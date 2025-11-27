Esta fue la reseña que Dua Lipa hizo en su club de lectura de ‘Cien años de soledad’: “Reflexionando sobre el amor y la guerra”

García Márquez obtuvo el premio Nobel de Literatura en 1982 por 'Cien años de soledad' - crédito service95 / Instagram | Mauricio Vélez

Dua Lipa, la reconocida cantante británico-albanesa (que también cuenta con la nacionalidad kosovar), recomendó antes de su concierto en Bogotá (el viernes 28 de noviembre de 2025) la novela Cien años de soledad del premio Nobel de literatura colombiano Gabriel García Márquez.

Este episodio se rememoró por cuenta de la visita a la capital colombiana como parte de su gira Radical Optimism Tour, la artista que ha mostrado en redes otra de sus facetas: la de amante de las letras.

Para esto, y desde 2021, la cantante lanzó su plataforma editorial Service95 en Instagram, que también sirve como un club de lectura a nivel mundial.

La artista compartió con sus seguidores a mediados de septiembre de 2023 en varias publicaciones a través de sus redes sociales que la obra del escritor colombiano oriundo de Aracataca (Magdalena) la mantuvo “hechizada”, destacando la capacidad del libro para transportarla y hacerla reflexionar sobre temas esenciales de la vida.

En su recomendación, Dua Lipa señaló que los elementos fantásticos y la narrativa del nobel colombiano la cautivaron por completo.

En sus palabras, admitió sentirse representada por algunos de los integrantes de la familia Buendía, protagonistas de la emblemática historia que se desarrolla en Macondo.

Para la cantante, perderse en los pasajes escritos por García Márquez es una parte fundamental de la experiencia que ofrece la novela.

“Me fascinaron los elementos fantásticos que conviven con la realidad y me encantó cómo el tiempo se repite y oscila en la ciudad ficticia de Macondo”, explicó en la reseña que dejó en el sitio web de Service95.

Como cientos de lectores que se abrumaron en principio con la cantidad de personajes, y que se ayudan con el árbol genealógico para no confundirse, Dua Lipa también tuvo que ayudarse a lo largo de la lectura.

“Es cierto que, en ocasiones, tuve que orientarme entre los numerosos Aurelianos y José Arcadios que pueblan las siete generaciones de la familia Buendía. Pero perderse y sucumbir al dominio narrativo de Gabriel García Márquez es parte del placer de esta épica historia”, detalló la artista en la reseña.

“A lo largo del camino, me encontré reflexionando sobre el amor y la guerra, los lazos familiares, las consecuencias de la modernidad y, por supuesto, los múltiples significados de la soledad. Es irresistible”, cerró Dua Lipa en ese entonces.

La reacción de los seguidores de Dua Lipa no se hizo esperar. Varios usuarios celebraron su recomendación y hasta la consideraron “una colombiana más” por el nivel de conexión que detalló luego de finalizar la obra de García Márquez.

Club de lectura y hasta festival musical: Dua Lipa incursionan en otros campos

Dua Lipa ha consolidado su carrera más allá de la música, construyendo un auténtico imperio cultural compuesto por un newsletter, un club de lectura y un festival internacional.

La artista ha usado su influencia para promover el diálogo cultural y la participación social, al tiempo que sostiene una postura firme sobre problemáticas políticas de orden mundial.

Nacida en Londres en 1995, Dua Lipa es hija de refugiados albanokosovares que llegaron al Reino Unido tras huir de la guerra de Bosnia.

Su familia, marcada por la resistencia y la defensa de la memoria histórica —su abuelo dirigió el Instituto de Historia de Kosovo y fue apartado por negarse a modificar la narrativa oficial bajo presión serbia—, influyó en el carácter público de la cantante.

La intérprete creció entre la capital británica y Pristina, localidad a la que regresaron tras la independencia de Kosovo. A los 15 años logró el permiso de sus padres para volver sola a Londres y perseguir una carrera artística, experiencia que combinó con trabajos como camarera y modelo antes de abrirse paso a través de versiones musicales subidas a YouTube.

Desde su salto a la fama con el éxito mundial New Rules en 2017, Dua Lipa expandió su influencia cultural con proyectos reconocidos internacionalmente. En 2021 lanzó Service95, un boletín digital que evolucionó en comunidad global y se consolidó con el Service95 Book Club, que supera los 500.000 seguidores en Instagram, señaló Radiónica.

Este club promueve la literatura contemporánea, con recomendaciones mensuales que han incluido títulos (además de Cien años de soledad de García Márquez) y obras de autores como Hernán Díaz, Mariana Enriquez y Margaret Atwood.

Desde junio de 2025, la plataforma cuenta con un pódcast en Spotify en el que la propia cantante entrevista a escritores reconocidos.

El impacto de Dua Lipa también se traslada al ámbito de los eventos. En 2016 fundó junto a su padre el festival Sunny Hill en Pristina, concebido para apoyar a comunidades vulnerables y crear espacios de intercambio cultural.

El festival ha contado con la participación de artistas internacionales como Miley Cyrus y ha crecido como cita anual en la región.

A diferencia de muchas figuras del pop internacional, Dua Lipa mantiene una postura pública activa en cuestiones políticas y ha reflexionado sobre su experiencia como hija de refugiados y el peso de la opinión pública en la industria musical. “No quieren que seas política. No quieren que seas inteligente. Hay mucho más en mí que solo lo que hago”, dijo en una ocasión.

Su activismo y proyectos alternativos reconfiguran el papel de una estrella pop, ofreciendo una imagen alejada de lo convencional y apostando por el pensamiento crítico y la participación.