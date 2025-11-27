Tailandia vs. Colombia: hora y dónde ver a la Tricolor en partido decisivo del Mundial de Futsal FIFA 2025 de Filipinas

Nicole Mancilla es la gran figura de la selección Colombia en la Copa Mundial Femenina de Futsal 2025 - crédito FIFA

Llegó la hora de la verdad para la selección Colombia, que buscará su cupo a los cuartos de final del Mundial de Futsal de Filipinas 2025.

Las dirigidas por Roberto Bruno, que vienen de una dura caída ante la selección española por 5-1, buscarán dejar atrás el resultado negativo y enfocarse ante Tailandia, que también se buscará su paso entre las ocho mejores del torneo.

La “Tricolor” quiere avanzar a la siguiente ronda

La selección Colombia Femenina compartirá grupo con España, Tailandia y Canadá - crédito Conmebol

El partido se disputará el 28 de noviembre de 2025, a partir de las 5:00 a. m., en el Philsports Arena, de Manila, y se podrá ver en exclusiva en la aplicación de FIFA Plus.

La jueza del partido será la croata Marijana Oresic, la primera asistente será la italiana Martina Piccolo, la segunda asistente será la albanesa Florentina Kallaba, la cuarta árbitra será la polaca Monika Czudzinowicz, mientras que la jueza de reserva será la polaca Alice Vévodová.

Cómo vienen ambos equipos al encuentro

Tailandia

Las asiáticas también jugarán por un cupo en los cuartos de final - crédito @AseanFutsal / X

La selección tailandesa viene de un partido con muchas emociones: el 25 de noviembre de 2025 derrotó por goleada 6-3 a Canadá.

Con el triplete de Darika Peanpaulin, el gol de Sasiskarn Tongdee y la anotación de Arriya Saeton, las asiáticas lograron un resultado que les permite llegar al partido ante las “Cafeteras” con serias opciones de clasificación.

A continuación, así viene en sus últimos cinco partidos el cuadro asiático:

25 de noviembre de 2025 - Copa Mundial de Futsal de la FIFA: Canadá 3-6 Tailandia

22 de noviembre de 2025 - Copa Mundial de Futsal de la FIFA: España 5-2 Tailandia

17 de mayo de 2025 - Campeonato Asiático de Futsal: Tailandia 3-3 Japón (Japón ganó desde los tiros del punto penal el título por 3-2)

15 de mayo de 2025 - Campeonato Asiático de Futsal: China 2-3 Tailandia

13 de mayo de 2025 - Campeonato Asiático de Futsal: Tailandia 5-2 Hong Kong

Colombia

La selección Colombia definirá la clasificación ante Tailandia en la última jornada de la fase de grupos - crédito Selección Española de Fútbol

Por los lados de la selección Colombia, sufrió un duro revés ante las españolas, el mismo 25 de noviembre.

Con los goles de Irene Samper, de Vane Sotelo, de Antia Pérez, y el doblete de Irene Córdoba, la “Tricolor” se vio superada ante el poderío ofensivo de la “Roja”, que solamente pudo descontar por medio de un autogol de la gran figura del partido: la española Córdoba.

A continuación, así viene Colombia en sus últimos cinco juegos:

25 de noviembre de 2025 - Copa Mundial de Futsal de la FIFA: España 5-1 Colombia

22 de noviembre de 2025 - Copa Mundial de Futsal de la FIFA: Colombia 2-0 Canadá

24 de agosto de 2025 - Torneo Internacional de Xanxere: Brasil 2-0 Colombia

22 de agosto de 2025 - Torneo Internacional de Xanxere: Guatemala 1-5 Colombia

21 de agosto de 2025 - Torneo Internacional de Xanxere: Colombia 1-0 Marruecos

Es importante recordar que, Colombia viene de ser la tercera de la Copa América femenina, torneo que se llevó a cabo en Brasil, y que las anfitrionas se llevaron tras vencer a Argentina por 3-0, el 30 de marzo de 2025 en el Arena Sorocaba.

Así va el grupo B del Mundial de Futsal FIFA de Filipinas:

Grupo B

España: 6 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de +7) Tailandia: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de 0) Colombia: 3 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -2) Canadá: 0 puntos - 2 partidos jugados (diferencia de gol de -5)

Este es el grupo de jugadoras que lidera el técnico Roberto Bruno - crédito Jefatura de Prensa Federación Colombiana de Fútbol

Alisson Olave - (Civil United S.C.)

Paula Valencia (Jhonjota Sports)

Alejandra Páez (Nacional de Uruguay)

Karen Torres (Club Unión de Ecuador)

Laura Bustos (Civil United S.C.)

Melissa Jaimes (F.C Meigas de España)

Ángely Camargo (San Lorenzo de Argentina)

Danna Rodríguez (Civil United S.C)

Dayana Rivera (Civil United S.C)

Merlín Salcedo (Civil United S.C)

Nicole Mancilla (Independiente de Cali)

Diana Celis (Llaneros F.C)

Elizabet Guerra (C.D. Salamanca de España)

Isabella Mosquera (C.D Politécnico)

Así va el Mundial de Fútsal de la FIFA de Filipinas

27 de noviembre de 2025

Polonia 0-1 Marruecos

Argentina 5-1 Filipinas

28 de noviembre de 2025

Tailandia vs. Colombia - 5:00 a. m.

Canadá vs. España - 7:30 a. m.

Tanzania vs. Japón - 11:00 p. m.

29 de noviembre de 2025

Nueva Zelanda vs. Portugal - 1:30 a. m.

Irán vs. Italia - 4:00 a. m.

Panamá vs. Brasil - 6:30 a. m.