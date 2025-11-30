Acción de Ecopetrol pierde más de 30% en Wall Street en medio de sanciones a su presidente y crisis en la Junta Directiva

Ecopetrol es la principal empresa petrolera de Colombia y uno de los grupos energéticos más importantes de Latinoamérica, con operaciones en exploración, producción, transporte y refinación de hidrocarburos - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

El valor del American Depositary Receipt (ADR) o acción de Ecopetrol en la Bolsa de Nueva York registró una caída del 33,13% desde febrero de 2022, por lo que se sitúa en USD9,83 al cierre de noviembre de 2023. El descenso contrasta con el comportamiento de otras grandes petroleras internacionales, que mostraron estabilidad o, incluso, crecimiento en el mismo periodo.

La situación se desarrolla en medio de cambios en la Junta Directiva de la compañía y ante controversias internas que influyen en la percepción de la empresa colombiana en los mercados internacionales.

Desde inicios de febrero de 2022, cuando el ADR de Ecopetrol cotizaba en USD13,01, la acción perdió más de un tercio de su valor. Al cierre de noviembre de 2023, el precio se ubicó en USD9,83, lo que reflejó una tendencia descendente sostenida durante casi dos años. La caída generó preocupación entre inversionistas y analistas, que observan con atención el desempeño bursátil de la principal petrolera de Colombia en el mercado estadounidense.

Wall Street es el símbolo de los mercados financieros de Estados Unidos y el centro mundial de finanzas

El comportamiento de Ecopetrol en Wall Street se diferencia de manera notable del de otras compañías del sector. Mientras la petrolera colombiana registró una disminución del 33,13% en el valor de su ADR, otras empresas mostraron signos positivos:

Exxon Mobil: crecimiento del 43,41%, al alcanzar los USD115,92 a finales de noviembre.

Chevron: aumento del 12,12%, con su ADR situado en USD151,13 al cierre del noveno mes del año.

Occidental Petroleum: incrementó su valor en 6,90% al ubicarse en USD42.

En contraste, otras compañías registraron caídas moderadas:

ConocoPhillips: registró una disminución del 3,11%, con su ADR en USD88,69

Petrobras: tuvo una baja del 9,54%, al situarse en USD12,52.

Dichas cifras evidencian que la pérdida de valor de Ecopetrol ha sido considerablemente más pronunciada que la de sus pares internacionales.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ha tenido que sortear varios escándalos

El deterioro en el valor de la acción de Ecopetrol coincidió con una serie de transformaciones en la alta dirección de la compañía. A finales de 2023, la empresa afrontó ajustes en la Junta Directiva, en medio de cuestionamientos hacia el presidente Ricardo Roa tras la sanción impuesta por el Consejo Nacional Electoral (CNE) a la campaña presidencial de Gustavo Petro, de la que fue gerente, por violaciones a los topes electorales. La sanción ascendió a $5.922 millones y la resolución incluyó el envío de copias a la Fiscalía General de la Nación para la apertura de una investigación.

Qué dice el documento sancionatorio

En el documento sancionatorio se señala: “Jonathan Ramírez Nieves (abogado principal de la campaña) y Ricardo Roa incumplieron en la ley al no reportar las donaciones hechas en efectivo en la sede de la campaña y manejaron dineros en las cuentas personales utilizando de forma indebida los dineros de la campaña usando una cuenta diferente a la autorizada por el CNE”.

Al mismo tiempo, la Junta Directiva de Ecopetrol experimentó una renovación importante. La renuncia de Mónica de Greiff a la presidencia del órgano, motivada por la percepción de injerencia del Gobierno en decisiones estratégicas como la importación de gas desde Venezuela, fue aceptada a mediados de octubre. En su lugar, Ángela María Robledo asumió la presidencia tras la sesión ordinaria del 27 de noviembre. Álvaro Torres, miembro independiente desde marzo de 2024, fue designado vicepresidente. Además, Guillermo García Realpe, también independiente desde marzo de 2024, presentó su renuncia, efectiva a partir del 12 de diciembre.

El Gobierno Petro informó en varias oportunidades que no firmarán nuevos contratos de exploración o explotación de petróleo y gas

La composición actual de la Junta Directiva incluye a Robledo como presidenta, Torres como vicepresidente, y a Luis Felipe Henao Cardona y Ricardo Rodríguez como miembros independientes. Entre los no independientes figuran Tatiana Roa, exviceministra de Ordenamiento Ambiental del Territorio, Hildebrando Vélez y Alberto José Merlano.

Incertidumbre en la gestión de Ecopetrol

El entorno de Ecopetrol se ve impactado por factores externos y controversias que influyen en la percepción del mercado. La sanción al presidente Roa y las investigaciones en curso generaron incertidumbre sobre la estabilidad de la gestión. Además, la compañía es escenario de debates internos y presiones sindicales, en especial, tras la propuesta impulsada por la Unión Sindical Obrera de Trabajadores de Ecopetrol (USO) y el Ministerio de Hacienda para incluir a un trabajador en la Junta Directiva.

La modificación de los estatutos sociales, aprobada por el 91,1% de los accionistas, permite que los años de experiencia profesional sean homologados con títulos de educación superior, y reconoce la experiencia operativa en el sector industrial o comercial como habilitante para aspirar a un puesto en la Junta. La medida es interpretada como un posible obstáculo para los planes del Gobierno de modificar la estructura de negocios de la compañía, en particular en la cuenca del Permian, en Estados Unidos.