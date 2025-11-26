Colombia

Operativo del Ejército dio de baja a uno de los cabecillas del Clan del Golfo en el Caribe colombiano y las redes no perdonaron: “‘Condorito’ quedó plop”

Las tropas del Ejército neutralizaron en combates a alias Cóndor, en zona rural del municipio de Montelíbano, Córdoba: tenía un prontuario criminal de terror

Guardar
El cabecilla abatido tenía un
El cabecilla abatido tenía un extenso prontuario criminal - crédito Ejército Nacional | Colprensa / Condorito App

Tropas del Ejército Nacional neutralizaron en combates a alias Cóndor, señalado cabecilla del Clan del Golfo, en zona rural del municipio de Montelíbano, Córdoba (región Caribe colombiana).

Así lo confirmó la institución por medio de un comunicado que se emitió la mañana del miércoles 26 de noviembre de 2025, y luego de una operación desarrollada en coordinación con el Gaula Militar Bajo Cauca y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación.

En el mismo enfrentamiento fue abatido uno de los escoltas del cabecilla.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro

WhatsApp Channel

El resultado representa un duro golpe al componente criminal focalizado de la Subestructura Rubén Darío Ávila del grupo armado ilegal denominado de esta forma por parte del Gobierno nacional a partir de 2025, y de acuerdo con lo que informó a medios de comunicación el brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante Décima Primera Brigada del Ejército Nacional.

La acción militar se registró en el corregimiento de Tierradentro, jurisdicción de Montelíbano, Córdoba, donde las tropas sostuvieron combates con integrantes del Clan del Golfo (como también se le conoce al Ejército Gaitanista de Colombia —EGC—).

Las autoridades incautaron dos armas cortas, un fusil, cinco proveedores, 296 cartuchos de diferentes calibres, tres celulares y una motocicleta en el lugar de los hechos, resultados que fueron dejados a disposición de las autoridades competentes para los procedimientos judiciales.

Los combates se registraron en Tierradentro, jurisdicción del municipio de Montelíbano, Córdoba - crédito Ejército Nacional

De acuerdo con la inteligencia del Gaula Militar Sinú, uno de los presuntos delincuentes neutralizados fue identificado como alias Cóndor o Condorito, señalado cabecilla y responsable de diversas acciones criminales en la región.

Este detalle provocó que en redes sociales los usuarios no dejaran pasar el inusual alias, debido a que recordó al del famoso personaje de historietas y que vio la luz en 1949 por primera vez con la publicación que lleva su homónimo, y creada por René Ríos ‘Pepo’ Boettiger.

Uno de los comentarios en portales de medios regionales del Caribe que desató la risas en medio de las redes fue que “‘Condorito’ quedó plop”, una de las reacciones que más recuerdan al personaje central de la historieta cómica cuando se finalizan muchas de sus aventuras, y que cuenta con algunos personajes como ‘Coné’, ‘Pepe Cortisona’, ‘Yayita’, ‘Tremebunda’, ‘Don Cuasmodo’ y ‘Huevoduro’, entre otros.

Según el reporte, “Condorito” llevaba cerca de ocho años en las filas de la organización y operaba en los municipios de Puerto Libertador, Montelíbano, Planeta Rica y San José de Uré, Córdoba.

El prontuario de alias Cóndor también incluye acciones terroristas, homicidios, secuestro, tortura, emboscadas y múltiples hechos delictivos que afectaron a miembros de la Fuerza Pública y a la población civil.

Declaraciones del brigadier general Eduardo Alberto Arias Rojas, comandante Décima Primera Brigada del Ejército Nacional - crédito Ejército Nacional

Por ejemplo, señaló el general Arias, en 2021 habría participado en la activación de un campo minado al paso de un vehículo NPR (tipo furgón) en la vereda Liborina del municipio de Puerto Libertador, atentado en el que murieron cinco militares y siete resultaron heridos.

Otro de los hechos que figuran en su prontuario ocurrió en 2022, cuando fue señalado por la emboscada con artefacto explosivo que dejó siete policías heridos en la vereda Las Claritas.

El historial criminal continúa con la responsabilidad en el secuestro y tortura de dos suboficiales del Ejército Nacional, así como el hurto de sus armas de dotación y una motocicleta oficial, hechos perpetrados en 2024 en el corregimiento El Doce de Tarazá, Antioquia. Las investigaciones lo vinculan también con el asesinato de dos personas en Valdivia, Antioquia, a quienes se acusó de ser colaboradores de la Fuerza Pública.

Durante 2025, las autoridades atribuyen a alias Cóndor acciones delictivas contra policías y militares en Remedios, Valdivia y Cáceres, Antioquia, en el desarrollo del paro armado, tras la neutralización de alias Chirimoya.

