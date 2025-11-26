Frisby Colombia le ganó ‘round’ a Frisby España: juzgado le ordenó a la empresa europea suspender el uso de la marca

Frisby España recibió una orden judicial que restringe el uso de la marca hasta que se resuelva el litigio con la firma colombiana - crédito @jelgect@tejodioel/X

El Juzgado Mercantil de Alicante ordenó a Frisby España suspender temporalmente el uso de la marca hasta que se resuelva el litigio iniciado por Frisby Colombia.

En la notificación, divulgada por W Radio, se detalla que Frisby España debe retirar todas sus publicaciones en Instagram, desactivar su página web y abstenerse de utilizar la marca en cualquier soporte o canal mientras no exista una decisión definitiva sobre el caso.

Las autoridades españolas argumentaron que continuar con el uso de la marca podría causar un daño irreparable a Frisby Colombia.

Así las cosas, la medida se mantendrá vigente hasta que el juzgado emita una resolución que defina el litigio entre ambas compañías.

Charles Dupont, portavoz de Frisby España, recordó que es el único dueño de la marca en la Unión Europea - crédito Frisby España y Frisby Colombia/Europa Press/Colprensa

Ante esta situación, Frisby España compartió un comunicado de prensa con W Radio que indica: “Aunque la posición jurídica de Frisby España S.L. es sólida y está respaldada por normativa europea y española, la resolución adoptada por el tribunal resulta sorprendente, especialmente teniendo en cuenta el estado actual de los derechos marcarios de la parte actora“.

Por lo anterior, la compañía presentará recurso de apelación, que será resuelto por la Audiencia Provincial en las próximas semanas. “Como es habitual, esta resolución cautelar no prejuzga en absoluto el resultado del procedimiento principal, que continúa su tramitación ordinaria“.

En este mismo contexto, Frisby España decidió ajustar su apertura y estima una nueva fecha para el 1 de marzo de 2026, pero todo dependerá de la decisión final que tomen las autoridades.

“Durante este periodo, nuestro equipo seguirá perfeccionando procesos, estándares de calidad, logística, cocina y experiencia de cliente, para ofrecer un lanzamiento impecable en cuanto exista una resolución firme sobre las medidas cautelares“, indican en el comunicado.

¿Qué pasó con Frisby Colombia y España?

Lo anterior sucede en el contexto de un pleito legal que se tramita ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (Oepm) y la Oficina Europea de Propiedad Intelectual (Euipo), después de que la empresa colombiana denunció el uso indebido de su identidad gráfica y de su mascota.

Frisby Colombia solicitó a las autoridades que se reconozca su derecho sobre la marca o que Frisby España no pueda utilizarla.

Ambas partes intentaron negociar antes del proceso judicial, pero no lograron acuerdo. Por esto, la marca colombiana formalizó la demanda por infracción de derechos de propiedad intelectual y por actos de competencia desleal contra Frisby España S.L. y Charles Dupont.

La compañía con sede en Europa indicó este miércoles, 16 de noviembre, que “siguen en curso cuatro procedimientos contra Frisby S.A. BIC (Colombia) ante la Oepm y Euipo”.

La marca con sede en España indica que “dado el estado actual de esos expedientes, salvo un escenario excepcional o un auténtico milagro jurídico, Frisby S.A. BIC (Colombia) no tiene vía realista para recuperar la exclusividad de la marca en el territorio de la Unión Europea, lo que constituye precisamente el fundamento de su acción cautelar”.

Asimismo, Frisby España S.L. interpondrá demanda reconvencional en el procedimiento principal, en defensa de sus derechos y frente a los daños derivados de las actuaciones de Frisby S.A. BIC.

Frisby España presenta su nuevo logotipo mientras enfrenta acusaciones de suplantación de identidad por parte de la cadena colombiana - crédito @frisby_es/Instagram

Hasta el momento, la marca colombiana no ha publicado comunicaciones oficiales sobre el avance del proceso judicial y la decisión de las autoridades españolas, por lo que se espera que en las próximas horas se pronuncie, teniendo en cuenta que desde España no recibieron la noticia de la mejor manera.

La última información de la compañía es que en 2025 hizo una inversión de 98.000 mil millones de pesos para fortalecer su presencia en el país a partir de la inauguración de nuevos puntos en Antioquia.

El proyecto también contempla la remodelación de otros locales en diferentes partes del país para acercarse más a los clientes y cumplir la meta de que alimentar con amor va más allá de un producto delicioso, ya que quieren vender experiencias significativas que aporten, además, al desarrollo del país con la apertura de nuevos empleos.