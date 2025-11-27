Murió niño de cinco años atropellado en Medellín: Autoridades investigan el caso

Un niño de cinco años fallece tras ser atropellado por un vehículo en el barrio Colinas del Sur de Medellín - crpedito Europa Press

La comunidad en el barrio Colinas del Sur, en el suroccidente de Medellín, se encuentra consternada por la muerte de un menor de edad en un accidente de tránsito.

Según informaron las autoridades, Jonathan Zapata Rodríguez, de 5 años, perdió la vida después de ser embestido por un vehículo particular en el sector que marca la frontera entre Medellín e Itagüí.

El incidente se produjo el domingo 23 de noviembre cerca de las 5:20 p. m., cuando el menor cruzaba una calle estrecha de la comuna 15 (Guayabal).

Testigos en la zona aseguraron que en ese instante un campero, identificado con placas HAK-278 y conducido por una mujer de nacionalidad china, de 39 años, circulaba por la vía.

Según relatan quienes presenciaron el hecho, el vehículo impactó con su parte delantera al niño y le provocó lesiones graves.