Colombia

Petro habló de la presunta vida de lujos en Estocolmo de la primera dama, la dificultad para regresar al país de Alcocer y de los préstamos de su familia

Respecto a los negocios familiares de Verónica Alcocer y los créditos otorgados por el Banco Agrario, el jefe de Estado negó cualquier irregularidad y defendió la legalidad de las operaciones

Guardar
Verónica Alcocér y Gustavo Petro
Verónica Alcocér y Gustavo Petro - crédito Cesar Carrión/Presidencia de Colombia

En medio de la controversia por la estadía de Verónica Alcocer en Estocolmo, Suecia, el presidente Gustavo Petro defendió públicamente a la primera dama y a su familia, rechazando las acusaciones sobre supuestos lujos y cuestionando la cobertura mediática internacional.

En una publicación en su cuenta de X, el mandatario colombiano abordó de forma directa los señalamientos recientes, subrayando que “Verónica no vive en lujo, vive en 40 m² y allí está mi hija menor”, según escribió Petro en la red social.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El presidente también se refirió a las dificultades que enfrenta la primera dama para regresar a Colombia, atribuyéndolas a restricciones impuestas por autoridades extranjeras.

“No vive sabroso, ninguna madre vive sabroso cuando se le impide viajar para ver a sus hijas por decisión de un gobierno extranjero”, afirmó Petro en su mensaje.

Respecto a los negocios familiares de Alcocer y los créditos otorgados por el Banco Agrario, el jefe de Estado negó cualquier irregularidad y defendió la legalidad de las operaciones.

“Lo que se conoció de créditos es que solo hay uno con garantía de tres veces el valor del crédito y que pagan puntualmente, sin romper ninguna norma legal ni del banco. Son clientes de él desde hace décadas y no tiene nada que ver ni conmigo ni con la persona que usted critica, ni con mis hijos”, aseguró Petro en la misma publicación.

En medio de la controversia
En medio de la controversia por la estadía de Verónica Alcocer en Estocolmo, el presidente Gustavo Petro defendió públicamente a la primera dama y a su familia, rechazando las acusaciones sobre supuestos lujos y cuestionando la cobertura mediática internacional - crédito @petrogustavo/X

El mandatario también denunció la cobertura periodística en Suecia sobre su hija menor, calificando de ilegítima la actuación de los medios locales.

“La persecución a mi hija menor de edad por periodistas suecos no es legal en Suecia y es impulsada solo por la persecución que yo mismo experimento como presidente de Colombia”, sostuvo Petro en su declaración pública.

Chaqueta que usó Verónica Alcocer en video viral en las calles de Estocolmo

La elección de vestimenta de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, durante su visita a Estocolmo, Suecia, se ha convertido en el centro de una polémica en redes sociales, tras observarse el elevado valor de la chaqueta que portaba, estimado en 1.590 euros (alrededor de siete millones de pesos colombianos).

Este dato ha suscitado cuestionamientos relativos al nivel de vida que mantiene la esposa del presidente durante sus actividades en Europa.

La reciente aparición de la
La reciente aparición de la primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, en Estocolmo, Suecia, ha generado un intenso debate en redes sociales, donde usuarios han puesto el foco en el elevado costo de la chaqueta que vestía la mujer - crédito @florezo_andres/X

Un usuario de plataformas digitales puso el tema en agenda al declarar, según palabras recogidas por Tropicana FM“€1.590 euros vale la chaqueta con la que vieron a Verónica Alcocer en Suecia. Mientras tanto, los petristas (y de paso el pueblo colombiano) compran a crédito y con bastante esfuerzo apenas si llegan a fin de mes”.

Estas palabras evidenciaron la tensión latente entre los gastos percibidos de la funcionaria y la realidad económica de un sector importante de la población.

El ambiente en las redes sociales se ha tornado fuerte frente a la presencia de la primera dama fuera del país y la aparente ostentación asociada a sus atuendos, profundizando un debate previo sobre el estilo de vida de figuras públicas en el gobierno y el impacto simbólico de tales acciones en el contexto colombiano actual, teniendo en cuenta, que hace solo unas pocas semanas, fue incluida en la Lista Clinton, lo que le represento la cancelación de todos los movimientos de sus cuentas bancarias en varias entidades internacionales.

