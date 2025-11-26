Operativo del Ejército dio de baja a uno de los cabecillas del Clan del Golfo en el Caribe colombiano y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

El cabecilla abatido tenía un extenso prontuario criminal - crédito Ejército Nacional | Colprensa / Condorito App

Tropas del Ejército Nacional neutralizaron en combates a alias Cóndor, señalado cabecilla del Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Montelíbano, Córdoba (región Caribe colombiana).

Así lo confirmó la institución por medio de un comunicado que se emitió la mañana del miércoles 26 de noviembre de 2025, y luego de una operación desarrollada en coordinación con el Gaula Militar Bajo Cauca y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

En el mismo enfrentamiento fue abatido uno de los escoltas del cabecilla.

El resultado representa un duro golpe al componente criminal focalizado de la Subestructura Rubén Darío Ávila del grupo armado ilegal denominado de esta forma por parte del Gobierno nacional a partir de 2025, y de acuerdo con lo que informó a medios de comunicación el brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante Décima Primera Brigada del Ejército Nacional.

La acción militar se registró en el corregimiento de Tierradentro, jurisdicción de Montelíbano, Córdoba, donde las tropas sostuvieron combates con integrantes del Clan del Golfo (como también se le conoce al Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—).

Las autoridades incautaron dos armas cortas, un fusil, cinco proveedores, 296 cartuchos de diferentes calibres, tres celulares y una motocicleta en el lugar de los hechos, resultados que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales.

Los combates se registraron en Tierradentro, jurisdicción del municipio de Montelíbano, Córdoba - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con la inteligencia del Gaula Militar Sinú, uno de los presuntos delincuentes neutralizados fue identificado como alias Cóndor o Condorito, señalado cabecilla y responsable de diversas acciones criminales en la región.

Este detalle provocó que en redes sociales los usuarios no dejaran pasar el inusual alias, debido a que recordó al del famoso personaje de historietas y que vio la luz en 1949 por primera vez con la publicación que lleva su homónimo, y creada por René Ríos ‘Pepo’ Boettiger.

Uno de los comentarios en portales de medios regionales del Caribe que desató la risas en medio de las redes fue que “‘Condorito’ quedó plop”, una de las reacciones que más recuerdan al personaje central de la historieta cómica cuando se finalizan muchas de sus aventuras, y que cuenta con algunos personajes como ‘Coné’, ‘Pepe Cortisona’, ‘Yayita’, ‘Tremebunda’, ‘Don Cuasmodo’ y ‘Huevoduro’, entre otros.

Según el reporte, “Condorito” llevaba cerca de ocho años en las filas de la organización y operaba en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Planeta Rica y San José de Uré, Córdoba.

El prontuario de alias Cóndor también incluye acciones terroristas, homicidios, secuestro, tortura, emboscadas y múltiples hechos delictivos que afectaron a miembros de la Fuerza Pública y a la población civil.

Declaraciones del brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante Décima Primera Brigada del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

Por ejemplo, señaló el general Arias, en 2021 habría participado en la activación de un campo minado al paso de un vehículo NPR (tipo furgón) en la vereda Liborina del municipio de Puerto Libertador, atentado en el que murieron cinco militares y siete resultaron heridos.

Otro de los hechos que figuran en su prontuario ocurrió en 2022, cuando fue señalado por la emboscada con artefacto explosivo que dejó siete policías heridos en la vereda Las Claritas.

El historial criminal continúa con la responsabilidad en el secuestro y tortura de dos suboficiales del Ejército Nacional, así como el hurto de sus armas de dotación y una motocicleta oficial, hechos perpetrados en 2024 en el corregimiento El Doce de Tarazá, Antioquia. Las investigaciones lo vinculan también con el asesinato de dos personas en Valdivia, Antioquia, a quienes se acusó de ser colaboradores de la Fuerza Pública.

Durante 2025, las autoridades atribuyen a alias Cóndor acciones delictivas contra policías y militares en Remedios, Valdivia y Cáceres, Antioquia, en el desarrollo del paro armado, tras la neutralización de alias Chirimoya.

Los resultados del operativo se conocieron la mañana del miércoles 26 de noviembre de 2025 - crédito @COL_EJERCITO/X

Adicional a todo lo anterior, también se le responsabiliza de participar en el asesinato de dos soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 33 Junín en el corregimiento Tierra Santa, jurisdicción de Buenavista, Córdoba.

Fuentes militares apuntan a que alias Condorito es investigado por desplazamientos forzados y el cobro de extorsiones a diversos gremios de la región sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.

La ofensiva de las Fuerzas Armadas en la zona persiste, con el objetivo de detener el avance de las estructuras del crimen organizado y garantizar condiciones de seguridad para la comunidad local.