Colombia

Acción de Ecopetrol pierde más de 30% en Wall Street en medio de sanciones a su presidente y crisis en la Junta Directiva

La volatilidad en el órgano y la presión sindical profundizan la incertidumbre sobre el futuro de la compañía más grande del Estado colombiano

Guardar
Ecopetrol es la principal empresa
Ecopetrol es la principal empresa petrolera de Colombia y uno de los grupos energéticos más importantes de Latinoamérica, con operaciones en exploración, producción, transporte y refinación de hidrocarburos - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

El valor del American Depositary Receipt (ADR) o acción de Ecopetrol en la Bolsa de Nueva York registró una caída del 33,13% desde febrero de 2022, por lo que se sitúa en USD9,83 al cierre de noviembre de 2023. El descenso contrasta con el comportamiento de otras grandes petroleras internacionales, que mostraron estabilidad o, incluso, crecimiento en el mismo periodo.

La situación se desarrolla en medio de cambios en la Junta Directiva de la compañía y ante controversias internas que influyen en la percepción de la empresa colombiana en los mercados internacionales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Desde inicios de febrero de 2022, cuando el ADR de Ecopetrol cotizaba en USD13,01, la acción perdió más de un tercio de su valor. Al cierre de noviembre de 2023, el precio se ubicó en USD9,83, lo que reflejó una tendencia descendente sostenida durante casi dos años. La caída generó preocupación entre inversionistas y analistas, que observan con atención el desempeño bursátil de la principal petrolera de Colombia en el mercado estadounidense.

Wall Street es el símbolo
Wall Street es el símbolo de los mercados financieros de Estados Unidos y el centro mundial de finanzas- crédito Kylie Cooper/Reuters

El comportamiento de Ecopetrol en Wall Street se diferencia de manera notable del de otras compañías del sector. Mientras la petrolera colombiana registró una disminución del 33,13% en el valor de su ADR, otras empresas mostraron signos positivos:

  • Exxon Mobil: crecimiento del 43,41%, al alcanzar los USD115,92 a finales de noviembre.
  • Chevron: aumento del 12,12%, con su ADR situado en USD151,13 al cierre del noveno mes del año.
  • Occidental Petroleum: incrementó su valor en 6,90% al ubicarse en USD42.

En contraste, otras compañías registraron caídas moderadas:

  • ConocoPhillips: registró una disminución del 3,11%, con su ADR en USD88,69
  • Petrobras: tuvo una baja del 9,54%, al situarse en USD12,52.

Dichas cifras evidencian que la pérdida de valor de Ecopetrol ha sido considerablemente más pronunciada que la de sus pares internacionales.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol,
Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ha tenido que sortear varios escándalos - crédito Colprensa

El deterioro en el valor de la acción de Ecopetrol coincidió con una serie de transformaciones en la alta dirección de la compañía. A finales de 2023, la empresa afrontó ajustes en la Junta Directiva, en medio de cuestionamientos hacia el presidente Ricardo Roa tras la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la que fue gerente, por violaciones a los topes electorales. La sanción ascendió a $5.922 millones y la resolución incluyó el envío de copias a la Fiscalía General de la Nación para la apertura de una investigación.

Qué dice el documento sancionatorio

En el documento sancionatorio se señala: “Jonathan Ramírez Nieves (abogado principal de la campaña) y Ricardo Roa incumplieron en la ley al no reportar las donaciones hechas en efectivo en la sede de la campaña y manejaron dineros en las cuentas personales utilizando de forma indebida los dineros de la campaña usando una cuenta diferente a la autorizada por el CNE”.

Al mismo tiempo, la Junta Directiva de Ecopetrol experimentó una renovación importante. La renuncia de Mónica de Greiff a la presidencia del órgano, motivada por la percepción de injerencia del Gobierno en decisiones estratégicas como la importación de gas desde Venezuela, fue aceptada a mediados de octubre. En su lugar, Ángela María Robledo asumió la presidencia tras la sesión ordinaria del 27 de noviembre. Álvaro Torres, miembro independiente desde marzo de 2024, fue designado vicepresidente. Además, Guillermo García Realpe, también independiente desde marzo de 2024, presentó su renuncia, efectiva a partir del 12 de diciembre.

