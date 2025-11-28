Boyacoman habló sobre quién debe pagar más dinero en una relación y lanzó fuerte crítica a los jóvenes de hoy en día: “Usted es un caballero”

Boyacoman enciende el debate sobre el rol del proveedor en las parejas modernas con su humor sin filtros - crédito @boyacoman/IG

El comediante Boyacoman fue invitado al pódcast 40 grados, conducido por Cris Pasquel, donde no solo habló de su visión sobre las relaciones de pareja, sino también lanzó fuertes críticas a las dinámicas actuales entre hombres y mujeres, especialmente en las nuevas generaciones.

Sus declaraciones, cargadas de humor y comentarios directos, generaron reacciones entre los oyentes por la manera en que abordó temas como el rol del proveedor y la masculinidad en la vida moderna.

Desde el inicio de la conversación, Boyacoman planteó que quienes crecieron en generaciones anteriores tienen una formación distinta respecto a las responsabilidades en una relación.

“Los mayores que venimos de una crianza diferente, yo pienso, entonces todavía somos muy proveedores, ¿es que se llama?”, dijo. Pasquel confirmó: “Sí, sí, sí”.

Las frases más picantes de Boyacoman sobre la masculinidad y la igualdad en las relaciones de hoy - crédito @crispasquel/tiktok

El humorista apuntó que, para él, existe un contraste claro entre esa visión tradicional y la forma en que los jóvenes actuales entienden el concepto de “proveer”.

“Ahora, los pelaos de ahora creen que ser el proveedor de la casa es marranearlo. Entonces, la esposa tiene que o la novia tiene que pagar la mitad del arriendo, la mitad de los servicios, la mitad de tal...”, mencionó Boyacoman.

En medio del comentario, lanzó una frase que desató risas —y polémica— al referirse a esa repartición equitativa de gastos.

“Pues señora, entonces dele la mitad de la cuca, no más”, expresó entre risas, para luego agregar que hay personas “preocupadas porque les marraníen la plata que ni siquiera tienen”.

Según Boyacoman, esa postura de dividir absolutamente todo ha llegado a situaciones que considera absurdas.

Boyacoman defiende la caballerosidad y lanza indirectas sobre la liberación femenina en una charla sin censura - crédito @boyacoman/IG

“Es que si yo voy a cine, ella tiene que pagar la mitad”, citó como ejemplos de lo que escucha frecuentemente entre jóvenes y explicó que, por el contrario, él intenta inculcar en su hijo valores que él considera propios de un caballero.

“No, yo estoy enseñando a mi hijo lo mismo. O sea, si va a invitar a una amiguita o va a tener novia… usted es un caballero”, afirmó el comediante y presentador.