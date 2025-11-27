Colombia

Ministro Armando Benedetti anunció proyecto para penalizar elaboración y porte de fentanilo

La iniciativa legislativa busca sancionar con mayor severidad la manipulación y distribución de opioides sintéticos, en respuesta al aumento de muertes y la presión internacional

El ministro Armando Benedetti anuncia
El ministro Armando Benedetti anuncia un proyecto de ley para penalizar la elaboración, porte y distribución de fentanilo en Colombia - crédito @MinjusticiaCo/X

El Gobierno nacional decidió prohibir todos los precursores de fentanilo en el país, en una medida que busca reforzar el control sobre las sustancias utilizadas en la fabricación de drogas sintéticas.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó que, además de esta prohibición, se presentará un proyecto de ley para penalizar la elaboración, el porte y la distribución de fentanilo, una sustancia que ha generado alarma internacional por su impacto en la salud pública.

La iniciativa surge tras la sesión extraordinaria del Consejo Nacional de Estupefacientes, en la que Benedetti, junto con el ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, propuso incluir el cloruro de bencilo en la lista de sustancias controladas.

Este compuesto, actualmente regulado en Colombia solo para su transporte debido a su toxicidad, es considerado por la DEA como uno de los principales precursores en la fabricación de metanfetaminas y, en menor medida, de fentanilo.

El gobierno colombiano prohíbe todos
El gobierno colombiano prohíbe todos los precursores de fentanilo para reforzar el control sobre drogas sintéticas - crédito DEA

Noticia en desarrollo...