El Gobierno Petro informó en
El Gobierno Petro informó en varias oportunidades que no firmarán nuevos contratos de exploración o explotación de petróleo y gas - crédito Luisa González/Reuters

La composición actual de la Junta Directiva incluye a Robledo como presidenta, Torres como vicepresidente, y a Luis Felipe Henao Cardona y Ricardo Rodríguez como miembros independientes. Entre los no independientes figuran Tatiana Roa, exviceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Hildebrando Vélez y Alberto José Merlano.

Incertidumbre en la gestión de Ecopetrol

El entorno de Ecopetrol se ve impactado por factores externos y controversias que influyen en la percepción del mercado. La sanción al presidente Roa y las investigaciones en curso generaron incertidumbre sobre la estabilidad de la gestión. Además, la compañía es escenario de debates internos y presiones sindicales, en especial, tras la propuesta impulsada por la Unión Sindical Obrera de Trabajadores de Ecopetrol (USO) y el Ministerio de Hacienda para incluir a un trabajador en la Junta Directiva.

La modificación de los estatutos sociales, aprobada por el 91,1% de los accionistas, permite que los años de experiencia profesional sean homologados con títulos de educación superior, y reconoce la experiencia operativa en el sector industrial o comercial como habilitante para aspirar a un puesto en la Junta. La medida es interpretada como un posible obstáculo para los planes del Gobierno de modificar la estructura de negocios de la compañía, en particular en la cuenca del Permian, en Estados Unidos.

Temas Relacionados

Acción de EcopetrolEcopetrolWall StreetNueva YorkEcopetrol 2025Colombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Las mejores películas de Netflix en Colombia para ver hoy mismo

El cine ha experimentado una transformación total desde la llegada de plataformas de streaming, pues ha revolucionado la forma de hacer y mirar películas

Las mejores películas de Netflix

Capturan a alias Piña, presunto cabecilla del Clan del Golfo, señalado de coordinar ataques y delitos en el Caribe

Miguel Antonio Barón Murillo fue detenido en Arboletes, Antioquia, tras una operación conjunta de la Armada, la Fiscalía y la Policía, debilitando la estructura criminal y su influencia en actividades ilícitas en la región

Capturan a alias Piña, presunto

Alumbrado de Cali iniciará el 7 de diciembre: anuncian más de 54 eventos incluidos la feria, esta es la programación

La ciudad espera más de dos millones de visitantes con eventos como desfiles, conciertos y actividades familiares, destacando la recuperación de espacios públicos y la participación de artesanos, bailarines y emprendedores

Alumbrado de Cali iniciará el

Esta es la identidad del conductor borracho que embistió a un motociclista en el noroccidente de Bogotá: le impusieron millonaria multa

Carlos Eduardo Rodríguez Baracaldo recibió una multa luego de impactar a un motociclista con su vehículo, en un hecho que generó alarma entre peatones y conductores cerca de un centro comercial

Esta es la identidad del

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

La selección Colombia suma dos victorias y una derrota en la Copa del Mundo, mientras que la albiceleste clasificó como líder del grupo A con puntaje perfecto

Colombia vs. Argentina: hora y
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Desmantelan laboratorio de cocaína del

Desmantelan laboratorio de cocaína del Clan del Golfo en Antioquia: usaban cajas de banano y piña para exportar al exterior

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

ENTRETENIMIENTO

Mujer le pidió matrimonio a

Mujer le pidió matrimonio a su novio en un concierto de Nanpa Básico y sorprendió a los presentes al arrodillarse

Top de filmes imprescindibles para ver HOY en Prime Video Colombia

Claudia Bahamón vio auroras boreales, pero no quiso salir a la intemperie para apreciarlas: esta fue la razón que dio

Primer domingo de Adviento: qué es, cuándo inicia la época, cómo funciona, la oración y el encendido de la primera vela

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque celebran juntos la primera comunión de Matías en un emotivo reencuentro familiar

Deportes

Colombia vs. Argentina: hora y

Colombia vs. Argentina: hora y dónde ver el partido de cuartos de final de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025

Jhon Córdoba se consolida como el mejor centrodelantero colombiano de la temporada: así va la carrera por un cupo en la lista para el Mundial

Entrenador, director deportivo y hasta el CM de Bayern Múnich elogian a Luis Díaz tras gol ante el St. Pauli

Flamengo Campeón: Jorge Carrascal es protagonista en los festejos en Río de Janeiro del título de la Copa Libertadores

Wilmar Roldán reveló la vez que escapó de la muerte como árbitro en pleno partido del fútbol colombiano