Los resultados del operativo se
Los resultados del operativo se conocieron la mañana del miércoles 26 de noviembre de 2025 - crédito @COL_EJERCITO/X

Adicional a todo lo anterior, también se le responsabiliza de participar en el asesinato de dos soldados del Batallón de Infantería Liviana N.° 33 Junín en el corregimiento Tierra Santa, jurisdicción de Buenavista, Córdoba.

Fuentes militares apuntan a que alias Condorito es investigado por desplazamientos forzados y el cobro de extorsiones a diversos gremios de la región sur de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño.

La ofensiva de las Fuerzas Armadas en la zona persiste, con el objetivo de detener el avance de las estructuras del crimen organizado y garantizar condiciones de seguridad para la comunidad local.

Temas Relacionados

Alias CondoritoClan del GolfoOperativo del EjércitoCórdobaTierradentroColombia-ViolenciaColombia-Noticias

Más Noticias

Las etapas del duelo tras la muerte de un familiar, proceso tiende a ser más difícil cuando se trata de un hijo

En diálogo con Infobae Colombia, Paola Uribe mencionó las etapas del duelo en las que una persona debería pedir ayuda profesional

Las etapas del duelo tras

Quién es el padre Guillherme; el DJ y sacerdote que dará una fiesta de música electrónica en Bogotá: “Farra de la mano del Señor”

El sacerdote portugués Guilherme Peixoto, conocido como el “padre DJ”, se presentará por primera vez en Bogotá, el 28 de noviembre de 2025 en el Centro de Eventos Montevideo

Quién es el padre Guillherme;

Vicky Dávila arremetió contra Verónica Alcocer tras conocerse video de la primera dama en Suecia: “Nadie sabe de qué vive”

La primera dama de Colombia se encuentra en el centro de la polémica después de la difusión de un video en el que aparece saliendo de un establecimiento comercial en Estocolmo, Suecia

Vicky Dávila arremetió contra Verónica

Nueva reforma tributaria del Gobierno Petro podría reducir inversión y afectar el crecimiento en Colombia, aseguró Anif

Sectores económicos advierten que la ley de financiamiento del Gobierno podría aumentar los costos de insumos estratégicos, afectar la inversión y limitar el crecimiento en Colombia

Nueva reforma tributaria del Gobierno

Por presuntos vínculos con alias Calarcá, generales en reserva del Ejército solicitaron celeridad en investigaciones

El Consejo de Generales en retiro pidió rapidez en la investigación a un alto oficial bajo sospecha de nexos con disidencias, advirtiendo que la incertidumbre consolidaría riesgos para la seguridad del Estado

Por presuntos vínculos con alias
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Activista que votó por Petro

Activista que votó por Petro mostró su indignación por supuesta infiltración de ‘Calarcá’: “El escándalo más grave del Gobierno”

Combate entre el Ejército Nacional y el Clan del Golfo dejó un militar muerto y otro desaparecido en Dabeiba

Alerta por supuesto panfleto de las disidencias amenazando a trabajadores de EPM en Antioquia: “Serán declarados objetivo militar”

Video: disidencias de las Farc negaron su autoría en el secuestro del hijo de Giovanny Ayala y su manager en El Tambo, Cauca

Menores de edad en la guerra, una tendencia “perversa” que se mantiene en Colombia: “Es una demanda y oferta”

ENTRETENIMIENTO

Giovanny Ayala organizó velatón en

Giovanny Ayala organizó velatón en Villavicencio por la liberación de su hijo Miguel Ayala: “Una luz por la vida”

Hassam apareció en redes y reveló detalles sobre su salud que preocuparon a sus seguidores: “Cambio de aceite”

Hija de Daddy Yankee reveló que tenía prohibido escuchar música de Don Omar. “Ahora puedo”

Rating Colombia: así le fue al último capítulo de ‘MasterChef Celebrity 2025′

Set de ollas que ganó Violeta Bergonzi en ‘MasterChef Celebrity’ cuesta una millonada

Deportes

Hora y dónde ver América

Hora y dónde ver América vs. Medellín: el duelo de rojos puede sentenciar la eliminación de alguno de los dos clubes

Histórico del América de Cali criticó a directivos y jugadores por la situación deportiva del club: “Manejan sin conocimiento”

Fortaleza cambiará su nombre para el 2026: así se conocerá ahora a los ‘Amix’

Atlético Nacional estaría cerca de asegurar al juvenil Juan Manuel Rengifo, ídolo de la hinchada: “Están a mínimos detalles”

Sebastián Villa quiere volver a la selección Colombia y advierte a Néstor Lorenzo: “No voy a descansar hasta lograrlo”