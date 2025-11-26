Petro explicó qué estaba haciendo su familia en Estocolmo y denunció persecución: “No salían de una tienda de lujo”

El presidente Petro aseguró que su hija fue perseguida en su viaje para visitar a su madre en Suecia - crédito Luisa González/Reuters y Redes sociales/X

El presidente Gustavo Petro se refirió a la grabación que difundieron algunos periodistas suecos en medios de comunicación y redes sociales en la que se ve a su esposa, Verónica Alcocer, a su hija Antonella Petro, y al catalán Manuel Grau, en Estocolmo (Suecia).

La primera dama, que no tendría ya ninguna relación sentimental con el primer mandatario, fue abordada por los periodistas, que le solicitaron una entrevista. Esto, justo cuando salía de un edificio, acompañada de su hija y de Grau. Alcocer se negó a dar alguna declaración y únicamente aclaró que no habla inglés.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

Las imágenes generaron controversia, toda vez que se indicó que los tres estaban saliendo de una tienda de lujo en Estocolmo. Esta afirmación causó consternación, teniendo en cuenta que la primera dama ha sido criticada por aparentemente llevar una vida costosa en el exterior, pese a haber sido incluida en la Lista Clinton por orden del Gobierno de Estados Unidos.

En consecuencia, el presidente Petro se pronunció sobre la información que ha surgido al respecto, explicando con detalles qué hacía su familia en Estocolmo. De acuerdo con lo expuesto, decidió enviar a su hija Antonella a visitar a su madre, garantizando, además, que tuviera acompañamiento.

Pero, según precisó, sus movimientos fueron cuidadosamente estudiados por algunas personas, que la siguieron en todo momento. “Mi hija, que es menor de edad, fue seguida desde Colombia por su itinerario. En el aeropuerto donde llegó, comenzaron a seguirla hasta donde vive su madre”, indicó.

Aunado a ello, aclaró que el edificio de donde salieron todos, y donde fueron abordados por los periodistas, no correspondía a una tienda costosa; aseguró que es el lugar donde se estaba alojando su hija.

“En los videos que grabaron los periodistas suecos, aparece mi hija menor de edad. No salían de una tienda de lujo, salían donde se aloja mi hija menor que recién acaba de llegar de Bogotá”, detalló.

Añadió: “Así va la persecución a mi familia, hasta a menores de edad en un país democrático”.

El presidente Gustavo Petro explicó qué pasó con su familia en Estocolmo - crédito @petrogustavo/X

En desarrollo...