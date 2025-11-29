Colombia

Dua Lipa pasó tenso momento en Bogotá junto con su prometido: estaba en medio de varios fanáticos

La cantante británica se presentará en el Estadio Nemesio Camacho El Campín el 28 de noviembre

La ciudadana tocó el brazo de la cantante, tratando de llamar su atención - crédito Redes sociales/X

Bogotá presenciará el regreso de Dua Lipa, que deleitó a sus fanáticos con sus canciones en 2022, en medio del Future Nostalgia Tour, que se llevó a cabo en el parqueadero del Parque Salitre Mágico. Ahora, los seguidores de la artista británica la esperan en el Estadio Nemesio Camacho El Campín; la cantante kosovar saldrá al escenario a las 9:00 p. m., para dar un esperado concierto, propio de su Radical Optimism Tour.

La también compositora y modelo llegó a la capital colombiana el 26 de noviembre acompañada de su prometido, el actor Callum Turner, con el que tuvo una fuerte conexión en un encuentro en Los Ángeles. Ambos se percataron de que estaban leyendo el mismo libro: Fortuna.

Ahora, su pareja la acompaña en su gira y en todo tipo de actividades que la artista se ha permitido disfrutar. De hecho, previo a su concierto en Bogotá, la cantante fue vista visitando varios lugares emblemáticos de la ciudad, rodeada de fanáticos y de su equipo de seguridad.

Callum Turner trató de proteger
Callum Turner trató de proteger a Dua Lipa de multitud de fanáticos en Bogotá - crédito @dualipa / Instagram y Redes sociales/X

Las redes se inundaron de fotografías y videos de la intérprete de Training Season y New Rules en el Museo Botero, ubicado en el centro histórico de la capital. Con curiosidad y atención, Dua Lipa observó una de las más importantes colecciones de arte del país. También estuvo en el Museo Casa de la Moneda del Banco de la República y en el restaurante Selma, ubicado en Chapinero, donde cenó.

En medio de su recorrido turístico, las personas que disfrutan de su música y que ven en ella un referente en el mundo de los artistas, no pararon de llegar. En varias grabaciones se ve a la compositora abriéndose paso entre la gente, mientras saluda y sonríe; al mismo tiempo, los ciudadanos intentan obtener su atención.

Uno de esos episodios, a los cuales las personas de la farándula están acostumbradas, terminó convirtiéndose en un momento tenso e incómodo. Según un video difundido en redes sociales, la modelo estaba tratando de salir de un sitio turístico, cuando una fanática tocó su brazo izquierdo.

La artista pidió a la
La artista pidió a la fanática que no la tocara - crédito Redes sociales/X

La cantante reaccionó de inmediato y pidió a la mujer que no la tocara: “No, no, no”, se le ve decir. Al mismo tiempo, su pareja trató de protegerla de la multitud ubicándose al frente de ella y, cuando notó que una seguidora la tocó, también reaccionó pronunciándose con aparente molestia.

Un hombre que estaba detrás de la artista evidenció lo que pasó y tomó la mano de la mujer para retirarla e impedir que siguiera tocándola. El episodio no revistió de mayor gravedad, como en otros casos de famosos que han sido víctimas de tocamientos indebidos, agresiones físicas y hasta el robo de sus pertenencias.

El presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la llegada de Dua Lipa a Bogotá a través de su cuenta de X, instando a la población a actuar de manera respetuosa, con el fin de no afectar la tranquilidad de la cantante. Afirmó que el Gobierno nacional está dispuesto a actuar en caso de que la artista lo requiera.

Dua Lipa es una cantante de vanguardia y progresista que merece el mayor respeto de la colombianidad. Cualquier ayuda que se necesite para su tranquilidad, estaremos dispuestos”, escribió el jefe de Estado en la red social.

El presidente afirmó que la
El presidente afirmó que la artista “merece el mayor respeto de la colombianidad” y ofreció apoyo para su tranquilidad - crédito @petrogustavo/X

Por lo pronto, los bogotanos están a la espera de que la compositora británica salga al escenario del Campín. Dua Lipa ya fue vista ensayando parte de su repertorio en el estadio y, según las grabaciones difundidas en redes, podría sorprender a su público cantando una icónica canción de la cantante colombiana Shakira: Antología.

