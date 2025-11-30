Aida Victoria Merlano arremete contra Juan David Tejada por uso de su hijo en redes: lo mandó a criar a sus demás herederos

Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada protagonizan un nuevo round por la crianza de Emiliano en redes sociales - crédito @jdt21_5 y @aidavictoriam/IG

La reciente confrontación pública entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada ha reavivado la atención sobre la relación entre ambos, especialmente tras la publicación de una fotografía en la que el empresario aparece junto a su hijo Emiliano, celebrando los primeros cuatro meses de vida del niño.

Sin embargo, la imagen estuvo acompañada de un mensaje en el que Tejada expresó lo que, supuestamente, estaría atravesando en relación con el tiempo que comparte con el pequeño y las diferencias con Merlano y esto llamó la atención de los internautas, incluso de la propia creadora de contenido.

“Felices 4 meses, hijo de mi vida. Así nos quieran tener separados, voy a luchar por ti hasta el final”, escribió Juan David Tejada y la postal fue interpretada por Merlano como una indirecta dirigida a ella, lo que motivó una respuesta contundente de la influenciadora.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En sus declaraciones, Aida Victoria Merlano criticó abiertamente la actitud de Tejada, al que acusó de utilizar la imagen de Emiliano en redes sociales únicamente para obtener mayor visibilidad.

La contundente respuesta de Aida Victoria Merlano a Juan David Tejada tras la foto con su hijo: “Te puedo tumbar el circo” - crédito @aidavictoriam/IG

Según la empresaria, su expareja recurre a este tipo de publicaciones por el impacto que generan en su audiencia, mientras que, en la vida privada, no cumple con las responsabilidades económicas hacia su hijo. Además, Merlano afirmó que Juan David Tejada no ha realizado ningún aporte económico para la manutención de Emiliano desde su nacimiento, motivo por el cual decidió interponer una demanda por alimentos.

La influenciadora fue enfática al exigir respeto y cuestionó la coherencia de las acciones de Tejada con la imagen de “caballero” que proyecta públicamente.

“Así como tú no te comportas como un caballero, ni te mides para mandar tus indirectas de hembra resentida, porque esas cosas las hacen las hembras. Entonces yo tampoco me tengo por qué comportar como una dama y a mí me tienes que respetar, no solo porque te parí un hijo, sino porque soy yo la que lo mantiene. Entonces, de mi estabilidad mental depende de que tu hijo coma, porque te jactas en redes sociales de ser el padre perfecto y resulta que desde que el niño nació, tú no das un solo peso, estás demandado por alimentos”, expresó la influenciadora en una contundente historia de Instagram, mientras mostraba la imagen de Tejada.

La controversia escaló cuando Merlano advirtió que no toleraría más indirectas y lanzó una amenaza directa a Tejada: “Te puedo tumbar el circo con todo y payasos si no me respetas”. Además, la influenciadora abordó la situación de los otros hijos de su expareja, señalando que Tejada tampoco puede ver a su hija menor, aunque evitó detallar las razones detrás de esa restricción.

Aida Victoria Merlano arremete contra Juan David Tejada por uso de su hijo en redes - crédito @jdt21_5 y @aidavictoriam/IG

En su intervención, Aida Victoria Merlano también cuestionó la selectividad de Tejada al compartir imágenes familiares en redes sociales. La empresaria destacó que, mientras su expareja suele publicar fotos con Emiliano, no hace lo mismo con sus otros hijos.

“¿Por qué no felicitaste a tu hijo Sebastián, tu hijo mayor, que ayer se graduó? Porque tú ayer no te apareciste. Entonces solo publicas al hijo que más visualizaciones te da. Y, por otro lado, si estás luchando para que te dejen hacer presencia en la vida de tus hijas, ¿por qué no luchas por Juanita, tu hija chiquita, que a ella no te la dejan ver? Entonces, papi, ¿quieres que nos tiremos?”, mencionó la creadora de contenido con evidente molestia.

La empresaria dejó entrever que posee más información sobre su relación con Tejada y sobre la dinámica familiar, sugiriendo que podría revelar nuevos detalles en el futuro y al finalizar hizo un anuncio con el que dejó entrever que podría próximamente sacar un libro en el que abordará sus experiencias sentimentales.

Finalmente, Aida Victoria compartió una imagen de una seguidora que le habría mostrado como el empresario tomó la iniciativa que le dio Merlano y realizó una publicación felicitando a su hijo mayor por su graduación, gesto del que ella y sus fans se burlaron porque consideraron que “Aida es la que mete presión”.

Polémica entre Aida Victoria Merlano y Juan David Tejada por manutención y redes sociales - crédito @aidavictoriam/IG