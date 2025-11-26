Vicky Dávila arremetió contra Verónica Alcocer luego de conocerse video de la primera dama en Suecia: “Nadie sabe de qué vive”

Vicky Dávila sobre Verónica Alcocer - crédito Vicky Dávila/Facebook/Captura de Pantalla Expressen

La primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, volvió a estar en el centro de la polémica después de que el diario Expressen difundiera un video en el que aparece saliendo de un establecimiento comercial en Estocolmo, Suecia, junto al empresario catalán Manuel Grau.

Por este episodio, la periodista y precandidata presidencial, Vicky Dávila, cuestionó a Verónica Alcocer a través de su cuenta de X.

La precandidata aseguró que la primera dama se encontraba en una tienda de lujo, y detalló el encuentro que tuvo Verónica Alcocer con el periodista del medio sueco.

La primera dama de Colombia fue sorprendida por el medio sueco mientras realizaba compras - crédito Expressen Suecia

“En Suecia la prensa encontró en una tienda de lujo a Verónica Alcocer. El periodista la increpó, pero ella lo miró desencajada y al final pasó de largo, solo se escucha, ‘no hablo inglés’”, indicó Vicky Dávila.

Recordó la inclusión de la primera dama en la lista Clinton y cuestionó que, desde entonces, Verónica Alcocer ha estado involucrada en escándalos, según Dávila, porque “vive entre millonarios lujos”.

Por tal motivo, la periodista y precandidata presidencial afirmó que “nadie sabe de qué vive” la primera dama, Verónica Alcocer.

“Desde que fue incluida en la Lista Clinton, junto a Gustavo Petro, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Verónica ha sido motivo de escándalo porque vive entre millonarios y lujos. Nadie sabe de qué vive Verónica Alcocer”, aseveró Vicky Dávila.

Vicky Dávila afirmó que “nadie sabe de qué vive” la primera dama, Verónica Alcocer - crédito @VickyDavilaH/X