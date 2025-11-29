La Dian le puso el ojo a más de 3.000 empresas por declarar el impuesto de renta por debajo de la tarifa que debían

La Dian se encarga de verificar el cumplimiento y de notificar a quienes no alcancen la Tasa Mínima de Tributación requerida - crédito Dian

La Tasa Mínima de Tributación (TTD) es un mecanismo introducido en La Ley 2277 de 2022 o reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro y cuyo objetivo es asegurar que las personas jurídicas, sobre todo las empresas, paguen un monto mínimo de impuestos, sin importar las deducciones, exenciones o beneficios aplicados en su declaración de renta. El sistema establece que, tras calcular la renta líquida gravable y aplicar los beneficios fiscales permitidos, el impuesto a pagar no puede ser inferior al porcentaje mínimo fijado por la ley. Si el monto resultante es menor, la empresa debe ajustar su pago hasta alcanzar al menos el 15% sobre la base definida.

El propósito de la medida es evitar la erosión de la base gravable y garantizar que todos los contribuyentes aporten una proporción justa de sus ingresos, con lo que se combate la elusión fiscal y fortalecen los recursos del Estado. La norma estipula que las sociedades deben cumplir con esta tasa mínima sobre la renta líquida fiscal, siguiendo los procedimientos y bases definidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y la ley vigente.

Precisamente, la entidad identificó que 3.086 empresas en Colombia declararon el impuesto de renta y complementario por debajo de la Tasa Mínima de Tributación (TTD) del 15%, con lo que incumplieron la normativa establecida por la reforma petrista. Ante el hallazgo, la entidad inició acciones de control para que las sociedades ajusten sus pagos y regularicen su situación fiscal.

El impuesto de renta es clave para el recaudo tributario del Gobierno nacional - crédito @SenadoGOV/X

Por primera vez, la Dian implementó una acción de control sistemático sobre este aspecto, con lo que exige a las empresas que ajusten el impuesto de renta al porcentaje establecido.

Acciones de la Dian contras las empresas

Al respecto, el director de Gestión de Fiscalización, Luis Adelmo Plaza explicó: “El proceso se adelanta a través de comunicaciones de tipo persuasivo a las sociedades que presentan indicios de tributar con tasas inferiores a la establecida en la normatividad, invitándolas a revisar y corregir de manera voluntaria sus declaraciones y efectuar los pagos pendientes por concepto de impuesto, intereses y sanción por corrección, a que hubiere lugar”.

Además, el funcionario resaltó que “esta acción, a partir de la fecha, tendrá carácter permanente”.

La Tasa Mínima de Tributación (TMT) en Colombia aplica para todas las sociedades nacionales y establecimientos permanentes de entidades extranjeras que sean contribuyentes del impuesto sobre la renta - crédito Luisa González/Reuters

Bogotá es la ciudad que tiene más casos

En cuanto a la distribución geográfica, la Dian precisó que Bogotá concentra el 50,5% de las empresas identificadas (1.557 sociedades, incluyendo grandes contribuyentes).

Le siguieron:

Medellín: con el 20,5% (663).

Cali: con el 6,1% (189).

Barranquilla: con el 4,3% (132).

Cartagena: con el 1,9% (60).

Santa Marta: con el 1,2% (36).

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno en las principales ciudades del país.

Respecto a los sectores económicos más afectados, señaló que las actividades inmobiliarias representan el 7,8% de los casos (241 empresas). Le siguen:

Sistemas informáticos: el 4,4% (136).

Construcción: el 4,1% (126).

Administración empresarial: el 2,2% (69).

Ingeniería y actividades conexas de consultoría técnica: 68 sociedades.

Transporte de carga por carretera: el 1,9% (59).

Por supuesto, los datos evidencian que la situación abarca diversos segmentos de la economía nacional.

Hasta el momento, el gobierno de Colombia no ha divulgado cifras oficiales sobre el monto exacto recaudado por la Tasa Mínima de Tributación (TMT), pero la reforma tributaria de 2022 buscaba recaudar $20 billones en total - crédito Luisa González/Reuters

El procedimiento establecido por la entidad para estas acciones de control incluye la citación a los contribuyentes para que se presenten en la Dirección Seccional correspondiente y justifiquen las diferencias detectadas.

Las investigaciones que podrá hacer la Dian

Según los resultados de estas comparecencias, la entidad podrá iniciar investigaciones formales, que pueden derivar en emplazamientos para corregir, requerimientos especiales y liquidaciones oficiales, siempre al ofrecer la garantía del derecho de defensa y el debido proceso.

Ante la situación se hizo un llamado a los contribuyentes para que revisen sus obligaciones y, cuando corresponda, regularicen voluntariamente su situación tributaria. “La Dian invita a los contribuyentes a revisar sus obligaciones y cuando corresponda, regularizar voluntariamente su situación tributaria”, reiteró la entidad al enfatizar en la importancia de la colaboración de las empresas para el cumplimiento de la normativa.