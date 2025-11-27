Colombia

Nequi enfrenta una caída total este 27 de noviembre: usuarios reportan errores en pagos y acceso a la aplicación

La aplicación financiera sufre caída en plena víspera de quincena y usuarios reportan fallas masivas en diferentes regiones del país, especialmente en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga

Fallas en Nequi este 27
Fallas en Nequi este 27 de noviembre - crédito Pixabay

La aplicación financiera Nequi presenta fallas generalizadas desde la mañana de este jueves 27 de noviembre.

En redes sociales, las quejas aumentaron, especialmente en X, donde usuarios buscan confirmar si se trata de un incidente generalizado o de un problema individual de conexión.

Numerosos usuarios manifestaron dificultades para ingresar y realizar pagos.

Según algunas denuncias, al intentar acceder a la plataforma aparece el mensaje: ‘Trabajamos para estar disponibles pronto. Inténtalo más tarde’”.

Otro mensaje preocupante sobre esta situación fue el de Yeison Ramírez Parra quien manifestó que “Soy empresario independiente, todos los el 90% de los pagos me los hacen por Nequi, hoy llevo perdidas por más de $100.000. Hasta cuando nos tenemos que soportar estás caídas y por qué el silencio de la Superintendencia Financiera”.

La preocupación entre los usuarios
La preocupación entre los usuarios crece porque se acerca diciembre, una época en la que las transacciones digitales son claves para el comercio - crédito @ramirezpyeison / x

Asimismo, Nancy Trujillo advirtió que entre billeteras virtuales se “tiran la pelota” porque en la plataforma de Daviplata aparece un mensaje que indica: “En este momento Nequi no está disponible para recibir transacciones ¡Pero tranqui! Puedes seguir pasando plata a otro Daviplata y cuentas Davivienda".

Este mensaje confirmó que en Nequi no estaba permitiendo el ingreso ni el envío de dinero a otras entidades bancarias.

En medio de las fallas
En medio de las fallas reportadas con Nequi, Daviplata informó que no está recibiendo transferencias de esta billetera - crédito @nancybt2021 / X

Por su lado, el sitio Downdetector confirmó el incidente con múltiples reportes desde las 7:50 a. m. con el pico más alto a las 9:20 a. m.

Según el portal, los problemas principales se agrupaban en dificultades para iniciar sesión (44%), fallas en el funcionamiento de la aplicación (41%) e inconvenientes en pagos (13%).

Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga se encuentran entre las ciudades más afectadas, según el mapa de interrupciones del portal de monitoreo.

Respuesta de Nequi

Hasta las 10:20, la billetera virtual respondió a los usuarios que se quejaron que “en este momento nuestra App Nequi no está funcionando al 100%. Porfa intenta nuevamente en unos minutos, nuestro equipo de expertos trabaja para darle solución lo más pronto posible".

La billetera virtual presentó excusas
La billetera virtual presentó excusas por las molestias - crédito @Nequi / X

La recomendación de la empresa es consultar en internet el estado real del sistema, que en el último monitoreo informa que: “Todos los servicios están operativos”.

En caso de reportar fallas, Nequi pide paciencia, pero también que se comuniquen a los números de atención al usuario o por el chat.

Segundo día con fallas en Nequi

El miércoles 26 de noviembre, desde temprano, usuarios notificaron complicaciones similares. La página de estado de Nequi indicaba “interrupción parcial” en todos los servicios.

Las quejas se multiplicaron en redes, donde la cercanía de diciembre y la inminente llegada de la quincena aumentaron la preocupación.

“No dejan sacar dinero, no dejan moverlo a tarjetas, no dejan transferir por llaves,” reclamó un usuario en X ante la imposibilidad de disponer de sus fondos.

En respuesta, el equipo de Nequi señaló en redes sociales: “¡Hey! En este momento nuestros servicios se encuentran al 100. Puedes hacer uso de los productos Nequi sin ningún problema. Si presentas alguna novedad, escríbenos al interno para ayudarte”.

Pese a la comunicación oficial, continúan los reportes de fallas y el malestar de los clientes ante las interrupciones en un periodo de alta demanda de operaciones financieras.

