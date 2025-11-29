Colombia

El peso colombiano fue la moneda que más se revaluó frente al dólar en noviembre: jugada del Gobierno Petro tuvo mucho que ver

La estrategia de financiamiento estatal y el debilitamiento global de la divisa estadounidense impulsaron el avance de la moneda nacional

El precio del dólar estadounidense
El precio del dólar estadounidense en Colombia cerró la jornada del 28 de noviembre en un promedio de $3.744,36

El peso colombiano se posicionó como la moneda latinoamericana con mayor revaluación frente al dólar estadounidense durante noviembre de 2025. La divisa, que cerró en $3.744,36 en la jornada del 28 de noviembre, registró una apreciación del 2,65% en el mes, con lo que superó a sus pares regionales y alcanzó niveles que no se observaban desde hace cuatro años. El resultado se dio en medio del debilitamiento global del dólar y de la apreciación generalizada de las monedas latinoamericanas, aunque la dinámica del peso colombiano estuvo marcada por factores internos, principalmente, la venta de dólares del Gobierno nacional.

Por un lado, un análisis de Bloomberg precisó que el peso colombiano lideró el ranking regional de revaluación en noviembre, con un avance del 2,65%. Por su parte, un informe de Valora Analitik reportó que la moneda ya había mostrado una apreciación del 2,8% en octubre, con lo que mantuvo así una tendencia positiva desde agosto y septiembre. Durante noviembre, el peso inició el mes cerca de $3.900 por dólar, tocó un mínimo de $3.685 el 13 de noviembre y cerró en $3.755. El comportamiento permitió a la moneda alcanzar su nivel más fuerte en cuatro años, en un mercado donde cinco divisas latinoamericanas se apreciaron frente al dólar.

El principal motor detrás de la revaluación del peso colombiano fue la estrategia de monetización de dólares implementada por el Gobierno, dentro de su política de endeudamiento. El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, dijo en su momento que “lo único diferente en Colombia respecto a lo que sucede en otros países es la monetización de recursos gigantescos por parte del Gobierno en el marco de su estrategia de endeudamiento que ayudan a apreciar el peso, resultado de un déficit importante que requiere que se consigan recursos”.

Germán Ávila, ministro de Hacienda,
Germán Ávila, ministro de Hacienda

Al respecto, el Banco de Bogotá detalló que, solo en las dos primeras semanas de noviembre, el sector oficial hizo monetizaciones por USD1.500 millones, cifra que asciende a USD4.345 millones desde agosto. Además, el Gobierno contempló la colocación de 2.000 millones de euros y la recompra de USD4.004 millones en bonos globales.

Endeudamiento del Gobierno como nunca antes

El economista en jefe de Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá, Camilo Pérez-Álvarez, señaló que la necesidad de financiar el gasto público llevó a Colombia a endeudarse “como nunca antes en la historia” y estimó que “una quinta parte de toda la deuda pública local que estaba circulando en la economía ha sido cambiada por nueva deuda pública”. La política de financiamiento obligó al Gobierno a vender una cantidad inusual de dólares en el mercado spot al introducir entre USD200 y USD600 millones diarios en un mercado que con normalidad transa entre USD1.000 y USD1.500 millones por sesión. Según Pérez-Álvarez, las operaciones desalinearon “por completo la tasa de cambio frente a los fundamentales y frente al resto de monedas del mundo”.

A nivel regional, la apreciación del peso colombiano superó a la de otras monedas latinoamericanas. Bloomberg reportó:

  • Guaraní paraguayo: se revaluó un 2,19%.
  • Colón costarricense:1,84%
  • Peso dominicano: 1,68%.
  • Peso chileno: 1,49%.
  • Real brasileño: 0,86%.
  • Sol peruano: 0,09%.

En contraste, el peso argentino se devaluó un 0,07% y la lempira hondureña también perdió valor frente al dólar.

El Banco de Bogotá reconoció
El Banco de Bogotá

Las razones detrás de la apreciación de las monedas

Las razones detrás de la apreciación de las monedas regionales variaron según el país:

  • Paraguay: la política cambiaria del Banco Central fue determinante, lo que permitió una rápida incorporación de factores internacionales al tipo de cambio, según explicó el economista Wildo González a Bloomberg.
  • Costa Rica y República Dominicana: factores estacionales como el turismo y los pagos de fin de año impulsaron la oferta de divisas.
  • Chile: el repunte del precio del cobre fue clave.
  • Colombia: la diferencia radicó en la magnitud de las operaciones de monetización de dólares por parte del gobierno.

Impacto del entorno internacional

El entorno internacional también influyó de manera relevante. El debilitamiento del dólar estadounidense, motivado por expectativas de una reducción de tasas de interés (rango actual entre 3,75% y 4%) de la Reserva Federal (FED) favoreció la apreciación de las monedas latinoamericanas.

Los mercados esperan un nuevo
Los mercados esperan un nuevo recorte en la tasa de interés de la FED

Además, el índice DXY, que mide la fortaleza del dólar frente a una canasta de monedas, se mantuvo sin impulso y atrapado en un rango estrecho, mientras que el dólar se devaluó un 1,1% frente a las monedas de la región, según el Banco de Bogotá. El mayor flujo de capital en busca de mejores retornos también contribuyó a este fenómeno.

Dudas sobre la revaluación del peso colombiano

A pesar del buen desempeño del peso colombiano, los analistas advierten sobre la sostenibilidad de esta tendencia. Bancolombia anticipó que la incertidumbre global, las preocupaciones fiscales en Colombia, la baja inversión fija y las operaciones de financiamiento del Gobierno incidirán en la volatilidad de la tasa de cambio en los próximos meses. Los expertos consultados por Bloomberg también señalaron que, aunque las monedas latinoamericanas se beneficiaron de condiciones particulares en noviembre, estas no necesariamente se mantendrán en el mediano plazo.

De cara al futuro, la evolución del peso colombiano dependerá de factores de incertidumbre, lo que podría mantener la cotización cerca de los $3.800 durante el último trimestre del año.

