Monserrate se ilumina para Navidad y Año Nuevo: confirman horarios y precios en la temporada

El Cerro de Monserrate recibe visitantes con horarios extendidos y alumbrado especial durante las celebraciones decembrinas en Bogotá - crédito Juan Camilo Rodríguez Parrado/ Infobae

La llegada de diciembre activa la agenda de celebraciones en Bogotá, con el cerro de Monserrate como uno de los destinos predilectos para residentes y visitantes.

La administración del cerro confirmó las tarifas y los horarios que regirán entre el 28 de noviembre y el 12 de enero de 2026, periodo que engloba las principales festividades de fin de año, como la Navidad, el día de las Velitas y el puente de Reyes.

Durante este periodo, Monserrate espera recibir una alta afluencia de personas, debido a que el cerro figura entre los principales atractivos turísticos de la ciudad.

Habitantes y turistas suelen acudir para disfrutar de la vista panorámica, la oferta gastronómica, la visita al templo o recorridos de ejercicio. El tradicional alumbrado navideño complementa la experiencia y convierte el destino en un punto de encuentro durante las noches de diciembre.

Tarifas para ingresar a Monserrate

La administración de Monserrate estableció diferentes precios para el acceso, según el día y el público.

Para quienes suban entre lunes y sábado, así como los días festivos, la tarifa general de ida y regreso será de $32.000 . Los adultos mayores pagarán $27.000.

En domingos, el valor depende del horario. La ida y vuelta antes de las 5:30 p.m. tiene un costo de $19.000 y después de esa hora se unifica a $32.000.

Los adultos mayores, presentando su documento de identidad, pagan $15.000. Los niños con una estatura menor a 100 centímetros ingresan de forma gratuita . A partir de esa medida, se cobra la tarifa regular.

El servicio Fast Pass, que otorga prioridad en el acceso a las filas, cuesta $87.500 para ida y vuelta. Las entradas pueden adquirirse a través de la taquilla de Monserrate o en la web oficial.

Horarios para ascender a Monserrate

En temporada decembrina, los horarios de operación del cerro varían de acuerdo al día.

De lunes a sábado y en días festivos, la taquilla funcionará de 6:30 a. m. a 10:00 p. m.

Los domingos, el acceso disponible es de 5:30 a. m. a 8:00 p. m.

Para los días festivos, la apertura inicia a las 6:30 a. m. y concluye a las 8:00 p. m.

Restricciones y recomendaciones

Durante la temporada alta no se permite el ingreso de mascotas, con excepción de animales de apoyo emocional que cuenten con la debida certificación.

La administración recomienda consultar el sitio web antes de la visita para adquirir los tiquetes y evitar contratiempos por la alta demanda.

El cerro habilitará el recorrido y los espacios para el disfrute del alumbrado, con controles de ingreso y orientación para los visitantes.