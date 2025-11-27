Colombia

Hora y dónde ver Red Bull Nueva Historia, el evento que celebra 20 años de las competiciones de ‘freestyle’

Con campeones de las ediciones anteriores y promesas de la disciplina, el evento se llevará a cabo el 29 de noviembre en Buenos Aires

Se celebrarán 20 años de
Se celebrarán 20 años de la competencia más importante del freestyle en español

El freestyle, una disciplina que consiste en improvisar en batallas de rap, ha logrado ganar popularidad en Latinoamérica por los eventos producidos por FMS y Red Bull.

Este último es el organizador del torneo anual que enfrenta a los mejores improvisadores de cada país, que se podría comparar con la Copa del Mundo de fútbol, puesto que se realiza bajo un formato similar de eliminación directa.

Precisamente, buscando hacer un homenaje a los participantes de las 20 ediciones que se han hecho de esta competición, el 29 de noviembre se llevará a cabo el Red Bull Nueva Historia en Buenos Aires.

En este evento participarán excampeones mundiales y promesas de la nueva generación, incluyendo al colombiano Fat N, que fue subcampeón del mundo en 2024.

16 raperos de diferentes generaciones
16 raperos de diferentes generaciones participarán del evento

Este es el listado de los participantes de Nueva Historia

Los 16 raperos serán divididos en grupos de cuatro personas, en el primero, que son campeones longevos, estarán Noult, Frescolate, LinkOne y Hadrian; el de la mitad de la generación contará con la presencia de Aczino, Skone, Invert y Arkano; mientras que el de ganadores recientes tendrá a Bnet, Gazir, Rapder y Chuty.

El colombiano Fat N fue ubicado en el último grupo con Azuky, Exe y Sophia, que son otras figuras nuevas en la disciplina y que han sido señalados por los jurados como los mejores prospectos del rap.

El mejor competidor de cada grupo avanzará a la semifinal de la competencia, en donde deberá ganar dos batallas más para proclamarse como el mejor improvisador de los 20 años del torneo.

El jurado de la velada estará conformado por el argentino Dtoke, el chileno Blazzt, el venezolano Kim, el dominicano Jayco y el fundador de Los Aldeanos, El B. Cabe mencionar que para que un participante sea declarado ganador de un enfrentamiento, al menos tres de los jueces debe votar a su favor.

Azcino aparece entre los favoritos
Azcino aparece entre los favoritos a quedarse con el título

Hora y dónde ver el evento

Como se realiza habitualmente, esta competencia será transmitida el 29 de noviembre exclusivamente en el canal de YouTube de Red Bull, mientras que el horario fue definido para que en la mayoría de países hispanohablantes pueda ser visto con una gran participación de los fanáticos.

  • Chile: 5:00 p. m.
  • Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 4:00 p. m.
  • México, Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Honduras: 3:00 p. m.
  • España: 10:00 p. m.

En la descripción de los participantes se destaca al colombiano por su versatilidad para improvisar con diferentes bases de sonido; además, mencionan que en caso de seguir siendo regular en los eventos, podría convertirse en una de las figuras de la nueva generación en la disciplina.

“Subcampeón nacional de 2023 y subcampeón internacional de ese mismo año, llegando a rozar la gloria máxima. Carismático, fresco y rápido, es una de las nuevas caras del freestyle mundial“.

El colombiano estará en el
El colombiano estará en el grupo de promesas

En la previa del evento, Fat N mencionó el orgullo que siente de poder competir junto con raperos que veía en televisión cuando era niño.

“Estoy muy contento por todo lo que se viene dando en las batallas y pues aparte por lo que está haciendo este evento, que siento que la unión que está generando es muy grande y todo el mundo quiere ir a ganar, pero no se deja la convivencia de lado, entonces es muy bonito el evento”.

A nivel de los favoritos, se menciona que los principales competidores son el mexicano Azcino, que es referenciado por especialistas como el mejor de la historia. También figuran los competidores españoles Chuty, Bnet y Gazir, que en la previa llegan con una regularidad mejor de competencia y han encabezado varios eventos mundiales, incluyendo la FMS de Colombia.

