Petro califica de “pérfido” poner en duda la identidad de su hija y denuncia persecución contra menores

La primera dama de la nación, Verónica Alcocer fue captada junto al catalán Manuel Grau y su hija, Antonella, en Estocolmo - crédito Expressen

El presidente Gustavo Petro arremetió contra quienes, desde redes sociales y sectores mediáticos, han cuestionado la identidad de la menor que aparece en un video junto a la primera dama, Verónica Alcocer, en Estocolmo, Suecia.

El mandatario calificó de “pérfido” insinuar que la joven no es su hija Antonella y denunció la existencia de una persecución que, según afirma, está alcanzando incluso a menores de edad.

A través de sus redes sociales, el jefe de Estado respondió con firmeza a los señalamientos que sugieren que la menor vista en las imágenes no sería su hija.

En su mensaje escribió: “Poner en duda que la de la foto no es mi hija menor, Antonella, que envié para que pudiera ver a su madre, es simplemente pérfido. No creo que las leyes suecas permitan esta persecución contra menores y menos las leyes colombianas”.

El mandatario reiteró que tanto la normativa sueca como la colombiana protegen a los niños y advirtió que estas insinuaciones, además de infundadas, ponen en riesgo la integridad de su hija.

El presidente respondió en redes sociales rechazando que se cuestione la identidad de su hija y advirtiendo sobre una persecución que, afirma, involucra incluso a menores de edad. - crédito @petrogustavo/X

El pronunciamiento de Petro surgió después de que Luz María Sierra, directora de El Colombiano, publicara un mensaje en su cuenta de X cuestionando la identidad de la menor que aparece en el video grabado por periodistas suecos.

Sierra escribió: “¿Será que Verónica Alcocer está con su hija? ¿O es una amiga? Porque pues… tiene pinta de ser la hija (más adelante en el video la abraza por la espalda). El dato es importante para ver si otra vez Petro le mintió al país, y se hizo la víctima, con el drama de que su familia no se podía reunir”.

La publicación provocó un amplio debate sobre los límites del escrutinio público y la protección de los menores en medio de controversias políticas.

Reacciones en redes: señalamientos de acoso mediático

A este intercambio se sumó el comentario de una usuaria de X, quien denunció lo que calificó como un “acoso mediático enfermizo” contra la familia presidencial. Petro reaccionó a dicho mensaje con un “like”.

La usuaria afirmó: “Lo de Luz María Sierra ya pasa cualquier límite. Convertir a la familia del Presidente en blanco de un acoso mediático enfermizo no es periodismo: es persecución”.

La directora de El Colombiano publicó un mensaje en el que pone en duda que la menor vista en un video en Estocolmo sea la hija del presidente, generando una nueva controversia pública. - crédito X

El contexto: grabación en Estocolmo desató la controversia

La discusión se dio luego de que un periodista del diario sueco Expressen divulgara imágenes en las que se observa a la primera dama Verónica Alcocer saliendo de un edificio en Estocolmo acompañada del catalán Manuel Grau y de una menor que sería Antonella.

La grabación aparece en medio de la polémica que rodea a Alcocer, después de que Petro afirmara que su esposa permanece “encerrada” en Suecia debido a que su nombre figura en la Lista Clinton, lo que según el mandatario le impide viajar.

Las imágenes mostraron a Alcocer saliendo de lo que algunos señalaron erróneamente como una tienda de lujo, versión que el presidente desmintió. Petro aseguró que el edificio corresponde al lugar donde se aloja su hija Antonella, recién llegada desde Bogotá.

Petro denuncia seguimiento a su hija menor

El presidente profundizó en su denuncia e indicó que su hija había sido objeto de seguimiento desde su salida de Colombia:

“Mi hija, que es menor de edad, fue seguida desde Colombia por su itinerario. En el aeropuerto donde llegó, comenzaron a seguirla hasta donde vive su madre”.

Agregó que las imágenes no corresponden a una salida de compras, sino al sitio donde la menor se hospeda temporalmente. “En los videos que grabaron los periodistas suecos, aparece mi hija menor de edad. No salían de una tienda de lujo, salían donde se aloja mi hija menor que recién acaba de llegar de Bogotá”, precisó.

El presidente Gustavo Petro explicó qué pasó con su familia en Estocolmo - crédito @petrogustavo/X

“Así va la persecución a mi familia”

El jefe de Estado concluyó advirtiendo sobre lo que considera una campaña de hostigamiento:

“Así va la persecución a mi familia, hasta a menores de edad en un país democrático”.

Mientras la controversia continúa escalando, el debate gira ahora en torno a los límites del periodismo, la privacidad de los hijos de los líderes públicos y el impacto que estas confrontaciones pueden tener en un contexto político altamente polarizado en Colombia.