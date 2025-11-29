Colombia

Dian declara contingencia y activa trámites manuales por fallas en servicios informáticos aduaneros

En Colombia, la operación de algunos servicios aduaneros electrónicos experimenta novedades desde finales de noviembre, mientras las autoridades mantienen informada a la comunidad sobre la situación

Guardar
En Colombia, la operación de
En Colombia, la operación de algunos servicios aduaneros electrónicos experimenta novedades desde finales de noviembre, mientras las autoridades mantienen informada a la comunidad sobre la situación - crédito Freepik y Dian

Desde el 28 de noviembre de 2025, el comercio exterior en Colombia enfrenta retrasos e inconvenientes tras la indisponibilidad parcial de los principales servicios electrónicos aduaneros del país.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) reportó fallas técnicas que afectan los sistemas Muisca Carga, Salida de Mercancías y Syga Importaciones, plataformas esenciales para la gestión de importaciones y trámites aduaneros.

Estos servicios se utilizan para registrar, monitorear y autorizar el movimiento de mercancías, por lo que su caída obliga a ajustar los procesos habituales.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En respuesta a la situación, la Dian declaró un estado de contingencia que permite adelantar procesos de forma manual siempre que los usuarios certifiquen la imposibilidad de realizar trámites en línea.

“De conformidad con lo establecido en el artículo 2, de la Resolución 0046 de 2019, se autoriza la realización de trámites manuales siempre y cuando el usuario certifique que no es posible adelantar el respectivo procedimiento en los sistemas aduaneros”, se lee en un comunicado de la entidad.

Agentes aduaneros y empresarios enfrentan
Agentes aduaneros y empresarios enfrentan retrasos en las operaciones internacionales por fallas tecnológicas en el sistema - crédito Dian

Según la autoridad aduanera, equipos técnicos y proveedores trabajan en la recuperación del servicio y recomiendan a importadores, exportadores y agentes de aduana mantenerse informados a través de canales oficiales.

La medida, emitida de manera oficial busca reducir el impacto en la cadena logística y asegurar la atención continua a los usuarios del régimen aduanero. Con esta decisión se pretende evitar la parálisis de la actividad comercial y mitigar las afectaciones en el flujo de mercancías que ingresan y salen del país.

La Dian indicó en que las acciones correctivas se ejecutan con prioridad para restablecer el funcionamiento pleno de las plataformas digitales a la mayor brevedad posible.

“Nuestro equipo técnico, junto con los proveedores especializados, avanza en las acciones necesarias para normalizar la operación cuanto antes y reducir al máximo cualquier afectación en los procesos de comercio exterior”, mencionaron en el comunicado que alerta los inconvenientes a nivel nacional e internacional al ser una plataforma pública.

Las interrupciones en la plataforma
Las interrupciones en la plataforma aduanera afectan la competitividad del comercio exterior colombiano - crédito Colprensa

Los sectores vinculados al comercio exterior y los agentes aduaneros se mantienen atentos ante la necesidad de restablecer el funcionamiento normal del sistema. La eficiencia tecnológica resulta determinante para asegurar la competitividad y el cumplimiento de los tiempos en las operaciones internacionales.

La aparición de estos inconvenientes aduaneros coincide con la publicación de los datos de la Encuesta Logística Nacional 2024, desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

El informe indica que el costo logístico se redujo de 17,9% en 2022 a 15,6% en 2023. A pesar de esta disminución, el nivel sigue considerado alto y representa un obstáculo para la competitividad frente a otros mercados.

Según Analdex, el gremio de los exportadores, el transporte representa el principal factor en la estructura de costos logísticos, con un 44,5%. El almacenamiento contribuye con un 22,4%, mientras que los inventarios alcanzan 17,7%.

La asociación ha señalado que elevar la eficiencia logística es fundamental para impulsar el comercio exterior, reducir los costos operativos y mantener la competitividad del país en el contexto internacional. Además, advierte que la coyuntura arancelaria global exige una mayor capacidad interna por parte de Colombia.

