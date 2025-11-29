Tuti Vargas se sincera sobre la cancelación de su compromiso y la presión social por “cumplir” a los 30: “Siempre hubo una vocecita que me decía que no era la persona”

Tuti Vargas se sincera sobre la cancelación de su compromiso y el valor de escucharse a sí misma - crédito @tutivargasm/IG

En una conversación íntima y reveladora en el pódcast Puedo Ser Cualquiera, conducido por la actriz Juana Arias, la creadora de contenido Tuti Vargas abrió su corazón para hablar de uno de los momentos más decisivos y transformadores de su vida: la cancelación de su más reciente compromiso.

Con gran franqueza, la influenciadora narró el proceso emocional que la llevó a devolver el anillo, los aprendizajes que dejó esa relación y cómo ha logrado reconciliarse con su presente sentimental sin ceder ante las presiones sociales.

Vargas comenzó explicando que las expectativas externas pesaron más de lo que ella misma imaginaba y narró su experiencia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“La presión social de que a mis treinta yo ya tenía que tener mi familia, mi hijo, un hogar… Y, pues, juepucha, resulta que no”, confesó.

La valiente confesión de Tuti Vargas: por qué decidió no casarse y cómo aprendió a poner límites - crédito @puedoserpodcast/tiktok

Aunque había alcanzado logros importantes en áreas que muchas personas de su entorno no habían logrado –como tener apartamento y carro propios–, sentía que la mirada social seguía enfocándose en lo que no tenía: pareja estable, hijos o un matrimonio próximo.

“En medio de todo este caos emocional, yo decía: ‘bueno, juepucha, pero yo también he hecho o he logrado cosas que mujeres amigas de pronto no han podido: tener un apartamento propio, tener, no sé, mi carro propio’... Son cosas financieras, sí, pero finalmente es algo que te brinda seguridad y estabilidad de alguna forma. Entonces, todo ese tipo de cosas de: ‘¿cómo así te separaste?’... Porque yo soy separada, me separé hace ocho años. Y también el: ‘ahora estás sola, y el novio para cuándo, y para cuándo los hijos, y para cuándo la familia’. Yo empecé también a saturarme un montón de eso“, reveló Tuti Vargas.

Tuti contó en el pódcast que ese ruido constante la llevó a buscar compañía desde la necesidad, un error que hoy reconoce con claridad.

“Cuando tú buscas desde la carencia, todo es mal. Resultas con una pareja que no te aporta estabilidad. Estás ahí porque te están diciendo que se te hizo tarde”, indicó la influenciadora.

Entonces, al revuelto de sentimientos que tenía, la nueva relación que estaba viviendo y el hecho de que no estaba completamente segura en ese aspecto, se sumó la propuesta de matrimonio que le realizó su expareja el 25 de enero de 2022.

Tuti Vargas rompe el silencio sobre su ruptura y envía un mensaje de empoderamiento a quienes sienten presión social - crédito @tutivargasm/IG

Para esos días la influencer y su pareja –de quien no se tuvo mayor información – estaban de viaje en Finlandia y entre las publicaciones que Vargas realizó sobre esa experiencia, compartió algunas imágenes con el que fue su prometido y con el gran anillo de compromiso.

Sin embargo, poco tiempo después las fotos fueron eliminadas y luego se conoció que el matrimonio había sido cancelado. Sobre ese tema, Tuti fue contundente e indicó en la conversación con Juana Arias que la decisión no llegó de un día para otro, sino tras escuchar una intuición persistente.

“Siempre hay una vocecita dentro de tu corazón que te dice que no es la persona. Siempre. Pero por la presión uno se pone una venda en los ojos”, señaló.

Aunque inicialmente recibió un anillo, pronto entendió que esa unión no le daría paz ni estabilidad, así que cambió de decisión y le puso un alto a una situación que llevaba viviendo en el fondo de la vida en pareja.

“Fue una relación muy conflictiva, que me llevó a mirar en lo más profundo de mi alma… y ahí dije: ‘Yo no me voy a casar con este personaje’”, confirmó Vargas.

La valiente decisión de Tuti Vargas, un antes y un después en su vida amorosa - crédito @puedoserpodcast/tiktok

La influenciadora reconoció que esa ruptura marcó un antes y un después en su vida emocional, ya que el proceso fue doloroso, pero también profundamente formativo.

“Fue un clic en mi alma. No había futuro, no había estabilidad. Yo ya me separé una vez, volví a una casa… No quiero repetir eso”, confesó la famosa.

Hoy, desde la distancia y el aprendizaje, Tuti afirma que su perspectiva sobre el amor y las relaciones ha cambiado por completo.

“El día que yo esté con una persona, es porque me aporta lo mismo o más de lo que yo puedo aportar. Que sea un trabajo en equipo, donde yo me sienta en paz y tranquila”, expresó.

Aunque reconoce que nunca se puede estar 100 % segura de que alguien es “la persona”, ahora tiene claro qué está dispuesta a negociar y qué no. Su bienestar, dijo, ya no es un tema en discusión.