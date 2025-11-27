Colombia

Corte Suprema confirmó condena de 18 años de prisión por abuso sexual infantil: hubo errores en valoración de pruebas

El tribunal de casación determinó que la sentencia absolutoria fue producto de errores en la valoración de pruebas y destacó la importancia de considerar la vulnerabilidad de las víctimas menores de edad

Guardar
La Corte Suprema de Justicia
La Corte Suprema de Justicia de Colombia revocó la absolución y restableció la condena contra Jhon Carliones Pérez Domínguez por abuso sexual infantil - crédito Colprensa

La Corte Suprema de Justicia de Colombia resolvió un caso de alto impacto humano y social al anular la absolución y restablecer la condena contra Jhon Carliones Pérez Domínguez por delitos de abuso sexual infantil.

La decisión, firmada el 12 de noviembre de 2025 en Bogotá, revocó el fallo absolutorio dictado por el Tribunal Superior de Bogotá en julio de 2021 y confirmó la sentencia de primera instancia que había impuesto 18 años de prisión a Pérez Domínguez por acceso carnal abusivo y actos sexuales agravados contra una menor de 14 años.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El caso se remonta a hechos ocurridos entre 2014 y 2015, cuando Pérez Domínguez convivía con la madre y los dos hijos de la denunciante, entre ellos la víctima nacida en 2006.

De acuerdo con la investigación, durante ese período el acusado sometió a la niña a diversas actividades sexuales, incluyendo penetraciones por vía anal y vaginal, tocamientos y situaciones de abuso reiterado. La denuncia formal se presentó en 2016, y la Fiscalía imputó los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales con menor de 14 años, ambos agravados.

En noviembre de 2020, el Juzgado Treinta Penal del Circuito de Bogotá halló a Pérez Domínguez penalmente responsable y le impuso una pena de 18 años de prisión e inhabilitación para ejercer derechos y funciones públicas por igual término.

La defensa apeló, y el Tribunal Superior de Bogotá revocó la condena, absolviendo al acusado. Esta decisión fue recurrida en casación por la Fiscalía, que sostuvo que el Tribunal había incurrido en errores graves al valorar la prueba y al interpretar la ley.

El conflicto central del expediente giró en torno a la valoración de la credibilidad de la víctima y la admisibilidad de las declaraciones previas al juicio oral. La Fiscalía argumentó que el Tribunal cometió un “error de derecho” al descartar la entrevista y la anamnesis realizadas a la menor, pruebas que, según la ley y la jurisprudencia vigente, debían ser admitidas como prueba de referencia en casos de abuso sexual infantil.

Además, sostuvo que el Tribunal no consideró la especial confiabilidad del testimonio de las víctimas de abuso sexual infantil ni la importancia de la persistencia y consistencia en sus relatos.

En palabras del fallo, la Corte Suprema subrayó: “La Fiscalía puede optar por la forma de introducción de la versión de la víctima que considere más adecuada. Ello, ante la eventualidad de que la declaración rendida por la víctima por fuera del juicio oral sea contraproducente para su teoría del caso”.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Abuso sexual infantilCorte Suprema de Justicia de ColombiaJhon Carliones Pérez DomínguezTribunal Superior de BogotáColombia-Noticias

Más Noticias

Fiscalía reveló los hallazgos de la revisión de los archivos incautados a ‘Calarcá’: “Una gran cantidad de información de carácter financiero”

Luz Adriana Camargo anunció la conformación de un equipo de investigación determinar como el grupo criminal obtiene recursos económicos

Fiscalía reveló los hallazgos de

Dane se adelantó y destapó una de las cifras que marcará la pelea por el salario mínimo en Colombia

La publicación adelantada de la Productividad Total de los Factores despejó el camino para la negociación salarial del 2026. Con el indicador listo desde ya, las partes llegan a la mesa sin el ruido que suele rodear este anuncio

Dane se adelantó y destapó

Petro volvió a rectificar acusación contra Paloma Valencia, pero lanzó pulla: “Es como tirar a una bolsa de basura las historias”

El presidente se disculpó por haber asegurado que la precandidata fue cómplice de los ‘falsos positivos’

Petro volvió a rectificar acusación

Video: Dua Lipa fue vista con su prometido en uno de los museos más prestigiosos del centro de Bogotá

La artista disfrutó de una de las colecciones de arte más importantes a nivel internacional

Video: Dua Lipa fue vista

La selección Colombia es favorita para ganar el mundial de 2026, según periodista español: “Lo he dicho siempre”

El combinado nacional espera quedar en un buen grupo durante el sorteo de la FIFA, pero para un comunicador europeo, la Tricolor tiene condiciones para pelear el título

La selección Colombia es favorita
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’

Revelan conversación entre ‘Chiquito Malo’ y ‘Gonzalito’, máximos cabecillas del Clan del Golfo, cuestionando al Gobierno Petro: “Les duele más la muerte de un guerrillero”

Explosión en El Patía, Cauca, dejó un civil muerto y un soldado herido en ataque contra vehículo militar

Alarma en Puerto Gaitán, Meta, por amenazas de muerte a líderes comunales: grupo guerrillero estaría detrás del hostigamiento

Liberan enfermo a comerciante y esposo de funcionaria en Miranda, Cauca: disidencias de las Farc pedían $4.000 millones

Operativo del Ejército dio de baja a cabecilla del Clan del Golfo y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

ENTRETENIMIENTO

Video: Dua Lipa fue vista

Video: Dua Lipa fue vista con su prometido en uno de los museos más prestigiosos del centro de Bogotá

Esta fue la reseña que Dua Lipa hizo en su club de lectura de ‘Cien años de soledad’: “Reflexionando sobre el amor y la guerra”

Westcol se sinceró y reveló que aun tiene sentimientos por Aida Victoria Merlano: “Siempre la voy a querer”

Westcol anunció su propio ‘reality’, al que llamará ‘La mansión de los streames’: fecha de estreno y reglas del juego

Cristian del ‘Desafío Siglo XXI’ reveló cuánto dinero se llevó del programa tras su inesperada salida

Deportes

La selección Colombia es favorita

La selección Colombia es favorita para ganar el mundial de 2026, según periodista español: “Lo he dicho siempre”

EN VIVO América de Cali vs. Medellín, fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga BetPlay: duelo de rojos para seguir peleando por la final

Equipo colombiano cambiará boletas por juguetes en las finales de la Liga Betplay, estos son los términos y condiciones

Final Copa Libertadores 2025: hora y dónde ver Palmeiras vs. Flamengo en Colombia

Teófilo Gutiérrez elogió a Jhon Jáder Durán: “Es uno de los mejores de Colombia”