En ese contexto, durante la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas 2024–2025, el director general encargado de la Dian, Carlos Emilio Betancourt Galeano, presentó el balance de los avances en materia tributaria, aduanera y cambiaria.

“Desde inicios de 2025, la administración tributaria estableció lineamientos que permitieran mejorar su capacidad para garantizar los recursos que financian las políticas públicas y el desarrollo del país”, afirmó Betancourt Galeano, quien agregó que dichas acciones “están ligadas a los avances tecnológicos y organizacionales contemplados en el programa de modernización institucional”.

Carlos Emilio Betancourt Galeano, director
Carlos Emilio Betancourt Galeano, director general encargado de la Dian, presentó los avances en gestión tributaria, aduanera y cambiaria durante la rendición de cuentas 2024–2025 - crédito MinHacienda

La meta de recaudo bruto para 2025 es de 305,4 billones de pesos. Entre enero y octubre, la entidad alcanzó 249,1 billones, lo que representa un cumplimiento del 97,1% frente a la meta del mismo periodo. Frente a 2024, el recaudo creció 11,2% en términos nominales y 5,9% en términos reales.

Temas Relacionados

DianDirección de Impuestos y Aduanas NacionalesImportadores en ColombiaTrámite aduanerosAutoridad aduaneraColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Funcionario de la Secretaría de Educación de Manizales es investigado por abuso sexual a menor

La investigación busca determinar si hubo transgresión de deberes y afectación de derechos en una escuela local

Funcionario de la Secretaría de

Petro desmiente autenticidad de chats presentados: “Esto es una falsedad... para deslegitimar mi alocución”

El presidente aseguró que las imágenes difundidas por medios no corresponden a conversaciones reales, sino a simulaciones detectadas mediante inteligencia artificial, y exigió una rectificación pública a los responsables

Petro desmiente autenticidad de chats

Bayern Múnich, con gol de Luis Díaz, derrota por 3-1 al St. Pauli, por la fecha 12 de la Bundesliga

Los “Gigantes de Baviera” ganaron el partido con un gran gol de cabeza de Luis Díaz en el tiempo reglamentario, y se consolidan como líderes del campeonato alemán

Bayern Múnich, con gol de

Tuti Vargas se sincera sobre la cancelación de su compromiso y la presión social por “cumplir” a los 30: “Siempre hubo una vocecita que me decía que no era la persona”

La creadora de contenido compartió en el pódcast de Juana Arias cómo enfrentó el tema y tomó la difícil decisión de devolver el anillo para priorizar su bienestar emocional

Tuti Vargas se sincera sobre

Alias Richar, responsable de la motobomba en La Plata, Huila, fue capturado

El delincuente fue detenido durante una operación que permitió, además, la liberación de nueve personas que permanecían en cautiverio

Alias Richar, responsable de la
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Tuti Vargas se sincera sobre

Tuti Vargas se sincera sobre la cancelación de su compromiso y la presión social por “cumplir” a los 30: “Siempre hubo una vocecita que me decía que no era la persona”

Vanessa Pulgarín aclara por qué salió en traje de baño enterizo en Miss Universe y causa reacciones encontradas entre los fans

Dua Lipa sorprende en Bogotá al interpretar ‘Antología’ de Shakira: un homenaje que estremeció a los fans colombianos

Yina Calderón rompió en llanto y confirmó que no volverá a Colombia: “No han valorado una villana como yo”

Yina Calderón se refirió al secuestro del hijo de Giovanny Ayala y envió mensaje a sus captores: “No la debe estar pasando bien”

Deportes

Bayern Múnich, con gol de

Bayern Múnich, con gol de Luis Díaz, derrota por 3-1 al St. Pauli, por la fecha 12 de la Bundesliga

James Rodríguez estaría muy cerca de llegar a Pumas de México: excompañero del Real Madrid sería clave para su fichaje

Pablo Repetto ya le estaría metiendo mano a la nómina de Santa Fe: habría pedido sus primeros refuerzos

Millonarios tendría una dura baja para la temporada 2026: lo buscarían de México y se iría en diciembre

River Plate oficializó la salida de Miguel Ángel Borja del equipo profesional