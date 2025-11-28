Ricardo Roa defiende su gestión tras la sanción del CNE por topes en campaña Petro Presidente: “La decisión no es definitiva y podremos demostrar plenamente nuestro buen proceder”

El Consejo Nacional Electoral impuso una sanción administrativa al exjefe de la campaña presidencial de Gustavo Petro, quien anunció acciones legales para revertir la medida y defendió la transparencia de su gestión - crédito Luis Jaime Acosta / Reuters

El Consejo Nacional Electoral (CNE) sancionó a Ricardo Roa, quien estuvo vinculado a la campaña Petro 2022, por presuntamente exceder los topes de financiación de campañas durante la contienda presidencial.

Tras conocerse la decisión, Roa se pronunció públicamente a través de su cuenta oficial de X, donde defendió su gestión y anunció que presentará un recurso de reposición para revertir la medida.

Según información de W Radio, la sanción impuesta por el CNE responde a la supuesta superación de los límites legales de financiación en la campaña presidencial de Gustavo Petro.

El proceso es de carácter administrativo y aún no es definitivo, por lo que permite la presentación de recursos legales por parte de los involucrados.

En su reacción pública, Roa manifestó su confianza en el sistema judicial y en la posibilidad de revertir la sanción.

“Siempre he creído y confiado en la justicia. Aquí se trata de una decisión administrativa que tiene recursos, a los que acudiremos con todas las herramientas jurídicas pertinentes”, expresó en su cuenta oficial de X.

Además, subrayó que la decisión del CNE no es definitiva y que podrá demostrar la legalidad de sus actuaciones.

“La decisión no es definitiva y podremos demostrar plenamente nuestro buen proceder en todas las actuaciones a mi cargo”, añadió en la misma red social.

De acuerdo con W Radio, Roa radicó un documento ante el Tribunal Superior de Bogotá en el que argumenta que durante el proceso se vulneraron sus derechos a la defensa técnica y al debido proceso.

En ese escrito, solicita la práctica de nuevas pruebas y pide que se declare la caducidad de la decisión sancionatoria. El exjefe de campaña sostiene que agotará todas las vías jurídicas disponibles para defender su gestión y revertir la sanción.

El caso se enmarca en el debate sobre la transparencia y el control de la financiación de campañas políticas en Colombia.

La campaña Petro 2022 ha estado bajo escrutinio por el manejo de sus recursos, y el proceso sancionatorio del CNE pone de relieve la importancia de respetar los topes legales establecidos para garantizar la equidad en la competencia electoral.

Convencido de la solidez de su defensa, Roa anticipa que el recurso de reposición será clave para que las autoridades reconsideren la sanción y evalúen la legalidad de su actuación al frente de la campaña.

Ecopetrol responde a sanción del CNE con acciones legales

Las implicaciones legales tras la reciente sanción del Consejo Nacional Electoral (CNE) contra Ecopetrol ocuparon un lugar central durante la última sesión de la junta directiva de la petrolera, donde Ricardo Roa detalló que ya interpuso una tutela para revertir la decisión al considerarla, según sus palabras, “una sanción extemporánea y tomada por fuera del tiempo legal”.

Además, Roa anunció a los directivos que su equipo jurídico prepara una segunda acción legal, la cual avanzará de manera paralela al trámite que actualmente sigue en el Consejo de Estado.

De acuerdo con especialistas consultados, no existen fundamentos que justifiquen la salida de Roa de la presidencia de Ecopetrol, pues, aseguraron, “los hechos investigados ocurrieron antes de que él llegara a la petrolera”.

Este diagnóstico coincide con la percepción en sectores del Gobierno, donde sostienen que la sanción carece de efectos directos sobre las funciones actuales de Roa en la empresa.

Sobre la mesa también está el pulso político. Fuentes ubicadas en la Casa de Nariño confirmaron que está agendada para hoy una reunión privada entre el presidente Gustavo Petro y Ricardo Roa.

El objetivo será analizar los alcances jurídicos y políticos de la sanción impuesta por el CNE y examinar los riesgos potenciales para la compañía. “Si alguna decisión judicial o administrativa llegara a comprometer a Ecopetrol o sus acciones, tendrían que reconsiderarse varias cosas dentro de la compañía”, ha manifestado en ocasiones previas el propio Petro sobre la sensibilidad de la situación.