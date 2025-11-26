Nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz está en riesgo: Consejo de Estado admitió demanda contra resolución del Gobierno

La demanda fue presentada mediante el medio de control de nulidad previsto en la Ley 1437 de 2011 - crédito Colprensa

La Sección Primera del Consejo de Estado aceptó estudiar la demanda presentada contra la resolución con la que el presidente Gustavo Petro, en 2023, nombró como gestores de paz a varios exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluido Salvatore Mancuso.

La demanda admitida fue presentada mediante el mecanismo jurídico conocido como medio de control de nulidad, contemplado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Según el auto, la acción cumple los requisitos legales establecidos en los artículos 161 a 166 de esa misma norma, lo que permitió su admisión.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En la decisión, el alto tribunal explicó que antes había ordenado unir este caso, que llegó al despacho el 28 de julio de 2025, con otro proceso similar y suspender temporalmente el trámite del expediente principal hasta que ambos estuvieran en el mismo punto procesal. Sin embargo, se procedió a admitir la demanda.

En desarrollo...