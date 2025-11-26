Registraduría Nacional anuncia segunda jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación

Varios puntos del país recibirán a ciudadanos que actualizan su información electoral durante la jornada de la Registraduría Nacional - crédito REUTERS/Luisa González

La Registraduría Nacional del Estado Civil llevará a cabo la segunda jornada de inscripción de ciudadanos en puestos de votación del 27 al 30 de noviembre.

Esta iniciativa tiene el propósito de facilitar el cambio de puesto de votación para los colombianos que han trasladado su sitio de residencia, regresaron al país de forma permanente o cuya cédula fue expedida antes de 1988 y aún no aparecen inscritos en el censo electoral.

Durante esta jornada, la entidad habilitará más de once mil puestos de votación en todo el país, operativos entre las 8:00 a.m. y las 5:00 p.m.

El listado completo de los puestos habilitados se encuentra disponible en la página web de la Registraduría, dentro de la sección ‘Electoral’ y en el banner ‘Votar cerca, te acerca’.

El trámite de inscripción se realiza presentando la cédula amarilla con hologramas o la cédula digital, en formato físico o desde un dispositivo móvil.

Solo deben efectuar la inscripción quienes cambiaron de residencia, regresaron del exterior de forma permanente o cuyos documentos datan de antes de 1988 y no se encuentran en el censo.

Antes de acercarse a realizar el proceso, la Registraduría recomienda consultar el lugar de votación actual en la página web en el espacio de ‘Consulta Censo’, donde se debe digital el tipo de documento y el número.

El sistema informará si la persona forma parte del censo electoral y precisará el puesto de votación asignado.

El periodo de inscripción para votar en las elecciones del Congreso finaliza el 8 de enero de 2026 y el plazo para las elecciones presidenciales se extiende hasta el 31 de marzo de 2026, de acuerdo con los calendarios oficiales.

La Registraduría destaca que, desde el 1 de septiembre de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2026, ha dispuesto cerca de 400 puntos de inscripción en sitios seleccionados de ciudades principales y medias.

De igual forma, mantiene activas más de 1.000 campañas móviles de inscripción de ciudadanos, que cubren universidades, plazas, centros comerciales y otros espacios concurridos en todos los departamentos.

Estas jornadas complementan el trabajo regular en las sedes de la Registraduría en todo el país y los trámites efectuados ante los consulados colombianos en el exterior.

La estrategia apunta a optimizar el acceso al derecho al voto, reducir el abstencionismo y robustecer la democracia, procurando que los ciudadanos puedan sufragar en puntos cercanos a su domicilio.

Estas jornadas especiales buscan acercar el proceso electoral a la ciudadanía y brindar alternativas para actualizar la información en el registro electoral de cara a las próximas elecciones legislativas y presidenciales de 2026.