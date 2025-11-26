Colombia

Nombramiento de Salvatore Mancuso como gestor de paz está en riesgo: Consejo de Estado admitió demanda contra resolución del Gobierno

El alto tribunal decidió estudiar la acción jurídica tras verificar que cumplía los requisitos legales, en un proceso que también incluye la acumulación de otro expediente relacionado con la designación presidencial

La Sección Primera del Consejo de Estado aceptó estudiar la demanda presentada contra la resolución con la que el presidente Gustavo Petro, en 2023, nombró como gestores de paz a varios exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), incluido Salvatore Mancuso.

La demanda admitida fue presentada mediante el mecanismo jurídico conocido como medio de control de nulidad, contemplado en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Según el auto, la acción cumple los requisitos legales establecidos en los artículos 161 a 166 de esa misma norma, lo que permitió su admisión.

En la decisión, el alto tribunal explicó que antes había ordenado unir este caso, que llegó al despacho el 28 de julio de 2025, con otro proceso similar y suspender temporalmente el trámite del expediente principal hasta que ambos estuvieran en el mismo punto procesal. Sin embargo, se procedió a admitir la demanda.

En desarrollo...

