Grupo de indígenas embera intentan asentarse en el Parque Nacional de Bogotá: Secretaría de Gobierno mantiene diálogos

La Secretaría de Gobierno de Bogotá acompaña a los Emberá y sensibiliza sobre el cuidado de menores y las garantías limitadas en el parque - crédito Integración Social

La presencia de familias indígenas en el Parque Nacional de Bogotá activó en la mañana del miércoles 26 de noviembre un operativo de diálogo institucional, tras la llegada de un grupo compuesto por mujeres, niños y líderes de la comunidad embera con la intención de permanecer en este espacio público.

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de Bogotá, los equipos oficiales actuaron desde primera hora para mediar en la situación y coordinar la ubicación temporal de las familias, mientras se avanzan gestiones ante el Gobierno nacional.

Los equipos de Diálogo Social y Asuntos Étnicos de la Secretaría realizaron un acompañamiento directo, estableciendo contacto con el líder de la comunidad y promoviendo la sensibilización sobre el cuidado de los menores y las limitadas garantías que ofrece la permanencia en el parque.

Desde la entidad distrital detallaron: “Nuestros equipos de la Secretaría de Gobierno a través de Diálogo Social y Asuntos Étnicos realizan el abordaje y acompañamiento de la comunidad embera en el Parque Nacional. Los equipos realizan enlace con el líder de la comunidad, a quien se le adelanta sensibilización frente al cuidado de los menores y las pocas garantías que existen al permanecer en el lugar”.

La comunidad ember exige respuestas institucionales sobre reubicación y restitución de tierras, compromisos pendientes del Gobierno Nacional - crédito @GobiernoBTA/X

Entre líneas seguidas, la Secretaría explicó que “el líder manifiesta que se encuentran a la espera de respuesta institucional por parte del Gobierno Nacional, sobre las solicitudes pendientes de reubicación y restitución de tierras".

Fue así como se manifestó: “En el sector, algunos transeúntes expresan inconformidad, por lo que se mantiene la intervención oportuna para prevenir confrontaciones y preservar la convivencia”, explicaron desde su cuenta de X.

La preocupación central de los voceros embera es la falta de avance en dos compromisos previos: la reubicación de sus integrantes y la restitución de tierras, temas que, según afirman, continúan sin una respuesta clara. La Secretaría de Gobierno sostiene que el diálogo permanece abierto y que existe disposición para ofrecer ubicaciones alternativas apropiadas mientras se resuelve su situación.

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, fue enfático al señalar que no se permitirán ocupaciones de hecho en el Parque Nacional. Mientras tanto, las autoridades instalaron un Puesto de Mando Unificado con la participación de diversas entidades, con el fin de coordinar acciones, mantener un monitoreo constante y evitar la instalación de carpas u otros elementos en el área.