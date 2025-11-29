Álvaro Uribe lanzó dura crítica contra Juan Manuel Santos por los traspiés que sufrió el proceso de paz: “Dato mata a relato”

Álvaro Uribe lanzó dura crítica contra Juan Manuel Santos por los traspiés que sufrió el proceso de paz - crédito EFE - @JuanManuelSantos/X

El expresidente de la República Álvaro Uribe Vélez habló sobre el proceso de paz que inició en la administración de Juan Manuel Santos y dio paso a la desmovilización de las Farc, según lo establecido en los acuerdos de La Habana.

En ese sentido, señaló que, en su momento, debatió con el Premio Nobel de Paz 2016 varios puntos que derivaron, según él, en un total fracaso.

“Yo le refuté algunos temas. Por ejemplo, él dice que el proceso de paz fracasó por el presidente Duque. Yo habría querido que el presidente Duque hiciera desmontes. El presidente Santos llevó fracasado el proceso de paz. Es que en su gobierno el país llegó a bajar a cuarenta y ocho mil hectáreas de droga. Y cuando se hicieron los anuncios de La Habana, se fueron filtrando que la droga y el secuestro serían considerados delitos políticos, porque la Farc los utilizaba para financiar la rebelión”, dijo en entrevista con Semana.

A juicio del líder del Centro Democrático, Juan Manuel Santos entregó participación política a los altos mandos de las Farc que fueron los responsables de masacres y ataques contra la población civil durante décadas.

“Que no habría cárcel ni extradición, que no habría fumigación, que habría legibilidad política aún y que se le dio, a pesar de la palabra de Santos, se la dieron a responsables de delitos atroces y le regalaron curules, a pesar de la palabra que había empeñado Santos. Todo eso, ese, ese triunfo de bajar a un récord bajo la producción de coca empezó a revertirse”, expuso Uribe Vélez.

El expresidente señaló que cuestionó las propuestas de los acuerdos para conseguir la desmovilización de las Farc porque sabía las consecuencias negativas que traerían para el país - crédito Colprensa

Incluso, señaló que la defensa de Santos sobre el proceso de paz es fácilmente refutable, puesto que desde que se desmovilizó la guerrilla de las Farc aumentó la producción de estupefacientes.

“Y el presidente Santos entregó doscientas veinte mil hectáreas de droga sin poder fumigar. Entonces, en el gobierno de él hubo ese salto de cuarenta y ocho mil a doscientas veinte mil, y además es un proceso de ciento treinta y cinco billones. Como dicen los muchachos de ahora, dato mata relato. Esas son cifras que muestran que el proceso de paz que creó Santos era inviable. No fue el presidente Duque el que lo hizo inviable”, sentenció el exsenador al medio citado.

Las críticas de Álvaro Uribe Vélez contra Iván Cepeda

Álvaro Uribe alerta sobre amenazas a la seguridad y la economía en Colombia de cara a las Elecciones 2026- crédito Cristian Bayona/Colprensa - Carlos Ortega/EFE

Álvaro Uribe Vélez también analizó las implicaciones de una eventual victoria de Iván Cepeda en las elecciones de 2026, al que considera un riesgo para el país. El exjefe de Estado cuestionó la integridad del senador, afirmando que “no es una persona veraz”, y sostuvo que información hallada en los computadores de Raúl Reyes —según él, sin alteraciones— sugeriría que Cepeda organizaba movilizaciones para las Farc.

Uribe Vélez añadió que, de haberse judicializado la fuga de Santrich e Iván Márquez, Cepeda habría tenido que responder ante la justicia, y reiteró: “Y no veo que pudiera salir avante”.

El líder del Centro Democrático atribuyó al proceso de paz de La Habana el fortalecimiento de estructuras criminales, señalando que este contexto permitió a los grupos armados recuperar la capacidad de perpetrar magnicidios, como el de Miguel Uribe Turbay. Uribe Vélez argumentó que, si Iván Márquez hubiera estado preso o extraditado, los criminales no habrían alcanzado el poder que ostentan actualmente, y criticó la indulgencia frente al narcotráfico.

Iván Cepeda obtuvo más de un millón y medio de votos en la consulta interna del Pacto Histórico en octubre de 2025 - crédito Colprensa

“En 2010, Colombia, después de descontarle a la producción de coca los decomisos, entregó al mercado 150 toneladas de cocaína. El año pasado fueron 1.815. Entonces, en todo eso tiene responsabilidades el senador Cepeda”, enfatizó Uribe Vélez a Semana.

En paralelo, advirtió que Cepeda buscaría radicalizar y profundizar las reformas de Petro; lo que, en su opinión, implicaría la desaparición de los fondos de pensiones, la destrucción del sistema de salud mediante la exclusión de entidades serias y su estatización, el aumento del control territorial de los grupos armados ilegales, la reducción de la inversión extranjera y nacional, y la concentración de la economía en el consumo, alimentado por el narcotráfico, las remesas y los altos precios del café y el oro.

Uribe Vélez también calificó al candidato del Pacto Histórico como “un gran amigo y defensor de la dictadura narcoterrorista de Maduro” y criticó la creación de la zona binacional, establecida en julio de 2025 con una vigencia inicial de cinco años para promover la integración en la frontera colombo-venezolana.