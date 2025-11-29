Petro se fue contra empresarios más ricos del país y Federico Gutiérrez por plan para afectar su Gobierno con revelaciones de ‘Calarca’: “Mentirosos”

Petro se fue contra empresarios más ricos del país y Federico Gutiérrez por plan para afectar su Gobierno con revelaciones de ‘Calarca’ - crédito Colprensa/X/Presidencia de la República

El 29 de noviembre de 2025, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para enviar un extenso mensaje a los empresarios dueños de los medios de comunicación que difundieron información sobre irregularidades durante su administración.

Cabe recordar que se revelaron los chats entre los jefes de las disidencias de las Farc lideradas por alias Calarcá, en los que se mencionan supuestos vínculos entre grupos ilegales y altos funcionarios del Estado colombiano, como el general Juan Miguel Huertas y el director de Inteligencia de la DNI, Wilmar Mejía.

Frente a esto, el jefe de Estado sostuvo que la información que circuló es falsa y es impulsada por los empresarios detrás de los medios de comunicación, en especial Luis Carlos Sarmiento y Alejandro Santo Domingo.

Petro acusó a los medios de comunicación de publicar información falsa sobre su Gobierno - crédito @petrogustavo/X

“El mismo día apareció tanto en @Eltiempo como en @CarcacolTV dos informaciones pendientes a hacer creer a la opinión pública colombiana y a los estadounidenses que mi gobierno está aliado con grupos armados ilegales. Un empeño concertado de la prensa tradicional y de los megarricos del país, Caracol es propiedad de Alejandro SantoDomingo y el tiempo de Luis Carlos Sarmiento La información del tiempo, comprobadamente, es mentirosa (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

Y agregó: “Trata de la grabación de la conversación de dos personas, una un oficial de la policía diciéndo, según el Tiempo, a Wilmar Mejia, de la DNI que yo lo saque de una lista de posibles oficiales de la policía que se retirarían, cómo si yo obedeciera a Wilmar en estos menesteres (...) El Tiempo no rectificó, a pesar de la evidencia de su mentira. Siendo ambos, Sánchez y el periodista conocido, personas que no están en mi gobierno, la tesis de una inteligencia que me impone ascensos se desbarata (sic)”.

Petro acusó a exmilitares que retiró del Ejército durante su mandato de filtrar información confidencial - crédito @petrogustavo/X

Para el presidente, los artículos publicados por El Tiempo y Noticias Caracol provocaron una ola de ataques y críticas contra su Gobierno. “Desde ese momento todos los líderes de oposición y sus periodistas se lanzaron a destrozarnos. Pero la verdad es otra. El general Huertas no trabajó para mi gobierno. Solo hace dos meses lo reintegré. El fué retirado en el año 2021 en el gobierno de Duque (sic)”, precisó Petro.

En su defensa, sostuvo que los responsables de entregar información son varios exgenerales a los que retiró del Ejército Nacional por estar involucrados en negocios turbios e irregularidades asociadas con la institución.

“Los que elaboraron la estrategia mediática para Caracol y el Tiempo son este equipo de oficiales retirados por mi y pensaron que Wilmar y Huertas me aconsejaban en el tema de ascensos y retiros y yo les obedecía. Muchos de estos oficiales retirados ahora se reunen en Medellín para hacer política, a lo cual tienen derecho Pero no los congrega un sistema de ideas en sí, sino imitando lo que yo he hecho, piensan es en el reintegro a la fuerZa pública con el que creen será el próximo presidente (sic)”.

La pulla a Federico Gutierrrez y otros políticos de Medellín

El jefe de Estado colombiano, en su mensaje, sostuvo que las acciones de los exmilitares están impulsadas por los candidatos de derecha que están en campaña y estarían relacionados con los falsos positivos.

El mandatario colombiano sostuvo que es un empeño concertado de la prensa tradicional, sumado a que el alcalde de Medellín ha logrado un enorme control sobre las fiscalías de Antioquia - crédito @petrogustavo/X

“Creen que vuelve la extrema derecha y piensan en Abelardo de La Espriella, que de pasó quedaría comprometido en reintegrar responsables de falsos positivos y violaciones de derechos humanos que están metidos en el grupo de retirados por mi gobierno. Hasta aquí nada ilegal. El problema aparece cuando deciden construir hechos y usan sus conocimientos en inteligencia y otros para construir ataques a mi gobierno rompiendo la ley (sic)”, señaló Gustavo Petro.

A renglón seguido afirmó: “El general Fajardo que retiré por razones que me reservo, entró a trabajar con las autoridades locales de Antioquia y Medellín, y con el exgeneral de la policía Martínez producen una esfera política de seguridad parecida a la que se construyó contra el estadillo social, el grupo de los retirados se ha transformado en un uribismo por oportunidad (sic)”.

El presidente Petro sostuvo que los militares han sido cobijados por el alcalde de Medellín Federico Gutiérrez, el cual en su opinión “ha logrado un enorme control sobre las fiscalías de Antioquia, hecho que he denunciado como anómalo, pues el ejecutivo debe dejar en autonomía el poder judicial, su influencia es en la seccional antioqueña (sic)”.