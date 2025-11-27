Habló la madre de la joven militar que falleció tras caer de un piso 18 en Cartagena y descartó suicidio: “Me dijo que no se sentía bien”

La joven habría caído del piso 19 de este edificio, en Cartagena, el 16 de octubre de 2025 - crédito Google Maps y redes sociales/X

La madre de Leidy Vanessa Benítez, la joven militar de 24 años que perdió la vida tras caer de un piso 18 en Cartagena, dio nuevas declaraciones sobre el hecho.

Según su versión, su hija no se habría quitado la vida y que estaba tratando de alejarse de alguien antes del fatal desenlace.

El hecho ocurrió el pasado 16 de octubre cuando Leidy Vanessa Benítez, que servía en el Ejército Nacional y se encontraba de vacaciones antes de finalizar su servicio militar en la localidad bogotana de Puente Aranda, viajó a Cartagena junto a una amiga.

El caso, que inicialmente abordado como un posible suicidio, ahora apunta a otra hipótesis que ha suscitaría nuevas preguntas sobre lo sucedido.

De acuerdo con el testimonio recogido por Q’Hubo, la madre de la joven detalló que Benítez se habría alojado inicialmente en el piso 19 del edificio Urbin 48, en el barrio Torices, poco antes de haber sido vista en el piso 23 con dos extranjeros y la otra mujer que la acompañaba.