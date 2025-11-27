La foto de Dua Lipa en Bogotá que desató risas en redes por la forma de proteger su bolso: “Oficialmente es rola”

Dua Lipa se presentó en Perú como parte de su gira en Latinoamérica, que sigue en Bogotá y tendrá como siguiente parada México - crédito @memeotanto/IG | @dualipa/IG

Todo está listo para que el estadio Nemesio Camacho El Campín, de Bogotá, reciba la noche del viernes 28 de noviembre a Dua Lipa, una de las artistas musicales más importantes del mundo.

Desde su llegada la tarde del jueves 26 de noviembre a la capital colombiana, la cantante, compositora y amante de la literatura (tiene un club de lectura llamado Service95 creado en 2021) ya dejó varias postales de lo que ha sido su paso por el país, entre ellas, una fotografía que se convirtió en meme.

En una foto que compartió la cuenta de Instagram @memeotanto la mañana del jueves 27 de noviembre se ve a la cantante caminando por el barrio Chapinero Alto, luego de salir de un restaurante de la zona.

Detrás de ella camina un grupo de fans que buscaba tomarse una foto con la artista, también conocida como “la Diva”.

En una de las fotografías compartidas en las redes sociales, se ve a Dua Lipa rodeada por un grupo de ciudadanos, mientras ella sostiene su bolso rojo de una forma muy particular.

POr la forma como sostiene su bolso, en las redes aseguraron que se “resguardaba” para no ser víctima de un robo por ‘cosquilleo’.

La publicación con la fotografía se hizo viral en redes sociales - crédito @memeotanto/IG

Por tal motivo en la publicación uno de los comentarios señaló: “Una vez más #dualipanosrepresenta”. Mientras que en la leyenda que acompaña la fotografía en la cuenta de Instagram se lee: “Por la forma en que Dua Lipa aprieta su bolso podemos que oficialmente es rola”.

Sumado a los mensajes anteriores, también se encontraron estas palabras de algunas de las internautas colombianas: “4 Horas en Bogotá y ya aprendió cómo es que toca”; “si fuera rola de las mejores, llevaría un canguro o todo en los bolsillos”; o “así lo coge (agarra el bolso) Betty, la fea”.

Antes de su concierto en ‘El Campín’ Dua Lipa salió a caminar por Bogotá y cenó en un restaurante de Chapinero

La llegada de Dua Lipa a Bogotá intensificó el ánimo de sus seguidores que la esperaron durante horas para saludarla en su paso previo al concierto que marcará su presentación en el estadio El Campín este 28 de noviembre de 2025.

La artista arribó a la capital el 26 de noviembre y eligió compartir una cena en el restaurante Selma, ubicado en el sector de Chapinero, reconocida zona gastronómica de la ciudad.

La intérprete de New Rules estuvo acompañada de su prometido, el actor Callum Turner, familiares y amigos cercanos.

Selma fue el restaurante elegido por Dua Lipa y su familia para cenar la noche del miércoles 26 de noviembre en Bogotá. Este lugar es propiedad del chef colombiano Álvaro Clavijo e hizo parte de los 100 mejores restaurantes en Latinoamérica que eligió para 2025 'The Worlds 50 Best', quedando en el puesto 96 - crédito @selma_rest/IG

La aparición de Dua Lipa en uno de los restaurantes más destacados de Latinoamérica desencadenó reacciones inmediatas entre sus fanáticos, que aprovecharon la oportunidad para tomar fotografías y videos durante la velada.

La cantante lució un vestido rojo y compartió con su círculo más cercano, mientras varios admiradores aguardaron a las afueras en busca de un saludo.

Durante la estadía de Dua Lipa en el lugar, fue su hermana Rua Lipa la que se acercó a los simpatizantes, se tomó fotos y agradeció las muestras de cariño dirigidas a la artista.

Otros momentos destacados de la noche incluyeron la interacción de la cantante con el equipo del restaurante, posando junto a más de 16 trabajadores entre meseros y cocineros.

La imagen que se compartió en redes sociales, motivó comentarios como “La amo, ella es tan humana” y “qué buena suerte la de los meseros”.

La cantante británico-albanesa llegó a la capital colombiana en compañía de Callum Turner, familiares y su estrecho círculo previo a su esperado show - crédio @dualipacentral_/ X

El círculo familiar también estuvo presente en el entorno del hotel donde se hospeda el equipo de la artista. Algunos seguidores lograron ver la entrada y salida de Dukagjin Lipa, padre de la cantante, mientras otros reportaron que Dua Lipa abandonó el lugar por una salida alterna para evitar tumultos.

La parada de Dua Lipa en Colombia corresponde a uno de los puntos finales de su gira internacional, el Radical Optimism Tour, que ha incluido presentaciones en Australia, Europa y países sudamericanos como Argentina, Chile, Brasil y Perú.

El espectáculo en el estadio El Campín se programó para el viernes 28 de noviembre a las 7:00 p.m..

El repertorio previsto para el concierto contempla temas como Don’t Start Now, Levitating, éxitos del álbum Radical Optimism —disco lanzado en 2024 y que encabezó las listas en el Reino Unido—, además de Training Season y End of an Era.

La artista británico-albanesa disfruta de la capital junto a su entorno y suma expectación entre sus fanáticos antes del show en el estadio, donde interpretará éxitos recientes y una canción local sorpresa - crédito @dualipabrasil @dualipacentral_/ X

Parte del atractivo de la gira ha sido la interpretación de una canción típica en cada país visitado. En Argentina, la cantante eligió De música ligera (Soda Stereo), en Perú interpretó Cariñito (con Mauricio Mesones) y en Chile incluyó Tu falta de querer (Mon Laferte) en su show.

En Bogotá, la incógnita gira en torno a cuál será la selección local para la noche de El Campín. Entre las opciones que circulan en internet se encuentran One Day (grabada con J Balvin); así como clásicos como Whenever, Wherever o Antología de Shakira; Si antes te hubiera conocido de Karol G; La Camisa Negra de Juanes; y Hawai de Maluma. La respuesta definitiva se conocerá solo en escena.