María José Pizarro defendió a la hija menor de Petro luego de ser vista con Verónica Alcocer en Escocia: “Dejen a Antonella en paz”

En un mensaje en redes sociales, la senadora del Pacto Histórico pidió respeto por la privacidad de la familia presidencial y condenó el uso de la imagen de la menor en la disputa política

María José Pizarro pidió no
María José Pizarro pidió no involucrar a Antonella Petro, hija menor del presidente en peleas políticas y mediáticas - crédito @PizarroMariaJo/X - redes sociales

La polémica en torno a la familia presidencial de Colombia alcanzó un nuevo nivel tras las imágenes de Verónica Alcocer, esposa legal del presidente Gustavo Petro, en Estocolmo (Suecia). La primera dama fue fotografiada en diversas ocasiones, mostrando un estilo de vida ostentoso, rodeada de millonarios y figuras de la élite internacional; estas imágenes, publicadas por el medio sueco Expressen, desataron una ola de críticas, que apuntan a su rol como esposa del mandatario.

Luego de que se revelara dicha situación de Alcocer, el medio sueco captó a la primera dama paseando en las calles de Gamla Stan, en compañía del empresario Manuel Grau Pujadas. En un momento, un periodista intenta hacerle una entrevista, pero ella se niega y se aleja rápidamente del lugar, lo que aumentó las especulaciones sobre su estancia en Suecia.

Lo que llamó aún más la atención fue que en las imágenes, al parecer, aparece junto a Antonella, su hija menor, a pesar de que el presidente había afirmado que ella estaba “atrapada” en Suecia y no había podido ver a sus hijas.

La primera dama de Colombia fue sorprendida por el medio sueco mientras realizaba compras - crédito Expressen Suecia

Frente a esta situación, María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico y defensora del Gobierno de Gustavo Petro y todo lo que él representa, defendió enérgicamente a Antonella, la hija menor de los Petro Alcocer.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, la senadora expresó: “Esto ya es traspasar todos los límites!! Dejen a Antonella en paz, déjenla ser y no la usen como instrumento contra sus padres. ¡Sin canalladas por favor!”. Pizarro condenó el uso de la menor en la disputa mediática y pidió el respeto por la privacidad de la familia presidencial.

El comentario de Pizarro fue rápidamente respaldado por muchos seguidores de la administración gubernamental, que criticaron el ataque hacia la familia; sin embargo, también hubo quienes defendieron que los cuestionamientos sobre la primera dama son legítimos, especialmente cuando se trata de una figura pública que ocupa un cargo de alta visibilidad.

La senadora del Pacto Histórico
La senadora del Pacto Histórico salió en defensa de la familia presidencial - crédito @PizarroMariaJo/X

La respuesta de la congresista de izquierda se originó a partir de las críticas y cuestionamientos sobre la presencia de Antonella junto a su madre, Verónica Alcocer, en Suecia.

Esto surgió después de que el presidente Petro afirmara públicamente que su esposa no podía salir del país, especialmente luego de que tanto él como Alcocer fueran incluidos en la Lista Clinton, bajo sospechas de vínculos con el narcotráfico. A pesar de su situación legal como pareja casada, el jefe de Estado aclaró que ya no mantenían una relación sentimental.

Así fue la vez que Gustavo Petro dijo que Alcocer estaba “atapada” en Suecia

En la ceremonia conmemorativa de los 94 años de la Casa Militar, celebrada el jueves 20 de noviembre, en Bogotá, el presidente de Colombia que asistió junto a su hija menor hizo declaraciones sobre la situación que enfrenta su esposa, que al parecer tiene dificultades para regresar al país.

Gustavo Petro salió en defensa de su esposa, Verónica Alcocer, que es objeto de controversia por reportes que indican su presunto estilo de vida lujoso en Estocolmo - crédito @infopresidencia/X

A pesar de las especulaciones sobre el lujo y los privilegios de Verónica Alcocer, pese a estar en la Lista Clinton, el presidente Petro hizo una defensa vehemente de la mamá de sus dos hijas durante su intervención en la ceremonia.

“Repetían lo mismo y fíjese que no era cierto, como no son ciertas muchísimas cosas”, afirmó Petro ante los asistentes. “La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede. A tal grado ha llegado la ignominia sobre mi Gobierno. No es por otra razón, sino porque no puede. Y yo voy a hacer que pueda”.

El presidente dejó claro que no se trata de un simple inconveniente, sino de una cuestión que se convirtió en una preocupación personal y política. La “ignominia”, como él mismo la calificó, es algo que considera injusto y que está dispuesto a revertir.