Primera dama de Colombia fue
Primera dama de Colombia fue captada en las calles de Estocolmo - crédito redes sociales

Dentro del propio Ejecutivo, integrantes del gobierno han respondido cerrando filas en respaldo al presidente Gustavo Petro, intentando contener el efecto de las críticas surgidas tanto por la reciente controversia en Suecia como por otros episodios públicos vinculados a la familia presidencial.

La repercusión de estas situaciones no solo quedó limitada a la esfera de lo virtual, sino que motivó reacciones también en eventos empresariales y círculos políticos, donde la sensibilidad ante señales de posibles excesos se mantiene alta entre los ciudadanos.

Temas Relacionados

Gustavo PetroVerónica AlcocerVida de lujosEstocolmo, SueciaRegresar al páisBanco AgrarioColombia-Noticias

Más Noticias

Registraduría confirmó que incluirá categorías ‘no binario’ y ‘trans’ en la cédula de ciudadanía

La entidad presentó una reforma al sistema de identificación en Colombia al permitir que la cédula de ciudadanía y los registros civiles incluyan las opciones alternativas

Registraduría confirmó que incluirá categorías

El cantante colombiano Pocho Zuleta le envió mensaje a Maduro y aseguró que es su amigo en medio de un concierto

Esta afirmación del músico vallenato generó una inmediata reacción entre los asistentes y, sobre todo, en las redes sociales donde se difundió el video

El cantante colombiano Pocho Zuleta

Disidencias de “Calarcá” crecen pese a millonaria inversión en paz: le cuestan al Estado $30.299 millones

El grupo armado suma 387 nuevos miembros en siete meses y alcanza 2.802 combatientes, mientras el Estado destina treinta mil millones de pesos a negociaciones que no logran frenar su expansión

Disidencias de “Calarcá” crecen pese

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Liga de Naciones Femenina, minuto a minuto del partido de la Tricolor en La Paz

La selección Colombia Femenina volverá a la acción en el torneo de selecciones, que dará un cupo para el Mundial de Brasil en 2027

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

Gustavo Petro arremetió contra exministro que sugirió investigar ingreso de dineros del narcotráfico a la campaña presidencial

El presidente negó señalamientos de financiamiento ilegal, luego de las declaraciones de Juan Camilo Restrepo, y defendió la transparencia de sus cuentas, además de cuestionar la imparcialidad del CNE

Gustavo Petro arremetió contra exministro
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias

Nueve ciudadanos secuestrados por disidencias de ‘Iván Mordisco’ fueron rescatados por el Ejército: estaban encadenados de cuello, manos y pies

Gaula reveló detalles del exitoso operativo de rescate de expersonera del Cesar, secuestrada hace más de nueve meses por el ELN

Alerta en Antioquia por robo de volquetas: señalan que ELN podría utilizarlas en ataques terroristas

Patrullajes y cobro de extorsiones: así opera el nuevo grupo armado Los Cabuyos, que siembran el terror en Briceño, Antioquia

Entidad internacional alertó sobre tensa situación en 12 municipios del Cauca por ataques armados

ENTRETENIMIENTO

Revelan detalles del fallo de

Revelan detalles del fallo de la absolución de violencia intrafamiliar de Lowe León: esto es lo que se sabe

La emotiva despedida de Conrado Osorio que tiene conmovidos a sus seguidores en redes sociales: fue su última publicación

Boyacoman habló sobre quién debe pagar más dinero en una relación y lanzó fuerte crítica a los jóvenes de hoy en día: “Usted es un caballero”

Altafulla reveló si está saliendo con alguien y cómo son sus días desde que salió de ‘La casa de los famosos’: “Casi no tengo tiempo”

Influenciadora colombiana fue víctima de violento robo y estuvo en shock varios días: “Todo siempre puede ser peor”

Deportes

Colombia vs. Bolivia EN VIVO:

Colombia vs. Bolivia EN VIVO: Liga de Naciones Femenina, minuto a minuto del partido de la Tricolor en La Paz

Miguel Ángel Borja no continuará en River Plate para 2026, según reporta la prensa argentina

Figura de la selección Colombia Sub-17 llegará a Inglaterra para vincularse con el Manchester United

Así están las cuentas de los equipos para clasificar a la gran final de la Liga BetPlay: se define el campeonato colombiano

Así quedó la tabla de posiciones del cuadrangular A de la Liga BetPlay, tras la victoria del América ante Medellín