentó el influencer asiático.

Influencer chino sorprendido con el alumbrado navideño en Medellín - crédito @kai_seol/Instagram

En el filme compartido a sus seguidores, mostró partes de la decoración navideña en la capital antioqueña, entre ellos, el río Medellín, y aprovechó para felicitar a la alcaldía de Medellín por estos espacios.

“Las luces cubren todo el río. Una chiva. ¿Ah bueno, discoteca? Amén (en referencia a un decorado religioso). Respeto al alcalde de Medellín”, aseguró.

Para esta edición, el alumbrado navideño en Medellín consta de un recorrido central de 1,5 kilómetros de luz entre el puente de Guayaquil y Parques del Río, conmemorando los 350 años de la ciudad, una experiencia que se extenderá hasta el 12 de enero de 2026.