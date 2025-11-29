Colombia

El Banco de la República dijo en qué año se verán menos aumentos en el precio de los arriendos, restaurantes y transporte

El Emisor enfrenta presiones y posturas encontradas en la Junta Directiva mientras el Gobierno busca acelerar la reactivación económica

El arriendo es una de
El arriendo es una de las sublcases que está jalonando la inflación en Colombia - crédito Colprensa

El Banco de la República se refirió a la actualidad de la inflación en Colombia y proyectó que el indicador, medido por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) solo alcanzará el objetivo previsto en 2027. Lo hizo tras la reunión mensual de la Junta Directiva que se produjo en en medio de persistentes presiones inflacionarias y debate sobre la orientación futura de la política monetaria.

La Junta Directiva del Emisor resaltó que la meta del 3% continúa siendo el eje central de su política. Por medio de un comunicado, el banco central explicó que “las decisiones que se tomen respecto a su tasa de intervención seguirán orientadas a reducir el ritmo de aumento de los precios y, de paso, a que el crecimiento de la economía y el empleo avancen por una senda sostenible en el tiempo”.

De igual manera, enfatizó en que las acciones de política monetaria implementadas hasta ahora contribuyeron a moderar la inflación, aunque reconoció que se requerirán esfuerzos adicionales para consolidar una trayectoria sostenible en precios, crecimiento económico y empleo.

Pese a presiones del Gobierno,
Pese a presiones del Gobierno, el Banco de la República dice que seguirá con las acciones de política monetaria con las que viene desde hace meses - crédito Banco de la República

De acuerdo con las proyecciones del mismo, se espera que en 2026 la inflación comience a descender, aunque al cierre de ese año se mantendría por encima del 3%, pero dentro del rango considerado aceptable por el banco, que oscila entre 2% y 4%. El objetivo es que en 2027 la inflación finalmente converja a la meta del 3%. Esto, teniendo en cuenta que, según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la inflación interanual en octubre de 2025 se ubicó en 5,51%, lo que representa un incremento respecto al 5,41% registrado en el mismo mes de 2024.

Precios que subieron durante cuatro meses

Además, los precios al consumidor aumentaron durante cuatro meses consecutivos en lo que va de 2025. La tendencia descendente de la inflación observada en 2024 se ralentizó, con descensos por debajo del 5% solo en junio, julio y agosto de ese año, cuando se reportaron tasas de 7,18%, 6,86% y 6,12%, respectivamente.

De igual manera, el aumento del costo de vida en el último año estuvo impulsado principalmente por los sectores de:

  • Restaurantes y hoteles: 7,61%.
  • Educación: 7,34%
  • Alimentos y bebidas no alcohólicas: 6,64%.
La inflación anual volvió a
La inflación anual volvió a subir en Colombia. Cerró en 5,51% en octubre, según el Dane - crédito Dane

Qué es lo que más aporta a la inflación

En términos de contribución al índice general, los mayores aportes provinieron de alojamiento, alimentos y el gasto en restaurantes y hoteles. Además, las subclases que tienen un peso relevante en la dinámica inflacionaria, según el desagregado del Dane, son:

  • Arriendo (imputado y efectivo)
  • Comidas fuera del hogar
  • Transporte urbano.
  • Carne de res.
  • Frutas frescas.
  • Café.
  • Gas.
  • Suministro de agua.

El Banco de la República decidió mantener la tasa de interés de referencia en 9,25%, nivel vigente desde abril, que es la tasa mínima que el Banco de la República cobra a las entidades financieras por suministrarles liquidez, y sirve como referencia para el costo del dinero y la tasa máxima que el banco les paga por recibir excesos de liquidez.

Sobre esto, el gerente general de la entidad, Leonardo Villar, calificó esta postura como “cautelosa” ante el repunte de las expectativas inflacionarias. En la última votación, cuatro miembros de la junta optaron por mantener la tasa, mientras que dos propusieron una reducción de 50 puntos básicos y uno sugirió un recorte de 25 puntos.

El Banco de Bogotá es
El Banco de Bogotá es de los que espera que en enero de 2026 el Banco de la República aumente la tasa de interés - crédito Banco de Bogotá

Asimismo, hay quienes manifestaron la posibilidad de un aumento en la tasa se encuentran Villar y los codirectores Mauricio Villamizar, Bibiana Taboada y Olga Lucía Acosta. Según estos miembros, “los riesgos inflacionarios persisten y mantener la tasa de referencia en su nivel actual, de 9,25%, podría no ser suficiente para encaminar los precios hacia la meta”.

Qué esperan los expertos sobre la tasa de interés del Banco de la República

Con una sola reunión pendiente en el calendario de 2025, la de diciembre, las expectativas del mercado permanecen divididas respecto a la posibilidad de un ajuste en la tasa el próximo año. Por ejemplo, el director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, César Pabón, anticipó que “todavía consideramos que 2025 se mantendrá y cerrará en 9,25%”, aunque reconoció que “se sigue abriendo la puerta para un aumento de tasas el próximo año”.

El Banco de la República reiteró que su política monetaria busca asegurar que el crecimiento económico y el empleo sigan una trayectoria sostenible. “Las acciones de política monetaria, que han contribuido a reducir la inflación, seguirán encaminadas a llevar la inflación a la meta del 3% y a que el crecimiento de la economía y el empleo avancen por una senda sostenible en el tiempo”, afirmó la Junta Directiva.

El enfoque prudente del Banco de la República contrasta con la postura del Gobierno de Gustavo Petro, que insiste en la necesidad de reducir la tasa de interés para acelerar la reactivación económica.

Jorge Carrascal es campeón de

EN VIVO Tolima vs. Santa

Abogado de la familia de

Retraso en vuelos preocupa a

El mensaje que recordaron en
La fiebre por Zootopia llega

EN VIVO Tolima vs. Santa

