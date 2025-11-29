Escándalo de infiltración de las disidencias: Petro denunció que hubo chats creados con IA; “No eran copias”

El presidente Gustavo Petro aseguró que hay una grabación en la que se intenta involucrar falsamente a un funcionario de la DNI - crédito Juan Diego Cano/Presidencia

El 28 de noviembre de 2025, el presidente Gustavo Petro ofreció una alocución enfocada en dar respuesta a diferentes temas que han abarcado los titulares de la prensa y que, según indicó, no replicó en su momento a través de sus redes sociales.

En su intervención, el presidente habló sobre la “infiltración del Estado que se viene pregonando”, refiriéndose a la revelación de presuntas alianzas entre el Gobierno nacional, el Ejército Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) con las disidencias de las Farc al mando de alias Calarcá.

Entre las personas mencionadas en el escándalo está Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la DNI. De acuerdo con el jefe de Estado, en el diario El Tiempo fue divulgada una grabación que lo involucraría; sin embargo, según indicó, se pudo demostrar que el oficial no es ninguna de las personas que se escuchan en el audio.

“Me pareció interesante en el artículo de El Tiempo, pues, descubrir la mentira, porque en la conversación (…) que perteneció a inteligencia de la Policía (…) y otra persona que descubrimos quién es, que ha declarado, que podemos demostrar perfectamente, no es el señor Wilmar”, detalló.

El presidente afirmó que se trata de una conversación entre particulares, que fue grabada por uno de los participantes y que fue enviada a la prensa. Aseguró que el motivo estaría en tratar de afectar a su Gobierno. “¿Por qué tenían la intención de perjudicarnos como Gobierno, cuando esa conversación nada tiene que ver con el Gobierno de Gustavo Petro?”, cuestionó el primer mandatario.

Asimismo, informó que se ahondó en la información que apareció en capturas de pantalla de chats de WhatsApp divulgadas por la prensa, con el fin de verificar su veracidad. El resultado del análisis indicó que hay irregularidades.

“Se colocó en un programa de inteligencia artificial y resultó que no eran copias de los chats, eran conversaciones construidas artificialmente. Puede obedecer a una prueba o no, pero no son los chats”, aclaró el mandatario.

Asimismo, se refirió a la información revelada por Noticias Caracol, que destapó el escándalo compartiendo datos recogidos de dispositivos incautados a las disidencias de las Farc, indicando que le parece extraño el hecho de que esa información haya sido trasladada a la Fiscalía 16 meses después del operativo, llegando primero a la prensa.

Entre los datos expuestos por el medio hay conversaciones que involucran a un integrante del Ejército. “Se hace ver cómo el Gobierno de Petro está siendo infiltrado por “Calarcá” a través del general (Juan Miguel) Huertas. Bueno, tengo que informarles, el general Huertas no hacía parte en ese momento del Gobierno de Colombia”, detalló.

El uniformado estuvo en el Ejército en el Gobierno del expresidente Iván Duque y salió en ese mimas administración. Se reintegró en 2025. “Me gustaría saber de parte de la Procuraduría, que lo ha suspendido, cuando no era agente del Estado en ese momento, y al señor Wilmar, al cual le falsifican la voz, lo suspende, ¿existe la palabra Huertas en el espejo, en las conversaciones grabadas o en los escritos por chat del celular del señor “Calarcá” incautado?”, cuestionó.

El presidente insistió en que hay que indagar en las razones por las cuales esa información no llegó a oídos del Gobierno nacional hasta 16 meses después, poniendo en riesgo operaciones militares que se han adelantado contra los grupos armados.

“Esto no tiene explicación para mí, y demando como presidente de la República y demando una explicación seria, que se puede encontrar fácilmente en la investigación forense que haga la Fiscalía”, dijo.

De igual manera, indicó que es falso el hecho de que se haya creado una empresa de seguridad privada para esconder armamento de la guerrilla y camuflarlo como legal. Recalcó que durante su Gobierno denunció irregularidades en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en torno al uso de armas y el otorgamiento de licencias.

“Mi Gobierno es el que tiene una fuerte reducción en el trámite de permisos, por los controles que implementados (…). Armas legales están en manos del crimen, a través de empresas de seguridad privada, que aparecen inactivas”, señaló.

El jefe de Estado indicó que ya fueron capturados los representantes legales de tres empresas de vigilancia: Sara Ltda., Securbel Ltda., y Pretoria Ltda., que entregaban carnés a miembros de organizaciones criminales como:

Alias Terror, cabecilla del Clan del Golfo en Magdalena Medio

Alias Pichi Belén, presunto jefe de La Oficina

Aunado a ello, informó que, según investigaciones de Estado Unidos, alias Iván Mordisco planeó atacar el Palacio presidencial y otros espacios con lanzagranadas que quiso conseguir a través de un criminal en República Checa. “Me iban a matar”, señaló.

El desempleo en Colombia

En otro momento, y apartándose del tema en cuestión, el primer mandatario abordó el tema de la reducción del desempleo en Colombia. Indicó que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), el desempleo pasó del 9,1% al 8,2% entre octubre de 2024 y octubre de 2025.

“Hemos logrado que la economía real de Colombia, la agricultura, la industria, la que produce riqueza real y sostenible, esté logrando alcanzar esas mismas tasas bajas de desempleo que existieron en el año 14 y 15 (…). Es un éxito indudable″, precisó. Según explicó, este resultado recae en su política económica, que dejó de enfocarse en el petróleo y el carbón.